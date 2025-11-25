تهديدات وضغوط دينية تلغي حفلاً للمغني محمد عبد الجبار في البصرة

- أُلغي حفلان للمغني محمد عبد الجبار في البصرة بعد تهديدات من جهات دينية، مما يعكس ضغوطاً دينية متكررة على الحكومات المحلية لتجنب التوتر الأمني. أثار الإلغاء استياءً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. - نفت إدارة "متنزه بصرة لاند" مسؤوليتها عن تنظيم الحفلين، وأُجل الموعد لتجنب التزامن مع ذكرى دينية. رفع المحامي ضرغام البعاج دعوى قضائية ضد عبد الجبار، مستنداً إلى المادة 372 من قانون العقوبات. - نقيب الفنانين والسياسيون والفنانون عبروا عن استيائهم من الإلغاء، معتبرين أن الاعتراضات تضييق غير مبرر على الحريات المدنية. عبد الجبار يأمل في لقاء جمهوره بوقت أهدأ.

لم ينتهِ الجدل في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بشأن إلغاء حفلين للمغني محمد عبد الجبار يومي الخميس والجمعة المقبلين، عقب حملة تهديدات واعتراضات أطلقتها جهات دينية. وتكررت في السنوات الأخيرة حالات مشابهة، إذ غالباً ما ترضخ الحكومات المحلية لضغوط دينية خشية حدوث توتر أو فوضى أمنية.

بدأت القصة حين أعلنت شركة تعهّد فني عن تنظيم حفلين لعبد الجبار، وهو من الفنانين العراقيين ذوي الشعبية الواسعة، ومرتبط بذكريات عاطفية لجمهور كبير، لكن الإعلان أعقبه ظهور مجموعة من نحو 15 شخصاً يرتدون الزي الديني في أحد شوارع البصرة، احتجاجاً على إقامة الحفل.

ألغت حينها الشركة المنظمة الحفلين استجابةً لمطالب جهات دينية. كما أكد فريق إدارة أعمال محمد عبد الجبار القرار، من خلال منشور له على منصة إكس قال فيه: "أضواء المسرح أطفأناها، بعدما صار واجب الحماية أكبر من رغبة الاحتفال. فالأغاني تُعاد، أما الأرواح فلا تُعاد". وفُهم المنشور بين محبيه باعتباره إشارة إلى "تهديد بالقتل"، ما أثار موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتوالت ردات الأفعال، إذ أكدت إدارة "متنزه بصرة لاند"، حيث كان مقرراً إقامة الحفلين، أنها غير مسؤولة عن تنظيمه، وأكدت أن دورها اقتصر على تأجير مساحة للشركة المنظمة. كما أشارت إلى أن "موعد الحفل جرى تأجيله مسبقاً كي لا يتزامن مع ذكرى ليالي وفاة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام". وزاد التوتر بعد أن رفع المحامي ضرغام البعاج دعوى قضائية ضد المغني، معتبراً إقامة الحفل "مخالِفة للذوق العام وتمس الرموز والشعائر الدينية"، وقال في تصريح متلفز إن دعواه تستند إلى المادة 372 من قانون العقوبات، مؤكداً أن هدفه "حماية القيم والأعراف في المحافظة".

وتوجه محمد عبد الجبار ببيان اليوم إلى متابعيه قال فيه: "كنتُ أتمنى من أعماق قلبي أن أكون بينكم في هذه الأيام، كما كنتُ قبل أسابيع في ملعب البصرة، يوم غنيتُ أمامكم ورأيتُ محبتكم واضحة وجلية. وكنتُ أتمنى أن نفرح معاً في حفلي الخميس والجمعة، لكن الظروف لم تسمح… ولعلّ الله قد كتب أمراً آخر، وكما نقول في العراق: خيرها بغيرها. أهل البصرة… أنتم مدينة تسكن قلبي، ولأهلها محبة خاصة لا تتغيّر. وإن لم يكتب لنا اللقاء هذه المرة، فالأمل بيننا باقٍ… وسيجمعنا يوم أجمل، في وقت أهدأ، وبفرح أكبر مما خططنا له".

من جهته، قال نقيب الفنانين في البصرة، فتحي شداد، إن "المدينة تضم جميع الطوائف والمذاهب"، مضيفاً أن هذا النوع من الاعتراضات يفتح الباب أمام "تضييق غير مبرر"، متسائلاً عن سبب إثارة الجدل حول حفل لعبد الجبار تحديداً بالرغم من إقامة فنانين آخرين حفلات مماثلة في المدينة. كما كتب السياسي العراقي، إبراهيم الصميدعي، على منصة إكس أن ما جرى يعكس "تراجعاً خطيراً عن الحقوق والحريات المدنية"، متسائلاً عن جدوى الانفتاح الإقليمي بين إيران والسعودية، في ظل استمرار "محاكم التفتيش" محلياً. بدوره، اعتبر الفنان البصري، خالد شعبان البدر، أن ما حدث "ترهيب لفنان يحظى بمحبة العراقيين"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "أهالي البصرة كانوا ينتظرون الحفل، وأن المعترضين لا يمثلون وجه المدينة"، وأن التهديدات هي التي حالت دون إقامة الأمسية الفنية.