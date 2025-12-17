تليغرام يسمح بدخول الحساب بدون كلمة سر

- أطلقت تليغرام تحديثًا يتيح للمستخدمين الدخول إلى حساباتهم باستخدام "مفاتيح المرور" بدلاً من كلمات المرور التقليدية، مما يعزز الأمان عبر استخدام بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز PIN. - تعتمد "مفاتيح المرور" على زوج من مفاتيح التشفير، مما يجعلها أكثر أمانًا وصعوبة في التخمين أو السرقة، وقد دعمتها شركات كبرى مثل آبل وغوغل ومايكروسوفت وميتا. - يمكن للمستخدمين إنشاء مفاتيح المرور عبر إعدادات التطبيق، مع إمكانية استخدام مديري كلمات المرور مثل "آيكلاود كيتشين" لعمل نسخ احتياطية.

لم يعد مستخدمو تطبيق المراسلة تليغرام يحتاجون كلمات المرور للدخول إلى حساباتهم بعدما أعلنت إدارة التطبيق عن تحديث يسمح بالدخول باستخدام "رمز المرور"، بدل "كلمة المرور". هذا يعني الدخول باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز PIN الخاص بالجهاز، بدلاً من كلمة السر، أو الحصول على رمز عبر رسالة نصية.

تتلخص فكرة "مفاتيح المرور" Passkeys في تسجيل الدخول إلى الحساب برقم تعريف شخصي PIN أو طريقة بيومترية مثل التعرف إلى الوجه أو بصمة الإصبع، أو مفتاح أمان مادي، وهو وسيلة للتخلص من أعباء كلمات السر مع زيادة الأمان. ويكمن الفرق بين "مفاتيح المرور" و"كلمات المرور" في أن مفاتيح المرور عبارة عن زوج من مفاتيح تشفير: الأول يفتح الحساب والثاني يُخزّن في الجهاز. هذه تقنية آمنة لدخول الحسابات بدل كلمات المرور التي يمكن سرقتها.

ومفاتيح المرور قوية لدرجة تجعل من المستحيل تخمينها أو إعادة استخدامها، وبالتالي فهي آمنة من محاولات المخترقين، ولا يمكن إعطاؤها لشخص آخر، وبالتالي آمنة من المحتالين، إلا إذا كان المخترق قادراً على الدخول إلى الجهاز. وبدأت مفاتيح المرور بالانتشار تدريجياً منذ أن دعمتها شركات "آبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"ميتا"، وتستخدمها في مختلف تطبيقاتها.

وفي التحديث الأخير أضافت "تليغرام" مفاتيح مرور، التي يمكن إنشاؤها من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم "الخصوصية والأمان" ثم "مفاتيح المرور"، ويمكن القيام بذلك على أي جهاز. وإذا كان لدى المستخدم مدير كلمات مرور مثل "آيكلاود كيتشين" أو "غوغل باسوورد ماناجر" أو أي خدمة مماثلة، فيمكن استخدامه لعمل نسخة احتياطية من مفتاح المرور.