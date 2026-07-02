تكنولوجيا حساسة لرصد القنابل في ملاعب كأس العالم 2026

في ملاعب كأس العالم 2026، تستخدم أنظمة استشعار حسّاسة للكشف عن التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات عالية القدرة. وتعمل شركة تو سيكس تكنولوجيز، مع الوكالات البلدية والولائية والفيدرالية، على نشر نظام سيغما، وهو منصة تحليل بيانات مصممة للتخفيف من حدة التهديدات المعقدة.

تمثّل كأس العالم 2026 إحدى أعقد البيئات الأمنية التي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق. وتتطلب الفعاليات الدولية الكبرى تقنيات قادرة على دمج البيانات بسرعة وتوفير معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ، من دون إرهاق المشغلين. ويبسّط "سيغما" عمليات القيادة والتحكم في حالات المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة، من خلال تحويل تدفقات البيانات إلى معلومات استخباراتية فورية وقابلة للتنفيذ.

تقول الشركة في بيان لها إن نظام سيغما يوحّد شبكات الاستشعار المتباينة، ويسرّع الاتصالات، ويوفر صورة تشغيلية موحدة عبر مختلف الوكالات والجهات القضائية، ما يمكّن فرق الأمن من تجميع بيانات الاستشعار ووضعها في سياقها وتفعيلها في الوقت الفعلي لحماية البنية التحتية الحيوية، وعمليات الملاعب، وسلامة ملايين المتفرجين.

وتعالج المنصة مباشرةً مشكلة تشتت المشهد الأمني ​​الذي تواجهه المدن الكبرى المضيفة. فقد أدى تقارب الجهات الأمنية الفيدرالية والولائية والخاصة في البيئات الحضرية الحساسة تاريخياً إلى ثغرات في التنسيق، فتحرم البرامج الاحتكارية غير المتوافقة ومستودعات البيانات المنعزلة المسؤولين المحليين رؤية تدفقات بيانات الاستشعار الفيدرالية. أما بروتوكولات الكشف التقليدية عن المواد الضارة والمتفجرة، فتعتمد على عمليات بحث يدوية مرهقة تسبب ضغطاً وبطئاً في الاستجابة.

وتدعم "تو سيكس" العمليات الأمنية لأكثر من 20 مباراة في كأس العالم 2026. وتوفر مراقبة مستمرة على مدار الساعة للمدن الكبرى. وبإمكان نظام "سيغما" دعم الفعاليات الرياضية الكبرى، والتجمعات الجماهيرية الكبيرة، ومهام حماية البنية التحتية الحيوية، ومبادرات الأمن الداخلي.

و"تو سيكس تكنولوجيز" شركة تكنولوجيا تأسست عام 2021، ويقع مقر الشركة الرئيسي في شمال ولاية فرجينيا. تعمل مع عملاء الأمن القومي على حل التحديات المعقدة في مجالات الأمن السيبراني، وعمليات المعلومات، والأنظمة الإلكترونية، والاتصالات الآمنة. وتتعامل مع وزارة الدفاع الأميركية، ووزارة الخارجية، ووكالات الاستخبارات، والوكالات المدنية، إضافة إلى عملاء تجاريين.