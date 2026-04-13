تكريم رسمي للممثل التركي غوركام سفينديك بعد حملة إسرائيلية ضده

حظي الممثل التركي غوركام سفينديك بتكريم رسمي من وزارة الثقافة والسياحة في تركيا، بعد مواقفه التي أدان فيها ما يجري في غزة، في خطوة جاءت بالتوازي مع حملة تحريض واستهداف تعرّض لها من منصات إسرائيلية وغربية.

وخلال الأسبوع الماضي، أثار غوركام سفينديك جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل داخل تركيا، بعد وصفه ما يجري في فلسطين المحتلة، وقرار إعدام الأسرى، بأنه "إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية"، وهو ما أعقبه استهداف من منصات إعلامية غربية وإسرائيلية، وصل إلى حد التهديد والتحريض.

وجاء ذلك بعدما شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجوماً على سفينديك، عقب منشور انتقد فيه قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قائلاً في مقطع متداول: "ربما تعيش في مسلسل تركي، لكننا نعيش هنا في إسرائيل. إما نحن أو الموت للمخربين".

ويأتي هجوم بن غفير في ظل تصاعد الدعوات لمقاطعة أعمال الممثل التركي، على خلفية موقفه من مصادقة الكنيست على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 62 نائباً مقابل 48 معارضاً وامتناع نائب واحد.

في المقابل، حظي سفينديك، المعروف عربياً بدور "بوساط" في مسلسل "وادي الذئاب" ودور "مجاهد" في مسلسل "العهد"، بدعم واسع داخل تركيا وعلى منصات عربية، رغم حملات الضغط التي استهدفت شركات إنتاج دولية لوقف التعاون معه. غير أنّ شعبيته الكبيرة شكّلت له نوعاً من الحصانة الفنية، بل قادته إلى تكريم رسمي من وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، يوم السبت الماضي.

وأشاد الوزير بالموقف الذي عبّر عنه سفينديك، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعمها للمواقف الإنسانية المناهضة للظلم، والوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، معتبراً أن استهداف الفنان بسبب آرائه يعكس مستوى مقلقاً من خطاب الكراهية، ومشدداً على أن رفع الصوت ضد ما يجري في غزة يُعد واجباً إنسانياً.

ويُعرف سفينديك بأدواره التي تميل إلى الطابع الشعبي، ما أكسبه في الإعلام التركي صفة "رجل الشارع"، إذ قدّم شخصيات قريبة من هموم الناس في أعمال مثل "العهد"، مركّزاً على القضايا الاجتماعية والإنسانية.

وينحدر سفينديك من ولاية أضنة، حيث وُلد عام 1986، ويُعرف أيضاً باهتمامه برياضتَي الملاكمة وركوب الدراجات النارية، في حين يحرص على إبقاء حياته الخاصة بعيداً عن الأضواء. وتفيد معلومات بأنه تلقّى تدريباته الفنية في مركز "موج" لتدريب الممثلين في إسطنبول، قبل أن يدرس التمثيل في "أكاديمية باندورا"، ما مهّد لدخوله عالم الدراما بعد بدايات في مجال الإعلانات.

ويُعدّ دوره في مسلسل "وادي الذئاب" من أبرز المحطات التي رسّخت حضوره لدى الجمهور، إلى جانب مشاركته في أعمال أخرى مثل مسلسل "رامو" بدور "بوز" ومسلسل "علي رضا" بدور "فؤاد". وجسد مؤخراً "الأب قدير" في مسلسل "حلم أشرف"، والذي يحظى بمتابعة واسعة عالمياً، بما في ذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى أعمال سينمائية، من بينها فيلم "عودة صف المشاغبين" وهو عمل تركي لا يرتبط بالمسرحية العربية التي تحمل الاسم ذاته.