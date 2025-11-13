تكريم خالد النبوي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

- كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الممثل خالد النبوي بجائزة فاتن حمامة للتميز، وأهدى التكريم لعائلته وأساتذته، مشجعًا الجيل الجديد على التميز والعمل الجاد. - شهد الافتتاح تكريم المصور التركي نوري بيلجي جيلان والمخرج محمد عبد العزيز، وتضمن المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 55 دولة، مع تسليط الضوء على السينما التركية. - يواصل المهرجان إحياء التراث السينمائي ببرنامج "كلاسيكيات مصرية مرممة"، ويشمل ملتقى القاهرة السينمائي لدعم مشاريع الأفلام، مع تنظيم ورش ولقاءات مهنية.

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الممثل المصري خالد النبوي بجائزة فاتن حمامة للتميز في افتتاح دورته السادسة والأربعين مساء أمس الأربعاء، في دار الأوبرا المصرية. وأهدى النبوي التكريم إلى روح والده ووالدته وأفراد عائلته كافة وكذلك أساتذته في معهد الفنون وكبار الفنانين الذين عمل معهم من ممثلين ومخرجين خلال مشواره. ووجه كلمة ملهمة إلى الجيل الجديد من الفنانين قائلا "كن مختلفاً ولو صرت وحيداً، واشتغل قد ما تقدر كل يوم بنفس المجهود، متستناش أبداً أي تقدير".

كما كرم المهرجان في الافتتاح المصور والمخرج وكاتب السيناريو التركي نوري بيلجي جيلان بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وكذلك المخرج المصري محمد عبد العزيز. ووجه المهرجان تحية تقدير وعرفان للفنانين الذين رحلوا عن الحياة خلال عام 2025، ومنهم الممثلة سميحة أيوب والممثل لطفي لبيب والمخرج سامح عبد العزيز والسيناريست أحمد عبد الله.

يشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ويمتد حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 150 فيلما عربيا وأجنبيا من نحو 55 دولة.

وتضم المسابقة الدولية 14 فيلماً، من بينها الفيلم الفلسطيني "كان يا ما كان في غزة" للأخوين طرزان وعرب ناصر، والفيلم المغربي "زنقة مالقة" للمخرجة مريم توزاني، وفيلم "مدينة الرمال" من بنغلادش، وفيلم "صفصافة" من مالطا. كما يحتفي المهرجان بالسينما التركية عبر برنامج "أضواء على السينما التركية" الذي يضم ثمانية أفلام، من بينها ثلاثة من إخراج نوري بيلجي جيلان الذي يرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

ويواصل المهرجان في هذه الدورة رسالة إحياء التراث السينمائي من خلال برنامج "كلاسيكيات مصرية مرممة"، الذي يشمل نحو 20 فيلما، من بينها "قنديل أم هاشم" للمخرج كمال عطية، و"جريمة في الحي الهادي" للمخرج حسام الدين مصطفى، و"الرجل الذي فقد ظله" للمخرج كمال الشيخ، و"امرأة في الطريق" للمخرج عز الدين ذو الفقار.

وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في الافتتاح "نعدكم بنسخة استثنائية من مهرجان القاهرة السينمائي العريق المتجدد، نسخة تعلي من شأن الإنسان، من خلال أفلام تحكي عن همومه وأحلامه، وتؤكد دور السينما باعتبارها طريقاً للحرية والارتقاء الإنساني".

ويقام بالتوازي مع المهرجان ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يقدم الدعم المادي والفني لمشاريع الأفلام الجديدة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج. كما ينظم المهرجان سلسلة من اللقاءات المهنية والورش المتخصصة ضمن برنامج "أيام القاهرة لصناعة السينما" بحضور مجموعة من المنتجين والمخرجين والفنانين والأكاديميين.

