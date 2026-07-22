توقيف المؤثرة التركية فاطمة صويداش بتهمة "إهانة القيم الدينية"

- أوقفت السلطات التركية المؤثرة فاطمة صويداش في إسطنبول بتهمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية"، بعد جدل واسع حول محتواها على تيك توك وإنستغرام، بناءً على طلب وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. - فريق الدفاع عن صويداش ينفي الاتهامات، مشيرًا إلى أن بعض المواد تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبدأوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشري المواد المفبركة. - صويداش، المؤثرة البارزة، تحقق دخلاً كبيرًا من خدمات الاشتراك المدفوع، وظهورها مع شخصيات دينية وإعلامية أثار اهتمامًا واسعًا حول مسيرتها.

أوقفت السلطات التركية في إسطنبول المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي فاطمة صويداش بناءً على قرار من النيابة العامة في أنقرة، في إطار تحقيق بتهمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية التي يعتنقها جزء من الجمهور"، وذلك بعد جدلٍ وانتقادات واسعة طاولت منشوراتٍ ومقاطع مباشرة لها على منصتي تيك توك وإنستغرام. وجاء توقيف صويداش بعد طلب وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية اتخاذ إجراءات بحق حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وسط جدال واسع حول المحتوى الذي تنشره، وما إذا كان يتضمن إساءة للقيم الدينية والاجتماعية.

ورفض فريق الدفاع عن صويداش هذه الاتهامات، مؤكداً أن "بعض المواد المتداولة جرى إنتاجها وتعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي من دون عمل المؤثرة". كذلك، أكّد محاموها أنهم بدؤوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشري المواد التي وصفوها بـ"المفبركة"، نافين أن تكون هذه المنشورات تعكس موقف موكلتهم.

وتعد صويداش من أبرز المؤثرات على "تيك توك" و"إنستغرام" في تركيا، وقد ازداد الاهتمام بها مؤخراً بسبب محتواها المثير للجدل، وكذلك بسبب حديثها عن العائدات المرتفعة التي تحقّقها من خدمات الاشتراك المدفوع على منصات التواصل الاجتماعي. وقالت صويداش، خلال مشاركتها في أحد البرامج، إن عدد المشتركين في خدمتها المدفوع بلغ نحو 20 ألف شخص يدفعون 60 ليرة تركية شهرياً، ما يحقّق لها دخلاً إجمالياً يصل إلى نحو 1.2 مليون ليرة (أكثر من 25 ألف دولار أميركي)، يتبقى منها نحو 600 ألف ليرة (12700 دولار) بعد اقتطاع التكاليف.

وأثار ظهور صويداش في مناسبات وبرامج مختلفة إلى جانب الداعية التلفزيوني المعروف نهاد خطيب أوغلو، ونجله سعيد خطيب أوغلو، إضافة إلى شخصيات مؤثرة أخرى، اهتماماً واسعاً حول مسيرتها وشبكة علاقاتها في الوسط الإعلامي والديني التركي.

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وبحسب وسائل إعلام تركية، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة التحقيق مع صويداش على خلفية منشورات اعتبر أنها قد تشكل جريمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية"، قبل أن يصدر قراراً بتوقيفها الذي جرى في إسطنبول. وشغل اعتقال فاطمة صويداش المولودة في ولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا، المستخدمين على منصات التواصل، الأربعاء، وأعاد النقاش حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية تعامل السلطات مع المحتوى الرقمي الذي يثير اعتراضات دينية أو اجتماعية.