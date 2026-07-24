تكريمات مهرجان الفيلم العربي: تداخل الفني بالشخصي

- تكريم ثلاثي في مهرجان الفيلم العربي: يُكرّم مهرجان الفيلم العربي في دورته الـ17 صلاح تيزاني (أبو سليم)، أحمد قعبور، وزياد الرحباني، حيث يُحتفى بتيزاني لأعماله التلفزيونية والمسرحية، بينما يُكرّم قعبور والرحباني لعلاقتهما بالسينما والموسيقى التصويرية. - أفلام بارزة وتأثيرات تاريخية: يُبرز المهرجان أفلامًا مثل "سفربرلك" و"بنت الحارس" التي تعكس تجارب تاريخية واجتماعية في لبنان، بينما يُعرض فيلم "أبو سليم رسول الغرام" بنسخة مرمّمة حديثًا. - تداخل الفني بالشخصي: يُظهر المهرجان تداخلًا بين العلاقات الشخصية والفنية، حيث يُكرّم قعبور لعلاقته الطويلة مع النادي، ويُحتفى بذكرى مرور عام على رحيل زياد الرحباني.

إن يكن صلاح (أبو سليم) تيزاني أكثر الشخصيات الفنية الثلاث، المُكرّمة بالدورة الـ17 (20 ـ 25 يوليو/تموز 2026) لمهرجان الفيلم العربي (لبنان)، ارتباطاً بالسينما، بعيداً عن نقد أفلامه، فإن اختيار أحمد قعبور وزياد الرحباني يتماشى ورغبة نادي لكل الناس، منظّم المهرجان، في تحية الأول لارتباطه به منذ أعوام مديدة، اشتغالاً (موسيقى وغناء) وصداقة؛ ولمصادفة ذكرى مرور عام واحد على رحيل الثاني في اليوم التالي لانتهاء الدورة نفسها. علماً أنّ لقعبور والرحباني علاقة بالسينما، إذْ يُشارك الأول في أفلام قليلة ممثلاً أدواراً مختلفة، معظمها عابر؛ ويُنجز الثاني موسيقى تصويرية لأفلام، ويمثّل في أخرى، عددها أقلّ.

ومع أنّ تيزاني، الذي يبلغ 98 عاماً (18 إبريل/نيسان 1929)، مشهورٌ أكثر بأعماله التلفزيونية والمسرحية، مع فرقة مكوّنة من كوميديين قادمين إلى بيروت والبلد برمّته من طرابلس الشمالية، يذهب قعبور والرحباني إلى السينما بهدوءٍ، يمنحهما خيارات أفضل سينمائياً وفنياً من تلك الممنوحة لأبي سليم. خيارات الموسيقيَّين، رغم ندرتها، تمتلك شيئاً من جماليات سينمائية، متفاوتة الحِرفة والابتكار، ومنصرفة بجدّية، فيها شيء من سخرية مبطّنة أحياناً، إلى أحوال بلد ومسائل وشخصيات عامة. بينما يكتفي أبو سليم بالكوميديا المبسّطة، الساعية إلى الإضحاك والتسلية، كأعماله التلفزيونية والمسرحية، مع شيءٍ من قراءة مخفّفة لتلك الأحوال والمسائل.

من أفلامه، اثنان يُخرجهما هنري بركات زمن التأميم الناصري المؤدّي، من بين أمور أخرى كثيرة، إلى هجرة سينمائية مصرية إلى بيروت: "سفربرلك" (1967) و"بنت الحارس" (1968). فالأول يستعيد أحد أسوأ الاختبارات الحياتية في نهايات حكم السلطنة العثمانية في لبنان والجوار، الممتد نحو أربعة قرون: المجاعة، الهجرة، مواجهة الاحتلال. والثاني يغوص في بيئة اجتماعية، تنكشف بعض أهوالها عندما يُتّخذ قرار بإنهاء وظيفة الحارس، لأن الجرائم منعدمة في بلدة غير محدّدة بيئتها وجغرافيتها بوضوح، كما يحلو للأخوين عاصي ومنصور الرحباني فعل هذا دائماً، مع إشارات مبطّنة إلى أنها تتمثّل في هذا البلد. أما اختيار "أبو سليم رسول الغرام" (1963) للبناني يوسف معلوف، فمستند إلى وجود نسخة مرمّمة حديثاً (مبادرة النادي، دعم المعهد الفرنسي بلبنان ومشروع بيريت ـ اليونسكو)، وهذا وحده كافٍ لاختياره في تكريم الممثل.

لقعبور دورٌ، يبقى الأجمل حضوراً من أفلام عدة يُشارك فيها ممثلاً عابراً: "كارلوس" (2010) لأوليفييه أساياس. فيه، يؤدّي شخصية وديع حداد (مسؤول المالية والعمل العسكري الخارجي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين). بينما يؤدّي الرحباني، في "طيارة من ورق" (2003) لرندة الشهال، دور ضابط إسرائيلي يراقب بمواربة أحوال أناس يقيمون في بيئة درزية، تحتل إسرائيل جزءاً منها.

إذاً، يتداخل الفني بالشخصي. فصداقة النادي مع قعبور، كما البيزنس (للنادي علاقة بأعمال عدّة له)، طويلة. وذكرى مرور أول عام من دون زياد تطغى على حفلة الختام. وتسويق إضافي لنسخة مرمّمة لفيلم لبناني دافع إلى تكريم تيزاني.