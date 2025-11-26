تلاميذ بريطانيون يبحثون عن دبدوب سقط من طبقة الستراتوسفير

- أطلق طلاب مدرسة بريطانية دبدوباً صغيراً نحو الغلاف الجوي باستخدام منطاد طقس، في تجربة علمية بالتعاون مع جامعة ساوثهامبتون، حيث ارتدى الدبدوب زياً مدرسياً أنيقاً ووصل إلى طبقة الستراتوسفير. - بعد الحصول على التصاريح اللازمة، أطلق الطلاب الدبدوب في 10 نوفمبر، متوقعين هبوطه بالمظلة في باسينغستوك، لكن الدبدوب انفصل عن المنطاد وواجه صعوبات فنية. - رغم التحديات، حقق الدبدوب إنجازاً مذهلاً ببلوغه ارتفاع 27 كيلومتراً، وأكدت معلمة العلوم إيلي روبنسون على شجاعته وذكائه.

يحاول تلاميذ مدرسة بريطانية تعقب دبدوب صغير أرسلوها بأنفسهم نحو الغلاف الجوي لإجراء تجربة علمية قبل أن يسقط من طبقة الستراتوسفير. وأُطلق الدبدوب على متن منطاد طقس عالي الارتفاع من بلدة ليمينغتون الإنكليزية قبل أسبوعين بتعاون طلاب الصفين السابع والثامن في مدرسة والهامبتون مع جمعية رحلات الفضاء بجامعة ساوثهامبتون.

الدبدوب الصغير أنيق للغاية، فهو يرتدي زياً مدرسياً وقميصاً منقوشاً وسروالاً قصيراً كحلي اللون وربطة عنق متناسقة، وقد حلّق فوق السحاب ووصل إلى طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي، التي يراوح ارتفاعها بين 18 و50 كيلومتراً فوق سطح البحر، لكنه انفصل عن المنطاد، ويُعتقد أنه هبط في مكان ما بالقرب من هينلي أون تيمز أو ريدينغ، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والتي ذكرت أن منطاد الطقس انتُشل في حقل بالقرب من هاي ويكومب.

وأفادت المدرسة بأنه بعد الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني البريطاني للسماح بإطلاق آمن، راقب الطلاب الطقس لضمان عدم انحراف المنطاد إلى القناة الإنكليزية، واختاروا الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت غرينتش من 10 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً للإطلاق. وقالت المدرسة إن دبدوب التجربة انطلق في "مغامرته الفضائية التي طال انتظارها" وحلّق عالياً في السماء.

وكان من المتوقع أن يهبط دبدوب المدرسة بالمظلة عائداً إلى الأرض مع المنطاد في منطقة باسينغستوك بعد بضع ساعات، لكن لقطات الكاميرا الموجودة على متن المنطاد أظهرت لحظات درامية واجه فيها الدبدوب صعوبات فنية حوالي الساعة الثالثة والثلث بتوقيت غرينيتش، فبدأ هبوطه. ونقلت الهيئة عن معلّمة العلوم في المدرسة، إيلي روبنسون، أن الدبدوب حقق "إنجازاً مذهلاً" ليصل إلى ارتفاع 27 كيلومتراً فوق الأرض. وقالت: "أنا متأكدة من أنه بخير، فقد طمأننا الأطفال بأنه شجاع وذكي للغاية".