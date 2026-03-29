توجيه تهم بسرقة أسرار شركات التكنولوجيا الأميركية لشقيقتين إيرانيتين

- في فبراير، اعتُقل ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقتان إيرانيتان، بتهمة سرقة أسرار تجارية حساسة من شركات تكنولوجيا أمريكية لصالح إيران، حيث عملت الشقيقتان في "غوغل" سابقًا. - تضمنت السرقة مئات الملفات السرية المتعلقة بأمن المعالجات والتشفير، حيث نُقلت البيانات بطرق سرية إلى قنوات خاصة وأماكن تخزين غير مصرح بها، مع جهود لإخفاء الأدلة. - وُجهت إليهم تهم التآمر وسرقة الأسرار التجارية وعرقلة العدالة، وقد يواجهون عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا أُدينوا.

في منتصف فبراير/شباط الماضي، ألقي القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقتان إيرانيتان، في تهم ثقيلة. وجّهت هيئة محلفين فيدرالية أميركية إلى سامانه غاندالي (41 عاماً) وشقيقتها سرور غاندالي (32 عاماً)، إضافة إلى محمد جواد خسروي (40 عاماً)، اتهامات بسرقة أسرار تجارية بالغة الحساسية من شركات التكنولوجيا الأميركية لصالح السلطات الإيرانية.

وعملت كل من سمانة وسرور غندالي في "غوغل" قبل انتقالهما إلى شركة أخرى. بينما عمل خسروي في شركة ثالثة تطوّر منصات أنظمة على رقاقة مشابهة للمعالجات المستخدمة في الهواتف الذكية الحديثة. وبدلاً من حماية تلك المعلومات، يقول المحققون إن الثلاثة استغلوها.

تتحدّث القضية هنا عن كنز من البيانات الحسّاسة المرتبطة بأمن المعالجات، والتشفير، وتقنية متقدمة لرقائق الهواتف المحمولة. ويقول المدعون العامون إن مئات الملفات السرية قد سُرقت، بما في ذلك ابتكارات متطورة تتعلّق بالهواتف الذكية وأنظمة الأمن القومي.

تقول السلطات إن الشقيقتين والطرف الثالث قد سرّبوا البيانات سرّاً باستخدام مجموعة من الأساليب، فنُقلت الملفات إلى قنوات اتصال خاصة، ووُضعت على أجهزة شخصية، ثم نُقلت إلى أماكن تخزين غير مصرح بها، بما في ذلك وجهات في الخارج وداخل إيران.

ولإخفاء آثارهم، قال المدعون إن المتهمين بذلوا جهوداً استثنائية، إذ ربما قدّموا بيانات كاذبة ينفون فيها ارتكاب أي مخالفات، وحذفوا أدلة رقمية، ومن المحتمل أنهم صوّروا شاشات الكمبيوتر يدوياً لتجاوز أنظمة أمن الشركة المصممة لكشف عمليات التنزيل.

بحسب صحيفة دايلي مايل، اتهم العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي سانجاي فيرماني المجموعة بـ"خيانة متعمدة للأمانة" من خلال "سرقة أسرار تجارية من شركات التكنولوجيا نفسها التي كانوا يعملون فيها". وأضاف: "وفقاً للادعاءات، تضمّنت طريقة نقل المتهمين البيانات السرية خطوات متعمدة للتهرب من الكشف وإخفاء هوياتهم".

الآن، وُجهت إلى الشقيقتين وخسروي تهم التآمر لارتكاب سرقة أسرار تجارية، وسرقة ومحاولة سرقة أسرار تجارية، وعرقلة سير العدالة. دفع المتهمون الثلاثة ببراءتهم، لكن في حال إدانتهم، فقد يواجه الثلاثة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات عن كل تهمة تتعلق بسرقة الأسرار التجارية، وعقوبة تصل إلى 20 عاماً بتهمة عرقلة سير العدالة.