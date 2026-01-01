توقعات الأميركيين عام 1998.. هذا ما تحقّق في 2025

في عام 1998، أجرت مؤسسة غالوب للدراسات استطلاعاً بالتعاون مع صحيفة يو إس إيه توداي لمعرفة توقعات الأميركيين لحياتهم في عام 2025. في ذلك الوقت كان عام 2025 المنتهي يبدو بعيداً، فقد كان مقر "غوغل" الرئيسي لا يزال في مرآب، وقضية عزل الرئيس بيل كلينتون كانت تتصدّر عناوين الأخبار، ومع ذلك صدق عدد من توقعات الأميركيين حينها.

وتوقع معظم الأميركيين أنه على مدى السنوات الـ27 التالية، سوف تنتخب البلاد رئيساً أسود، وهذا ما حدث بالفعل مع باراك أوباما، الذي شغل منصب الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة، بوصفه أول رئيس أميركي أسود، وعلى مدى ولايتين بين 20 يناير/كانون الثاني 2009 و20 يناير/كانون الثاني 2017.

هل توقع الأميركيون كورونا أيضاً؟

من توقعات الأميركيين التي تبدو دقيقة بشكل مدهش، توقعهم، مبكراً في 1998، ظهور "مرض جديد قاتل". ومنذ ذلك الحين ظهر أكثر من فيروس خطير، بينها "السارس"، الذي ظهر في آسيا في 2003، وانتشر إلى أكثر من عشرين دولة، مسبّباً إصابة 8,422 شخصاً ووفاة 916 منهم. وطبعاً لا يمكن نسيان فيروس كورونا، الجائحة العالمية، التي أغلقت الأبواب على الناس وحجرتهم في بيوتهم حول العالم، مصيبةً أكثر من 668 مليون شخص في أكثر من 188 دولة ومنطقة، وقتلت منهم 6.73 ملايين.

حتى توقعات الأميركيين حول التكنولوجيا اقتربت ولو قليلاً مما نراه اليوم على أرض الواقع. فقد توقع أكثر من نصف الأميركيين (56%) أن يحل التسوق عبر الإنترنت محل المتاجر التقليدية. الآن، تشكّل المشتريات عبر الإنترنت 20% من إجمالي المبيعات العالمية. وسبّبت كورونا نمو التجارة الإلكترونية وهو حصة من إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 1.6 ضعف في الصين، و3.3 أضعاف في الولايات المتحدة، و4.5 أضعاف في بريطانيا.

وتوقع 52% من الأميركيين عام 1998 انتشار العمل عن بُعد على نطاق واسع. هذا ما سبّبته أيضاً جائحة كورونا، التي أحدثت تغييرات جذرية في بيئة العمل، ومثّلت بداية تجربة واسعة النطاق للعمل عن بُعد بدوام كامل لمعظم العاملين والشركات.

لم تصدق كل توقعات الأميركيين

في المقابل، لم تصمد توقعات أخرى للأميركيين عام 1998، فقد اعتقد نحو ثلثي الأميركيين أن البلاد كانت ستنتخب رئيسة بحلول 2025، وهو ما لم يحدث مع هيلاري كلينتون أو مع كامالا هاريس. وتوقع أكثر من نصف المشاركين التوصل إلى علاج للسرطان، وتوقع 61% منهم أن "يعيش الناس بشكل روتيني حتى سن المائة عام"، وهي كذلك توقعات لم تتحقق، حتى الآن.