"تمارين على ثورة" إيرانية: أدوات بصرية نادرة وسرد حميمي

- فيلم "تمارين على ثورة" للمخرجة بكاه آهنكراني يستعرض 45 عاماً من تاريخ إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، من خلال تجربة شخصية وعائلية، ويمزج بين البعدين الشخصي والجماعي باستخدام صور وأشرطة فيديو وقصاصات صحف. - يتناول الفيلم خيبات الأمل التي واجهتها عائلة آهنكراني، مثل والدها الذي دعم الثورة وشعر بخيبة أمل بعد إعدام صديقه، وقصص مؤثرة عن أشخاص آخرين في حياتها. - يعكس الفيلم تجربة آهنكراني في الاحتجاجات الإيرانية عام 2009 وهجرتها إلى إنكلترا عام 2022، ويعبر عن آمال الشعب الإيراني في الحرية والتغيير.

كأنّها تعتبر أن كل ما جرى من ثورات، كبيرة وصغيرة، في إيران، تدريبات على ثورة مقبلة. في "تمارين على ثورة"، تستعيد الإيرانية بكاه آهنكراني (مخرجة وممثلة، 1984) 45 عاماً مُضطرباً من تاريخ بلدها، منذ الثورة الإسلامية إلى الآن، وانعكاس تلك الأعوام كلّها على عائلتها وأحبائها.

عنوان مُثير للفيلم، الفائز بجائزة العين الذهبية في "عروض خاصة" بالدورة الـ79 (12 ـ 23 مايو/أيار 2026) لمهرجان "كان" السينمائي. فيلم وثائقي يُسلّط الضوء على الوضع في إيران، بمزجه بين البُعدين الشخصي والجماعي، انطلاقاً من تاريخ عائلي خاص، يتتبّع أحباء مخرجته وهم يُواجهون أحداث 45 عاماً من عمر الثورة (1979). أفلام كهذه تستعين غالباً بصُور شخصية وأشرطة فيديو، كما بقصاصات صحف ويوميات وذكريات، لتكوين لوحة تتشابك فيها خطوط وشخصيات وأحداث مع مشاعر وتأملات، وتنتقل بالحدث إلى أبعاد أرحب وأقرب وأكثر حميمية.

أفلام كهذه تسرد الماضي الآتي من سبعينيات القرن الـ20 وثمانينياته، تُبنى بشكل رئيسي على موضة، انتشرت تلك الفترة، وساهمت في حفظ إرث عائلي، يشكّل اليوم وثيقة مهمة في الاطّلاع على حقبة من التاريخ. العائلات المنجذبة إلى كاميرا الفيديو، الوسيلة التصويرية الحديثة آنذاك، لم تكن تعلم ربما أن تصوير حفلة، أو زيارة، أو حدث عائلي خاص، يمكنه أن يمثّل ذات يوم وثيقة تاريخية لما عَبَر به البلد. هذه ليست مجرّد صُور لحفلة زفاف، أو زيارة مقبرة، أو احتفال بمناسبة عيد. إنها شبه دراسة أنثروبولوجية عن مظهر وسلوك وفكر. عائلة بكاه آهنكراني كانت تعلّق صورة الخميني في مكان بارز بالمنزل. تضعها على سفرة عيد النوروز. كم يُبيّن هذا الدليل المكانة التي تمتّع بها الإمام في هذا المنزل، ببدايات الثورة. هذه رسالة وجهها ربّ الأسرة إليه، ستكون وثيقة على خيبة مجاهد من ثورة حملها بقلبه، ودافع عنها بروحه، قبل أن تأخذ منه داود، رفيق عمره، بإعدامه.

اللوحة التي رسمتها آهنكراني لوالدها، في الفصل الأول من الفيلم (مكّون من خمسة فصول)، إعلان عن فرحة، ثم خيبة كبرى، وإن كانت شخصية فإنها تُعبّر أيضاً عن إحباط آمال كثيرين. فكيف لهذا الأب أن يقبل لثورته ولإمامه أن يحيدا عن الطريق الذي آمن به؟ كم أحبّ الأبُ الثورة، وكم عمل لأجلها. وعلى قدر كل الحب، جاءت خيبته. أبدعت آهنكراني في رسم هذا المنعطف العاطفي والفكري، باستخدام صُور ومقاطع فيديو، لرصد بهجة أولى لأسرتها، لم تدم طويلاً. أُعدم الرفيق داود، ولم تنفع رسالة الأب إلى الإمام، التي يعلمه فيها من هو داود، المساهم معه في الثورة. ثم حلّت صورته مكان صورة الخميني بالمنزل، وهذا تعبير بليغ عن تحوّل جوهري، ووعود ثورة لم تُنفَّذ.

