توثيق 182 انتهاكاً ضد الصحافيين العراقيين في 2025

- يواجه الصحافيون في العراق تضييقاً متزايداً على حرياتهم، حيث سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 182 انتهاكاً في عام 2025، تشمل الاعتقال والاحتجاز والمنع من التغطية والاعتداءات الجسدية والدعاوى القضائية. - تتفاوت الانتهاكات بين المناطق، حيث تسيطر الأحزاب والجماعات المسلحة على البيئة الإعلامية في البصرة والسليمانية، مما يدفع الصحافيين لاستخدام أسماء مستعارة أو مغادرة مناطقهم. - تستخدم الحكومة العراقية السلطة والقوانين القديمة لتقييد الصحافة، بينما تسيطر الأحزاب على الهيئات الإعلامية، رغم أن القضاء يظهر دعماً للصحافيين.

يزداد واقع الصحافة والإعلام سوءاً في العراق، نتيجة التضييق على العاملين في هذين القطاعين، والملاحقات التي تمارسها السلطات عبر التعسّف في استخدام القانون، أو من خلال جماعات مسلّحة تمتدّ سياسياً وبرلمانياً على نحوٍ واسع. وسجّلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق 182 انتهاكاً ضد الصحافيين خلال عام 2025، توزّعت بين الاعتقال والاحتجاز والمنع والدعاوى القضائية، والتقييد عبر لوائح هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية، إضافةً إلى الاعتداء بالضرب، والمنع من التغطيات الصحافية بقرارات فردية.

وذكرت الجمعية في تقريرٍ نشرته في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "حالات التضييق تتصاعد، ومحاولات خفض سقوف الحريات الصحافية المتدهورة أصلاً في العراق تتمّ بشكلٍ مقلقٍ جداً، إذ شهد عام 2025 تغيّراً في استراتيجيات التضييق بحق الصحافيين والصحافيات ووسائل الإعلام كافة، استناداً إلى إرثٍ استبداديٍّ معلّق بالقوانين الدكتاتورية، والأمزجة السلطوية، ذات القوانين والقرارات المنافية للدستور".

وبحسب التقرير، فإن "الحكومة كرّست جهداً مضاعفاً لمراقبة وسائل الإعلام والصحافيين، ووظّفت جميع مؤسسات الدولة أداةً للضغط والابتزاز، كما برزت هيئة الإعلام والاتصالات بوصفها إحدى أبرز الجهات التي استخدمت صلاحيات غير منصوص عليها في قانونها، لمنع وحجب وحظر وسائل إعلام وبرامج تلفزيونية ومواقع خبرية، وسط صمتٍ رهيب"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية تواصل أساليبها البوليسية في التضييق على الصحافيين، ومصادرة معداتهم، واحتجازهم، وتعذيبهم، وتعنيفهم، دون رادع".

وتوزّعت الانتهاكات، وفق التقرير، على النحو الآتي: 34 حالة اعتقال واحتجاز، و53 حالة منع من التغطية الصحافية، و22 حالة اعتداء وعرقلة عمل، و28 دعوى قضائية على خلفية العمل الصحافي، و7 حالات تهديد وترهيب، وحالتا قتل ومحاولة اغتيال، و4 حالات إيقاف بث إعلامي، و21 حالة انتهاك من قبل هيئة الإعلام والاتصالات، و21 حالة أخرى. واحتلّت العاصمة بغداد صدارة المدن الأكثر انتهاكاً بواقع 62 حالة، تلتها السليمانية بـ22 حالة، ثم البصرة بـ19 حالة، وفق التقرير.

وقبل ذلك، حذّر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني، من تصاعد التضييق على حرية التعبير في عدد من المحافظات العراقية، عبر ملاحقات قضائية وإجراءات إدارية استهدفت ناشطين وموظفين وأكاديميين بسبب آراء سلمية، معتبراً ذلك "نمطاً متكرراً يعكس تراجعاً خطيراً في تطبيق الضمانات الدستورية، وتوسّعاً في استخدام القوانين والأدوات الرسمية لإسكات الرأي العام وفرض الرقابة الذاتية".

وتواصل "العربي الجديد" مع ثلاثة صحافيين تعرّضوا لاعتداءات من قبل قوات الأمن في العاصمة بغداد، وقالوا إن "معظم حالات الاعتداء يكون مصدرها عناصر الأمن، وغالباً ما تكون اجتهادات شخصية وفردية من قبل ضباط أو منتسبين، لأسباب من بينها الجهل بطبيعة العمل الصحافي والإعلامي، أو بحجج طلب التراخيص الخاصة بالتصوير الخارجي، إضافةً إلى الاعتداءات التي يكون مصدرها عناصر حماية بعض المسؤولين. كما أن حمايات بعض المنشآت والدوائر الرسمية غالباً ما تكون متحاملة على وسائل الإعلام والصحافيين".

