توقيف الممثل معن عبد الحق في دمشق بتهمة "التحريض"

- أوقفت الجهات الأمنية السورية الممثل معن عبد الحق بتهم تتعلق بـ"التحريض"، دون تفاصيل إضافية، وفتحت وزارة الداخلية المجال لتقديم شكاوى ضده. - عبد الحق، المعروف بدوره في "باب الحارة"، أثار جدلاً بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السابق وتصريحاته الإعلامية التي دافعت عنه، مما عرضه لانتقادات واسعة. - توقيفه يأتي وسط انقسام في الوسط الفني السوري، مع تداول شائعات حول مكان إقامته، بانتظار توضيحات رسمية تكشف تفاصيل القضية.

أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية لـ"العربي الجديد" بأن توقيف الممثل معن عبد الحق جاء على خلفية تهم تتعلق بـ"التحريض"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت الجهات الأمنية قد أوقفت عبد الحق، أمس الثلاثاء، في دمشق، من دون صدور بيان رسمي يوضح ملابسات الاعتقال. وبحسب المصدر نفسه، فتحت وزارة الداخلية المجال أمام المواطنين لتقديم شكاوى أو ادعاءات بحقه.

معن عبد الحق (دمشق، 1978)، من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وبرز اسمه عربياً من خلال مشاركته في مسلسل "باب الحارة"، إذ أدى شخصية صطيف الأعمى. وشارك في أعمال درامية أخرى، منها "الخوالي" و"بروكار" و"العميد" و"صبايا" و"تخت شرقي".

خلال سنوات الثورة السورية، أثار عبد الحق نقاشات بسبب آرائه ومواقفه المؤيدة للنظام السابق، وظهوره في مقابلات مدلياً بتصريحات إعلامية دافع فيها عنه، إضافة إلى نشره مقاطع مصوّرة نفى فيها وجود أزمات معيشية في مناطق سيطرة الحكومة آنذاك، ما عرّضه لانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب التطورات السياسية الأخيرة في سورية، سادت حالة من الغموض حول مكان إقامته، مع تداول أنباء متضاربة عن وجوده خارج البلاد، بينها تقارير تحدثت عن إقامته في الإمارات، وأخرى زعمت وفاته في هولندا، قبل أن تُنفى لاحقاً.

يأتي توقيف معن عبد الحق في سياق انقسام مستمر داخل الوسط الفني السوري بين مؤيدين ومعارضين لمواقف المرحلة السابقة، في وقت يُنتظر صدور توضيحات رسمية تكشف مزيداً من تفاصيل القضية.