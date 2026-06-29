"توب شيف" يستعين بالمشاهير لحصد المشاهدات

- برامج الطهي تحظى بشعبية عالمية، وتعتبر رافداً تسويقياً مهماً بفضل نسب المشاهدة العالية واعتمادها على تصويت الجمهور عبر التطبيقات. - ينطلق الموسم العاشر من "توب شيف VIP" في الرياض، بمشاركة مشاهير مثل باسم ياخور وكاريس بشار، حيث يختبرون مهاراتهم في الطهي تحت ضغط الوقت، مما يكشف جوانب جديدة من شخصياتهم. - رغم شهرة المشاركين، يخضع الجميع لتقييمات صارمة من لجنة تحكيم تضم الشيف منى موصلي والشيف مارون شديد والشيف بوبي شين، مستندين إلى تجارب النسخة الأجنبية.

تحظى برامج الطهي بنسبة مشاهدة مرتفعة، ليس في العالم العربي فحسب، بل في مختلف أنحاء العالم، حتى باتت هناك قنوات تلفزيونية ومنصات متخصصة في هذا النوع من المحتوى. كما أصبحت هذه البرامج والمسابقات تمثل رافداً تسويقياً مهماً للمحطات، بفضل نسب المشاهدة التي تحققها، إلى جانب اعتمادها على تصويت الجمهور عبر التطبيقات، والذي بات يشكل العامل الحاسم في النتائج النهائية.

ينطلق الأسبوع المقبل عرض الموسم العاشر من برنامج "توب شيف" عبر منصة شاهد وقناة إم بي سي. وذكرت المجموعة السعودية، في بيان، أن البرنامج صُوِّر بالكامل هذه المرة في الرياض، ويأتي بنسخة خاصة بالمشاهير تحت عنوان "توب شيف VIP"، في أجواء تنافسية عالمية، وفق ما جاء في البيان.

وتشهد هذه النسخة مشاركة عدد من المغنين والممثلين والإعلاميين لخوض تحديات الطهي واختبار مهاراتهم من خلال إعداد وصفات معقدة ومبتكرة تحت ضغط الوقت، بما يكشف للجمهور جوانب جديدة وخفية من شخصياتهم بعيداً عن أدوارهم الفنية والإعلامية.

تهدف الاستعانة بهذا العدد من المشاهير إلى استقطاب الجمهور، بعدما تراجعت نسبة متابعة البرنامج خلال السنوات الأخيرة، حين اعتمد على مشاركة طهاة غير معروفين من مختلف أنحاء العالم العربي.

تضم قائمة المشاركين الفنانين باسم ياخور، وكاريس بشار، وأحمد فهمي، وشيماء سيف، وأسماء جلال، وجوزيف عطية، وجيسي عبدو. ووفق البيان الصحافي الخاص بالبرنامج، فإن الشهرة الواسعة لهؤلاء الفنانين لن تمنحهم أي امتياز أو حصانة داخل المطبخ، إذ سيخضع الجميع لتقييمات صارمة واختبارات تذوق دقيقة من لجنة التحكيم الثلاثية الثابتة، التي تضم نخبة من أبرز الطهاة في العالم العربي، وهم: الشيف السعودية منى موصلي، والشيف اللبناني مارون شديد، والشيف العالمي بوبي شين. تستند مشاركة الفنانين في البرنامج إلى تجارب سابقة في النسخة الأجنبية من "توب شيف".

بعد عودة "ذا فويس كيدز" في موسمه الرابع، تستعيد برامج المسابقات حضورها في ذروة الموسم الصيفي، لكن هذه المرة عبر منافسة تجمع نجوماً يشكلون بحد ذاتهم عنصر الجذب الرئيسي، بعيداً عن الهدف التقليدي لهذه البرامج المتمثل في دعم الهواة والطهاة المحترفين غير المعروفين.