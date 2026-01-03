توثيق استشهاد 55 صحافياً فلسطينياً برصاص الاحتلال في 2025

- شهد عام 2025 تصعيداً خطيراً في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحافيين، حيث استشهد 55 صحافياً، ليصل العدد الإجمالي إلى 257 منذ أكتوبر 2023، في محاولة لإسكات الرواية الفلسطينية وفرض التعتيم الإعلامي. - أغسطس 2025 كان الأكثر دموية، حيث اغتيل 13 صحافياً، بينهم 6 أثناء تغطيتهم المباشرة في محيط مستشفى ناصر بخانيونس، بينما شهد مايو استشهاد 7 صحافيين، مما يعكس استخفافاً بالقانون الدولي الإنساني. - صعّد الاحتلال من سياسات التعتيم الإعلامي عبر قطع الإنترنت، ومنع دخول الصحافيين الأجانب، واقتحام المؤسسات الإعلامية، مما يستوجب تحركاً دولياً لمحاسبة إسرائيل ووقف استهداف الصحافيين.

وثّق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، استشهاد 55 صحافياً وصحافية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وصواريخه خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي عدد الصحافيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 257 صحافياً وصحافية. وأوضح المنتدى في بيان تفصيلي أن عام 2025 شهد تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق حرية الصحافة، تمثّل بالاستهداف المباشر للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، ضمن سياسة ممنهجة هدفت إلى إسكات الرواية الفلسطينية وفرض التعتيم الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية كافة.

وبحسب البيان، كان أغسطس/ آب 2025 الأكثر دموية بحق الصحافيين، بعد اغتيال ثلاثة عشر صحافياً، من بينهم ستة صحافيين استشهدوا جراء قصف مباشر في أثناء تغطيتهم الميدانية على الهواء مباشرة في محيط مستشفى ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وجاء مايو/ أيار في المرتبة الثانية باستشهاد سبعة صحافيين، من بينهم الصحافي حسن إصليح الذي نجا من محاولة اغتيال سابقة قبل أن تطاوله صواريخ الاحتلال مجدداً في أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى ناصر، في جريمة تعكس استخفافاً فجّاً بالقانون الدولي الإنساني وحرمة المنشآت الطبية.

وأشار منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى أن العام نفسه شهد مواصلة سلطات الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة صحافيين فلسطينيين منذ بداية العدوان، هم المصوّر الصحافي نضال الوحيدي والمصوّر الصحافي هيثم عبد الواحد والصحافي أحمد الآغا.

وشهد العام الماضي عشرات الإصابات في صفوف الصحافيين، بينها إصابات بالغة، إلى جانب اعتقال عدد منهم من أماكن عملهم ومنازلهم، وحتى من داخل المستشفيات، ما أثار مخاوف جدية على حياتهم وسلامتهم، وخصوصاً في ظل ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وانتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.

ووفقاً للبيان، صعّد الاحتلال من سياسات التعتيم الإعلامي خلال عام 2025، عبر قطع الإنترنت والاتصالات بشكل متكرر عن قطاع غزة، ومنع دخول الصحافيين الأجانب، واقتحام مؤسسات إعلامية وإغلاقها، ومصادرة معدات الصحافيين، فضلاً عن التحريض العلني على قتلهم، وتشريع قوانين تقيّد حرية العمل الصحافي، وحظر قنوات ووسائل إعلام فلسطينية، في انتهاك فاضح لحرية التعبير وحق الشعوب في الوصول إلى المعلومات.

وأكد المنتدى أن هذه الانتهاكات والجرائم لا يمكن فصلها عن سياقها العام، إذ تشكّل سياسة إسرائيلية ممنهجة ترقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، وتستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وجاداً لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وتوفير الحماية الدولية للصحافيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.