وقال أحدهم إنّه "تعرّض لأكثر من مرة للضرب والتدافع من قبل قوات الأمن في العاصمة بغداد، ومصادرة كاميرتين، وعقب تسلّم الكاميرات من مراكز الشرطة كانت تعود تالفةً أو بعد حذف المواد المصوّرة عليها. وخلال الأشهر الماضية، تعرّضت سيارة فريق صحافي كامل لتحطيم الزجاج بسبب عنصر أمن كان يتحجّج بأن السيارة تضايق موكب أحد المسؤولين، مع العلم أن هذا الادعاء لم يكن حقيقياً، وكانت الغاية منعنا من تصوير أحد المواقع المهمة التي جرى التجاوز عليها من قبل المسؤول نفسه"، موضحاً أن "شكاوى الصحافيين ضد عناصر الأمن والضباط عادةً ما تُسوَّف، ولا تمضي نحو الإجراءات القانونية، بسبب طولها وسلسلة المراجعات المعقّدة في الدوائر الحكومية".

وتختلف المضايقات ضد الصحافيين في مناطق شمال البلاد، أي محافظات إقليم كردستان، عمّا يحدث في محافظات الجنوب، إذ تتعاظم الانتهاكات في محافظة السليمانية التابعة للإقليم، بسبب سيطرة حزب واحد على المدينة، هو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلال الأشهر الماضية، تعرّض عدد من الصحافيين لملاحقات واعتداءات وتهديدات، فضلاً عن إغلاق مؤسسات إعلامية بقرارات أمنية وقضائية، كما جرى مع تلفزيون "زووم" المملوك للسياسي الكردي لاهور شيخ جنكي، الذي اعتُقل أخيراً.

أمّا في البصرة، أقصى جنوب العراق، فإن انتشار الجماعات المسلّحة والأحزاب يحول دون وجود بيئة إعلامية وصحافية آمنة، ويعيش عدد غير قليل من صحافيي البصرة في بغداد وأربيل ودهوك وغيرها، بسبب تعرّضهم لتهديدات يعود بعضها إلى سنوات الاحتجاجات التي اندلعت خلال أعوام 2017 و2018 و2019.

من جهته، يرى منتظر بخيت، وهو صحافي من مدينة البصرة يقيم خارجها منذ أعوام بسبب تهديدات وملاحقات، أن "الصحافيين في البصرة يشعرون دائماً بأنهم ملاحقون ومراقبون من قبل جهات متعددة، لأن الواقع الصحافي هناك مهدَّد من قبل أطراف تشمل الجهات الحكومية، والفصائل المسلّحة، والمليشيات، وحتى بعض العشائر"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الانتهاكات والاعتداءات على الصحافيين في البصرة تصل إلى حدّ القتل، ويعرف العراقيون كيف قُتل المراسل التلفزيوني أحمد عبد الصمد ومصوّره صفاء غالي، وهي حالات تؤشّر على ضعفٍ كبيرٍ في الدولة مقابل صعود سلطة المليشيات".

ولفت بخيت إلى أن "المضايقات مستمرة ضد الصحافيين في البصرة، وتأخذ أشكالاً متعددة، من بينها منع التغطية والطرد من المؤتمرات الصحافية"، مستكملاً أن "كثيراً من الصحافيين في البصرة يكتبون بأسماء مستعارة، تهرّباً من مساءلة السلطات وتجنّباً للعداوات مع الجماعات المسلّحة، وهناك من اختار مغادرة المدينة، لأن السلاح هو الحاكم الفعلي فيها".

في المقابل، رأى عضو نقابة الصحافيين العراقيين محمود سالم أن "الصحافيين في العراق يواجهون باستمرار ضغوطاً متزايدة وتحديات غير مسبوقة، وخلال العامين الماضيين ارتفعت معدلات الدعاوى القضائية والملاحقات والتهديدات والفصل الوظيفي، ويبدو أن هذه الإجراءات ممنهجة لتطويع الصحافة لخدمة الوضع السياسي الحاكم في البلاد، وهو جزء من استخدامٍ بشعٍ للسلطة والقانون"، معتبراً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "غالبية المواد القانونية التي يُحاسَب بموجبها الصحافيون تعود إلى حقبة حكم نظام صدام حسين، وهي قوانين وُضعت لقمع المجتمع وترهيبه، فهل من المنطقي الإبقاء عليها في ظل التقدّم ومبادئ حقوق الإنسان؟".

بدوره، اعتبر أستاذ الإعلام السياسي في جامعة بغداد علاء مصطفى أن "فترة حكومة محمد شياع السوداني

تُعدّ مرحلةً حزبيةً بامتياز، وجرى خلالها تكميم أفواه الصحافيين بطريقة لم تكن معهودة. وبحسب ما نسمعه، رُفعت أكثر من 200 دعوى قضائية ضد صحافيين وإعلاميين خلال العامين الماضيين، فضلاً عن تكميم أفواه مراقبين ومحلّلين، ومنع ظهور بعضهم على شاشات التلفاز بسبب معارضتهم السياق الحكومي أو إشارتهم إلى الأخطاء والمشكلات"، مبيّناً لـ"العربي الجديد" أن "بعض مقدّمي البرامج السياسية فُصلوا من وظائفهم وقُطعت أرزاقهم بسبب انتقادهم حكومة السوداني، لكن في المقابل، برز موقف القضاء العراقي جيّداً ومسانداً للصحافيين. وللأسف، مكّنت حكومة السوداني الأحزاب من السيطرة على الهيئات المستقلة المعنية بالإعلام، مثل مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات، التي باتت خاضعة للمحاصصة الحزبية بشكلٍ كامل".