ندّدت رابطة الصحافيين الأجانب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الاثنين، بهجمات شنها مستوطنون إسرائيليون ضد صحافيين في الضفة الغربية المحتلة، داعيةً الدولة العبرية إلى وقف "العنف فوراً".

وقالت رابطة الصحافيين الأجانب التي تمثل مئات الصحافيين الأجانب، في بيان لها، إنها "مصدومة" من الهجمات الأخيرة، خصوصاً خلال موسم قطف الزيتون هذا العام. أضاف البيان أن "الصحافيين المحليين والأجانب باتوا هدفاً واضحاً أثناء توثيقهم مستوى غير مسبوق من العنف ضد الفلسطينيين خلال موسم الزيتون الحالي".

وأشارت إلى أن موظفَين من وكالة رويترز كانا يرتديان خوذتين وسترتين تحملان بوضوح شارة "الصحافة" تعرّضا، السبت الماضي، لهجوم من مدنيين إسرائيليين ملثمين يحملون عصيّاً وحجارة قرب قرية بيتا شرق مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الرابطة أن "حشداً من عشرات المستوطنين انهال بالضرب على إحدى الموظفات، وهي صحافية، بعد سقوطها أرضاً، ما تسبب لها بإصابات بالغة"، مضيفةً أن المهاجمين اعتدوا أيضاً على من حاولوا مساعدتها، إذ ضُرب أحد عناصر أمن "رويترز" وأُصيب صحافيان فلسطينيان مستقلان أثناء مطاردتهما. ولم يرد الجيش الإسرائيلي فوراً على استفسارات وكالة فرانس برس حيال الواقعة.

ووفقاً لما قالته مصادر محلية، السبت، لـ"العربي الجديد"، فإن عدد الصحافيين المصابين في بيتا بلغ أربعة، هم مراسل قناة الجزيرة محمد الأطرش، والمصور في القناة نفسها لؤي سعيد، ومصور وكالة شينخوا نائل بويطل، ومصورة وكالة رويترز رنين صوافطة، إلى جانب إصابة المصور الصحافي ناصر اشتية في بورين.

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصيب المصور المخضرم في "فرانس برس" جعفر اشتية خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على القرية نفسها. وأصيب أشتيه بكدمات من جراء حجارة طاولت ظهره وذراعه ويده، كما رشق المهاجمون سيارته، بالإضافة إلى سيارات أخرى مركونة بعيداً عن الحقل، بالحجارة قبل أن يضرموا فيها النار.

وقالت الرابطة إن "المصور الذي وصف الواقعة بأنها الأسوأ خلال مسيرته المهنية المستمرة منذ 30 عاماً، أفاد بأن القوات الإسرائيلية الموجودة في المكان رفضت التدخل، وبدلاً من ذلك أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على مزارعي الزيتون والناشطين المرافقين لهم".

وأضافت الرابطة أن حوادث عدة مماثلة وقعت في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وجاء في البيان أن "القوات الإسرائيلية دأبت على مضايقة وترهيب الصحافيين، وفي بعض الحالات احتجازهم وتهديدهم بالترحيل". كما اعتبرت أن "كل ذلك جزء من مناخ العداء المتزايد من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه وسائل الإعلام"، مطالبةً السلطات بالتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا البيان أيضاً "قائد القيادة المركزية (للجيش الإسرائيلي) آفي بلوط وقائد الشرطة موشيه بينشي، بشكل خاص، إلى أداء واجبهما لضمان أن يتمكن الصحافيون من العمل بحرية وأمان". وختمت الرابطة بيانها بأنه "لا يمكن أن تكون هناك حرية للصحافة في بيئة يُهدَّد فيها الصحافيون ويُعتدى عليهم دون أي مساءلة".

ويعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقد هاجم بعضهم مزارعين فلسطينيين حاولوا الوصول إلى أشجار الزيتون الخاصة بهم بشكل شبه يومي منذ بدء الموسم في منتصف أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات السلطة الفلسطينية في رام الله. ولم يُحاسَب أي من الجناة من قبل السلطات الإسرائيلية.

(فرانس برس، العربي الجديد)