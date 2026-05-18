توقيف أميركيَّين إثر اقتحامهما حديقة حيوانات "بانش" في اليابان

أوقفت السلطات اليابانية أميركيَّين اثنين بعد تنفيذهما استعراضاً خطيراً، حيث دخل أحدهما إلى حظيرة القرود في حديقة حيوانات، اشتهر فيها صغير مكاك يُدعى "بانش" (Punch) وأصبح ظاهرة عالمية على الإنترنت هذا العام، بحسب ما أعلنت الشرطة يوم الاثنين.

وأُلقي القبض على أحد الرجلين، الذي عرّف عن نفسه بأنه طالب جامعي يبلغ 24 عاماً، يوم الأحد، بعدما تسلّق سياجاً وقفز إلى خندق جاف يحيط بحظيرة القرود في حديقة "إيتشيكاوا سيتي" (Ichikawa City Zoo) بمحافظة تشيبا. أما الرجل الثاني، الذي كان يوثّق الحادثة، فقد عرّف نفسه بأنه مغنٍ يبلغ 27 عاماً.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي شخصاً يتسلّق السياج مرتدياً زياً غريباً يتضمن رأساً مبتسماً بنظارات شمسية، ما دفع القرود إلى التفرّق.

وأوضح مسؤول في شرطة إيتشيكاوا، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرجلين لم يقتربا من الحيوانات، وتم توقيفهما بسرعة من قبل موظفي الحديقة. ويواجه الرجلان تهماً بعرقلة العمل بالقوة، وهي تهم نفياها، وفق المسؤول. وأضاف أن الموقوفين لم يكونا يحملان وثائق تعريف رسمية، وحاولا في البداية تضليل الشرطة بشأن اسميهما.

وجاءت هذه الحادثة في أعقاب زيادة كبيرة في عدد الزوار المحليين والدوليين إلى الحديقة، مدفوعة بالشهرة الواسعة التي حظي بها "بانش". وكان صغير المكاك قد تحوّل إلى نجم على الإنترنت بعد أن نشرت الحديقة صوراً له وهو يحتضن دمية قرد برتقالي من "إيكيا" (Ikea) طلباً للراحة، إثر رفض والدته له.

ووُلد "بانش" في يوليو/تموز، ونشأ في بيئة اصطناعية، وبدأ هذا العام تدريبات للاندماج مجدداً مع مجموعته. وأثارت قصته اهتماماً واسعاً على الإنترنت، وظهر له جمهور متابع تحت وسم "#اصمد_يا_بانش" (#HangInTherePunch).

وفي سياقٍ أوسع، تشهد اليابان تدفّقاً غير مسبوق من السياح، إلا أن بعض السكان المحليين باتوا يبدون انزعاجهم من سلوكياتٍ غير منضبطة. ففي العام الماضي، جرى توقيف يوتيوبر أوكراني يملك أكثر من 6.5 ملايين مشترك، بعد بثه المباشر أثناء اقتحامه منزلاً داخل منطقة العزل النووي في فوكوشيما. كما أوقفت السلطات عام 2023 صانع محتوى أميركياً يُعرف باسم "جوني سومالي" (Johnny Somali)، للاشتباه في دخوله موقع بناء بشكل غير قانوني.