توثيق مقتل 128 صحافياً خلال 2025 أكثر من نصفهم في المنطقة
قُتل 128 صحافياً في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2025، أكثر من نصفهم في الشرق الأوسط، وفقاً لإحصاء نشره الاتحاد الدولي للصحافيين يوم الخميس. وأفاد أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، لوكالة فرانس برس بأن هذا العدد، وهو أعلى ممّا سُجِّل في عام 2024، "لا يمثّل مجرّد رقم، بل يشكّل إنذاراً أحمر على مستوى العالم بالنسبة إلى زملائنا".
وأعربت المنظمة عن قلقٍ خاص إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث سُجِّل مقتل 56 إعلامياً خلال العام. ولفت بيلانجي إلى أنّ "ما يجري غير مسبوق"، مضيفاً أنّه لم يُسجَّل من قبل هذا العدد الكبير من القتلى في فترةٍ زمنية قصيرة، وفي مساحة جغرافية محدودة إلى هذا الحد. كما قُتل صحافيون خلال العام نفسه في اليمن وأوكرانيا، من بينهم المصوّر الصحافي الفرنسي أنطوني لاليكان، إضافةً إلى السودان والبيرو والهند.
واستنكر بيلانجي حالة "الإفلات من العقاب" التي يستفيد منها منفّذو هذه الهجمات، محذّراً من أنّ غياب العدالة يتيح لقتلة الصحافيين الاستمرار والازدهار. كذلك، أبدى الاتحاد قلقه حيال عدد الصحافيين المسجونين حول العالم، والبالغ 533 صحافياً، أكثر من ربعهم في الصين وهونغ كونغ.
وينشر الاتحاد الدولي للصحافيين عادةً حصيلةً سنوية أعلى لعدد القتلى مقارنةً بمنظمة "مراسلون بلا حدود"، التي أحصت مقتل 67 صحافياً عام 2025، وذلك نتيجة اختلاف منهجيات الاحتساب، إذ يشمل الاتحاد في إحصاءاته الصحافيين الذين لقوا حتفهم خلال حوادث. وفي السياق نفسه، أظهر إحصاء منشور على الموقع الإلكتروني لـ "يونسكو" مقتل 93 صحافياً في أنحاء العالم خلال عام 2025.
(فرانس برس)