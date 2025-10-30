توقف بث إذعة "راديو فري إيجا" بسبب تراجع التمويل الأميركي

أعلنت إذاعة "راديو فري إيجا" (Radio Free Asia)، التي أُسِّست قبل ثلاثين عاماً لتغطية أخبار الصين ودولٍ آسيويةٍ أخرى تفتقر إلى وسائل إعلامٍ مستقلّة، أمس الأربعاء، أنّها ستتوقّف عن البثّ بسبب نقص التمويل من الحكومة الأميركيّة. وكانت الإذاعة قد سرّحت أو أوقفت عن العمل أكثر من 90% من موظّفيها، وخفّضت إنتاجها بشكلٍ كبير منذ أن ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب معظم التمويل المخصّص لوسائل الإعلام المموّلة من الحكومة الأميركيّة في مارس/ آذار الماضي. كما اضطُرّت الإذاعة إلى مواجهة تجميدٍ إضافيٍّ لتمويلها بسبب الإغلاق الجزئيّ المستمرّ للخدمات الفدراليّة منذ نحو شهرٍ تقريباً.

وأعلنت المحطّة أنّه لن يكون أمامها خيار سوى وقف إنتاج الأخبار ابتداءً من يوم الجمعة، في سابقةٍ هي الأولى منذ إطلاقها عام 1996، على أن يُسرّح الموظّفون المتبقّون رسميّاً. وقالت الرئيسة التنفيذيّة للإذاعة باي فانغ، لوكالة فرانس برس: "كانت استراتيجيّتنا دائماً حماية موظّفينا لأطول فترةٍ ممكنة"، مشيرةً إلى أنّ المؤسّسة الإعلاميّة ستبدأ البحث عن مصادر جديدةٍ للإيرادات بهدف استئناف البثّ مستقبلاً.

وتُعدّ "راديو فري إيجا" من القنوات القليلة التي تقدّم خدمةً مستقلّة باللغة الأويغوريّة، بعيداً عن نفوذ بكين. وسيتزامن إيقاف البثّ مع لقاء الرئيس الأميركيّ نظيره الصينيّ شي جين بينغ اليوم الخميس في كوريا الجنوبيّة.

واعتبرت صوفي ريتشاردسون، المديرة التنفيذيّة المشاركة لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، أنّ إغلاق هذه القناة "يُعدّ هديّةً للديكتاتوريّين مثل شي جين بينغ"، خصوصاً "في وقتٍ تعمل فيه بكين جاهدَةً للسيطرة على المعلومات التي يمكن أو لا يمكن بثّها في البلاد". وأضافت أنّ الحكومة الأميركيّة أوقفت أيضاً تمويل منظّماتٍ غير حكوميّةٍ كانت توثّق الوضع المتطوّر في البلاد.

(فرانس برس)