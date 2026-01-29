- انتشار واسع لأدوات الذكاء الاصطناعي: يستخدم ملايين الأشخاص تطبيق تليغرام لإنشاء ومشاركة صور ومقاطع عري مزيّفة، حيث توجد 150 مجموعة على الأقل مخصصة لهذا الغرض، مما يثير قلقًا عالميًا بشأن انتهاك حقوق النساء. - إجراءات المنصات التقنية: أغلقت تليغرام العديد من المجموعات المخالفة، وأزالت أكثر من 952 ألف محتوى مخالف، بينما أزالت آبل 28 تطبيقًا من أصل 47، وفتحت غوغل تحقيقًا في التطبيقات المخالفة. - ردود فعل عالمية: أثار استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور إباحية موجة غضب عالمي، مما دفع الحكومات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المتورطة، رغم استمرار وجود منتديات وتطبيقات تسهل الوصول لهذا المحتوى.

يستعمل ملايين المستخدمين تطبيق تليغرام لإنتاج صورٍ ومقاطع عُري مزيّفة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومشاركتها في مجموعات مغلقة، بحسب ما كشفته صحيفة ذا غارديان البريطانية، اليوم الخميس، وذلك في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم للإساءة إلى النساء عبر الإنترنت.

وبيّن تحليل أجرته الصحيفة وجود ما لا يقل عن 150 مجموعة على "تليغرام" مخصّصة لإنشاء ونشر هذه الصور، وتضمّ مستخدمين من دول مختلفة حول العالم. وتقدّم بعض المجموعات هذا المحتوى مقابل رسوم أو اشتراكات، تتيح للمستخدم رفع صورة أي امرأة، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي إنتاج مقاطع جنسيّة مزيّفةٍ لها. فيما تنشر مجموعات أخرى صوراً ومقاطع مفبركة لمشاهير أو مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى أشخاص عاديين. كما يتبادل المستخدمون النصائح حول أدوات التزييف العميق المنتشرة.

واستعرضت الصحيفة منشورات من قناة باللغة الروسية وأخرى بالصينية تنشئ مقاطع وصوراً للمستخدمين بعد تزويدهم بصورة المرأة المستهدفة، إضافةً إلى مجموعات لجذب المستخدمين في نيجيريا إلى صور جنسية مزيفة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأغلق "تليغرام" عدداً كبيراً من هذه المجموعات، ففي حين يسمح التطبيق بإنشاء مجموعات، إلّا أنه لا يسمح بنشر محتوى إباحي غير قانوني من خلالها أو من خلال روبوتات الدردشة المتاحة للجمهور.

وقالت المنصة في بيان لـ"ذا غارديان" إن هذا النوع من المحتوى الإباحي "يُزال بشكل روتيني عند اكتشافه"، مشيرةً إلى أن "مشرفين مزودين بأدوات ذكاء اصطناعي يراقبون الأجزاء العامة من التطبيق بشكل استباقي، ويتابعون البلاغات لإزالة المحتوى الذي ينتهك شروطنا"، لافتةً إلى أنّها أزالت أكثر من 952 ألف محتوى مخالف خلال العام الماضي.

وعلى صعيد متّصل، بيّن تقرير مشروع "شفافية التكنولوجيا"، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية، صدر الثلاثاء الماضي، وجود عشرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تنتج صوراً جنسية مزيّفة على متجري تطبيقات غوغل بلاي وآبل، وأشار إلى أنّها حُمّلت من قبل المستخدمين أكثر من 705 ملايين مرة. وإثر نشر التقرير، أكد متحدث باسم "آبل" أن الشركة أزالت 28 من أصل 47 ذكرها التطبيق، فيما قالت "غوغل" إنها فتحت تحقيقاً في القضية، وعلّقت معظم التطبيقات المذكورة.

وأشعل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج صورٍ إباحية للنساء موجة غضبٍ عالميٍ أخيراً. وكان استعمال ملايين المستخدمين لروبوت غروك لإنشاء صورٍ إباحية مزيّفة لآلاف النساء من دون موافقتهن ونشرها على منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، مطلع الشهر الحالي، قد دفع عدداً من الحكومات لاتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الشركة، حتى بعد إعلانها إيقاف ميزة تعديل الصور عبر "غروك" لتعرية أشخاص حقيقيين.

ونبّهت "ذا غارديان" إلى أنّه على الرغم من تكثيف الإجراءات للحدّ من انتشار الصور الإباحية المعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلّا أن هناك "خزاناً" من المنتديات والمواقع والتطبيقات التي تتيح الوصول بسهولة إلى هذا النوع من المحتوى وتوليده ومشاركته من دون علم النساء اللواتي تُنتهك حقوقهن.