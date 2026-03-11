تمثال ساخر لترامب وإبستين على طريقة "تايتانيك" في واشنطن

- تمثال ساخر جديد لدونالد ترامب وجيفري إبستين ظهر في ساحة ناشيونال مول بواشنطن، مستوحى من مشهد فيلم "تايتانيك"، حيث يظهر ترامب يعانق إبستين في وضع رومانسي. - التمثال الذهبي الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف، يرمز إلى علاقة ترامب وإبستين، مع لوحة تشير إلى "قصة حب مأساوية" مبنية على السفر الفاخر والحفلات الصاخبة. - هذا هو التمثال الثالث الذي ينصبه فنانون مجهولون، بعد تمثال "أفضل الأصدقاء إلى الأبد" ورسالة تهنئة بعيد ميلاد إبستين.

عاد فنانون مجهولون إلى استهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمثال ساخر جديد وُضع أمس الثلاثاء في ساحة ناشيونال مول في العاصمة واشنطن. ويصوّر التمثال ترامب وهو يعانق الثري الراحل جيفري إبستين، المدان في قضايا اعتداء جنسي

، في وضع رومانسي مستوحى من المشهد الشهير في فيلم "تايتانيك".

ويبلغ ارتفاع التمثال نحو ثلاثة أمتار ونصف المتر، وهو مطلي باللون الذهبي، ويُظهر الرئيس الأميركي واقفاً خلف إبستين ومواجهاً نصب واشنطن التذكاري، في محاكاة مباشرة للمشهد الشهير من فيلم "تايتانيك"، حين وقف البطلان "جاك" (ليوناردو دي كابريو) و"روز" (كيت وينسلت) بالوضعية الرومانسية نفسها عند مقدمة السفينة.

وعلى قاعدة التمثال لوحة نُقش عليها: "بُنيت قصة الحب المأساوية بين جاك وروز على السفر الفاخر، والحفلات الصاخبة، ورسومات العري السرية. يُخلّد هذا النصب التذكاري العلاقة بين دونالد ترامب وجيفري إبستين، وهي صداقة بُنيت، على ما يبدو، على السفر الفاخر، والحفلات الصاخبة، ورسومات العري السرية".

Another statue of Donald Trump and Jeffrey Epstein has appeared on the National Mall, this one styled after Jack and Rose from Titanic. pic.twitter.com/EX4g9t4CQM — grizzy (@Furbeti) March 10, 2026

وتُوصف علاقة ترامب وإبستين بأنها علاقة قديمة امتدت لسنوات، إلا أن ترامب قال إنه لم يكن يعرف إبستين سوى معرفة سطحية في فلوريدا، مؤكداً أن خلافاً نشب بينهما في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية. كما ينفي الرئيس الأميركي علمه بسلوك إبستين الإجرامي.

A giant twelve foot tribute to Jeffrey Epstein-Donald Trump’s infamous birthday card has been erected in the National Mall, Washington. pic.twitter.com/9uI3MBYJTe — grizzy (@Furbeti) January 19, 2026

وهذا ثالث تمثال ينصبه فنانون مجهولون في ساحة ناشيونال مول يصوّر ترامب وإبستين. ففي يناير/كانون الثاني، وضعوا نسخة ضخمة من رسالة تهنئة بعيد ميلاد مرفقة برسم بدائي موقّع باسم ترامب. وكان توقيع "دونالد" قد ظهر في كتاب تهاني بعيد ميلاد إبستين صدر عام 2003، غير أن ترامب نفى كتابة الرسالة، وقال للصحافة إن التوقيع ليس توقيعه.

وفي سبتمبر/أيلول، نصبت المجموعة نفسها تمثالاً برونزياً مرشوشاً بالطلاء بعنوان "أفضل الأصدقاء إلى الأبد"، يصوّر ترامب وإبستين وكلّ منهما يمسك بيدي الآخر، ويرفع قدماً خلفه.