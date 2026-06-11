تلفزيونات مجانية لأرجنتينيين رُفضت تأشيراتهم لحضور كأس العالم

- مبادرة "نيوسان" الأرجنتينية: أعلنت مجموعة "نيوسان" عن توزيع أجهزة تلفزيون مجانية من علامة "نوبلكس" لأول 100 شخص رفضت تأشيراتهم لحضور كأس العالم 2026، مما يتيح لهم متابعة المباريات من منازلهم. - تحديات التأشيرات: واجه مشجعو الأرجنتين وإيران وهايتي صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة، مما أثر على حماسة الجماهير لحضور البطولة، رغم محاولات جياني إنفانتينو للتقرب من الرئيس الأميركي. - إجراءات أميركية صارمة: فرضت الولايات المتحدة وديعة تأمين على بعض الزوار، مما زاد من تعقيد حضور مشجعي دول مثل السنغال وساحل العاج، بينما يبقى وضع مشجعي الكونغو الديمقراطية غامضاً بسبب فيروس إيبولا.

سيحصل عشرات المشجعين في الأرجنتين، الذين رُفضت طلباتهم للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لحضور نهائيات كأس العالم 2026، على أجهزة تلفزيون جديدة مجاناً لمتابعة المباريات من منازلهم. وأعلنت مجموعة "نيوسان" (Newsan) الأرجنتينية، متعددة الأنشطة، أنها ستوزع أجهزة تلفزيون من العلامة التجارية المحلية "نوبلكس" (Noblex) على أول 100 شخص اصطفوا، الأربعاء، أمام مقر الشركة في بوينس آيرس حاملين مستندات تثبت رفض طلبات تأشيراتهم بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري لزيارة الولايات المتحدة.

وجاء في إعلان نشرته المجموعة عبر إنستغرام: "أعطونا تأشيرتكم المرفوضة واحصلوا على تلفزيون مجاني". وكان توماس فاغيلير، البالغ من العمر 24 عاماً ويعمل في مجال ألعاب الفيديو الاحترافية، من بين الذين حالفهم الحظ بالحصول على جهاز تلفزيون. وأوضح فاغيلير: "تقدمت بطلب التأشيرة لأننا جميعاً نعتقد أن هذه قد تكون آخر نسخة من كأس العالم يشارك فيها ليونيل ميسي". وأضاف: "من المحزن جداً أنني لن أتمكن من حضورها، لكنني سأغادر على الأقل ومعي هدية".

وفي الأرجنتين، المتوجة بكأس العالم ثلاث مرات، كان آخرها في عام 2022 في قطر، تبدو حماسة الجماهير للبطولة المقبلة أقل من المعتاد قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية، مقارنةً بالأجواء التي سبقت نسخة 2022، والتي اعتبرها كثيرون آنذاك الفرصة الأخيرة لقيادة ليونيل ميسي منتخب بلاده نحو اللقب العالمي.

معاناة المشجعين

في الأشهر الأخيرة التي سبقت كأس العالم 2026، تقرّب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو (56 عاماً)، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشمل ذلك ارتداء قبعة بيسبول حمراء تحمل شعار الولايات المتحدة خلال اجتماع مجلس السلام الذي أسّسه الرئيس الأميركي نفسه، لكن ذلك لم يكن باباً للسماح بحضور المشجعين دون قيد في هذه النسخة، رغم أن المونديال بدأ على أساس أنّه بطولة تمثّل الشعوب قاطبة.

ومنعت قرارات الإدارة الأميركية منح تأشيرات دخول لمشجعي إيران وهايتي، بينما سيكون من شبه المستحيل على مشجعي السنغال وساحل العاج حضور المباريات، إذ عُلِّق إصدار تأشيرات السياحة لمواطني هاتين الدولتين إلى حد كبير، بحسب وكالة "DW"، ويعود ذلك جزئياً إلى تجاوز العديد من المسافرين من هاتين الدولتين مدّة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة في السابق.

في وقت سابق، فرضت الحكومة الأميركية وديعة تأمين تصل إلى 15,000 دولار (12,874 يورو) على الزوار من بعض الدول، على أن تُرَدّ إليهم بعد مغادرتهم، وقد رُفع هذا الإجراء عن العديد من حاملي التذاكر قبل انطلاق البطولة بفترة وجيزة، بينما يبقى التعامل مع مشجعي منتخب الكونغو الديمقراطية مجهولاً بسبب انتشار فيروس إيبولا.

(رويترز، العربي الجديد)