تتتابع لوحات أحباء، وعلاقاتهم بالثورة وما لحقها من ثورات. تسردها آهنكراني بصوت يشوبه تأثّر وحنين. تروي باللغة الفارسية نصوصاً ترافق أسلوباً بصريّاً، اعتمد حميمية في اختياراته (شاركها كتابة النصوص والحوارات عددٌ من الكتاب). هي ممثلة، بدأت صغيرة في السينما، ليس فقط في أفلام والدتها المخرجة المعروفة منيجة حكمت. تركز على مشاركاتها السينمائية عبر الحديث عن عمل الوالدة بعد الثورة، وشخصيتها القوية، وعلاقتها الرقيقة بها. تحكي عن أشخاص تحبهم، عَنوا لها كثيراً. مُعلّمتها (الفصل الثاني) فُصلت من المدرسة بسبب بيكاه، لأن رفيقاتها شاهدن صورة لها بلا حجاب في احتفال مع آخرين، ووصلت إلى المديرية. حملت الصغيرة الذنب الذي عذّبها: كيف للثورة الكبيرة أن تستدرج صغيرة لتفسد على معلّمتها؟ تتلاحق الخيبات مع خالها (الفصل الثالث)، وصديقها أمير (الفصل الرابع). ماذا تبقى من أحبائها؟ الموت والانتحار والهجرة؟ ما لهذه الثورة أن تفعل أفعالها في أناس أحبوها وعملوا لها، وآخرين أرادوا إنقاذها أو تصحيح مسارها؟

تثير آهنكراني حكايا جميع هؤلاء الذين تعلّقت بهم بشجن مؤثر، وحب وعاطفة. تستعين برسوم متحركة وتسجيلات صوتية لخالها، من داخل جامعة طهران بالتسعينيات الماضية، مع ثورة الطلاب الشهيرة التي أوقِف كثيرون ممن شاركوا فيها. تختلط الأصوات المضطربة مع صُور مشوّشة. التصوير مشوّش بدوره في هذا الفصل وبعده، مع مشاركاتها هي شخصياً في احتجاجات 2009، إذْ تصوّر تظاهرات وقمعاً وهروباً في الشوارع، كما تسرد بعض ذكرياتها المتعلّقة بالعمل في السينما، وبين فيلم وآخر، تتمرّن مع رفاقها على الثورة، ويُحكم عليهم بالسجن.

مؤكد أن الفصلين الأول والثاني من أفضل فصول "تمارين على الثورة"، بناءً فيلمياً وكشفاً مثيراً، وما طبعهما من استعادة زمن مضى بحميمية وصدق وأثر يصعب نسيانه، عبر أرشيفات عائلية (أفلام سوبر 8، وصُور). الفصل الأخير عن الغربة، بعد لجوئها إلى إنكلترا عام 2022، كالعديد من أبناء جيلها. تبدي شعورها بعجز وشكّ مما يجري حالياً في إيران، لكنها لا تستسلم، وتنجز فيلمها هذا بوصفه نوعاً من مقاومة. فمن تجارب شخصية تنسج حواراً بين الذاكرة الفردية والتاريخ الجماعي، منحازة إلى جهة أحاطت بها وارتبطت معها بمصير واحد. يتلاقى فيلمها مع ما بات يسمى اليوم بسينما الشتات الإيراني، التي تثبت حضورها يوماً تلو آخر على الشاشات العالمية، يدعمها مصير بلد لا يزال في واجهة أحداث العالم.

ينقل هذا الفيلم السينمائي القوي آمال شعب ومعاناته، منذ عام 1979 إلى اليوم. شعب مدفوع بلا هوادة بالرغبة في الحرية والأمل في الثورة. يشارك في تظاهرات واحتجاجات. يُقمع ويهدأ، ثمّ يعيد الكَرّة، كأنها تدريبات يقوم بها كلّ مرة، استعداداً لثورة تحقّق آماله مجدّداً.

لكن، أليست كلّ الثورات متشابهة؟