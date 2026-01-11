توقيف الصحافي السوري عدنان الإمام خلال تغطيته معارك حلب

- أوقفت السلطات السورية الصحافي عدنان الإمام في حلب، مما أثار تساؤلات حول تعامل السلطات مع الصحافيين، حيث تم توقيفه أثناء تصويره رتلاً عسكرياً رغم صفته الإعلامية الرسمية. - عبّرت رابطة الصحافيين السوريين عن رفضها لتوقيف الإمام، معتبرةً ذلك انتهاكاً لحقوق الصحافيين، وطالبت بمعالجة أي مخالفات عبر القنوات المؤسسية المختصة بدلاً من تقييد الحرية. - دعت الرابطة للإفراج الفوري عن الإمام واحترام الضمانات القانونية للصحافيين، مؤكدةً أن توقيفهم يؤثر سلباً على بيئة العمل الإعلامي.

أوقفت السلطات السورية، يوم أمس السبت، الصحافي عدنان الإمام في مدينة حلب، في حادثة أثارت تساؤلات حول آليات التعامل مع الصحافيين أثناء أدائهم مهامّهم المهنية.

في السياق، أكدت رابطة الصحافيين السوريين، في بيان، أنّ عملية التوقيف نفّذتها الشرطة العسكرية على خلفية تصوير الإمام رتلاً عسكرياً قرب حي الشيخ مقصود، رغم أنه يعمل في دائرة العلاقات العامة في التلفزيون السوري وله صفة إعلامية رسمية.

وعبّرت رابطة الصحافيين السوريين عن رفضها لهذه الخطوة، معتبرة أن توقيف الإعلامي يشكّل انتهاكاً لحقوق الصحافيين وحرية العمل الإعلامي، مشدّدة على أن الأصول القانونية تقتضي معالجة أي ملاحظات أو مخالفات محتملة عبر القنوات المؤسّسية المختصة، سواء من خلال الجهة الإعلامية التي يعمل لديها الصحافي أو عبر وزارة الإعلام، وليس من خلال إجراءات تقييد الحرية.

أضافت الرابطة أن توقيف الصحافيين أثناء أدائهم عملهم، ولا سيّما في حال وجود أذونات رسمية، ينعكس سلباً على بيئة العمل الإعلامي، ويقوّض دور الصحافة في نقل المعلومات بمهنية ومسؤولية.

وطالبت رابطة الصحافيين السوريين بالإفراج الفوري عن الإعلامي عدنان فيصل الإمام، وباحترام الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمسّ بحرية الإعلام وتسيء إلى صورة المؤسّسات المعنية.

وسبق أن عمل الإمام متعاوناً مع موقع وصحيفة العربي الجديد خلال السنوات السابقة، قبل أن ينضم أخيراً إلى دائرة العلاقات العامة في التلفزيون السوري.