توقيف المغني اللبناني جعفر الطفار بسبب مقطع ينتقد فيه عون وسلام

نجوم وفن
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
11 مارس 2026   |  آخر تحديث: 15:39 (توقيت القدس)
مغني الراب اللبناني جعفر الطفار - فيسبوك
عُرف جعفر الطفار بتقديم أغانٍ انتقادية (فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أوقفت مخابرات الجيش اللبناني مغني الراب جعفر الطفار بعد نشره مقطعاً ينتقد فيه مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من العدوان الإسرائيلي، دون توجيه اتهامات واضحة أو إعلان رسمي عن توقيفه.

- أثار توقيف الطفار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستخدمون عن تضامنهم معه وانتقدوا التضييق على حرية التعبير، داعين إلى إطلاق سراحه فوراً.

- يُعرف جعفر الطفار بموسيقاه التي تمزج بين الأنماط الغربية والمحلية، وتتناول قضايا سياسية واجتماعية بلهجة لاذعة، وقد أصدر عدة ألبومات وشارك في حفلات داخل وخارج لبنان.

علم "العربي الجديد" أن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت مغنّي الراب جعفر الطفار من دون توجيه اتهامات واضحة له، بعد استدعائه للتحقيق أمس الثلاثاء، بعد يومٍ واحدٍ من نشره مقطعاً عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي ينتقد فيه مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ولم تعلن الأجهزة الأمنية توقيف الطفار رسمياً، ولا سبب توقيفه، علماً أنه محتجز حالياً لدى مخابرات الجيش اللبناني، ولم يسمح لأحد بلقائه حتى الآن، بما في ذلك محاميه. وكان المغني قد نشر مقطعاً زجلياً قصيراً عبر حساباته، منتقداً قرار الحكومة اللبنانية سحب قوات الجيش بعيداً عن الحدود مع دولة الاحتلال، متهماً عون وسلام بالتقاعس والتواطؤ مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

.

وأثار توقيف المغني الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مستخدمون عن تضامنهم معه، داعين إلى إطلاق سراحه فوراً. وانتقدوا ما وصفوه بالتضييق على حرية التعبير، في ظل مواجهة الحكومة لتحديات أكثر إلحاحاً في ظل العدوان الإسرائيلي، مع اعتراضٍ على استعمال الأجهزة الأمنية في التضييق على الحريات. كذلك، ظهرت دعوات من أصدقائه وناشطين إلى الاعتصام أمام مكان احتجازه في مقر مخابرات الجيش في دوحة الحص، جنوب بيروت، للمطالبة بإطلاق سراحه.

صحافيون إيرانيون يصوّرون موقع قصف إسرائيلي في طهران، 8 مارس 2026 (فرانس برس)
سوشيال ميديا
التحديثات الحية

من "العاصمة اللبنانية طهران" إلى مواجهة ترامب: مشاهد لافتة في الحرب

وينشط جعفر الطفار منذ سنوات طويلة في مشهد الهيب هوب والراب المحلي والعربي، وتمزج موسيقاه في العادة بين أنماط غربية ومحلية، وغالباً ما تتطرّق أغانيه بلهجة لاذعة وساخرة إلى قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. وأصدر حتى اليوم أكثر من ألبوم وعدداً كبيراً من الأغاني، وشارك في حفلات وعروض راب داخل لبنان وخارجه.

دلالات
المزيد في منوعات
شعار "ميتا" (جاك سيلفا/Getty)
التحديثات الحية
سوشيال ميديا
مباشر

مجلس رقابة "ميتا" يدعوها لمواجهة انتشار محتوى الذكاء الاصطناعي

تحقيق "غزة: أطباء تحت العدوان"
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

غزة محور ترشيحات جوائز منظمة العفو الدولية للإعلام 2026

الممثلة جيهان الشماشرجي خلال تصوير مسلسل إخواتي (فيسبوك)
التحديثات الحية
نجوم وفن
مباشر

إحالة الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي إلى المحاكمة في قضية سرقة