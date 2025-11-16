- طور الباحث الياباني هوريكاوا توموياسو تقنية جديدة لتحويل الصور الذهنية إلى جمل نصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أجرى دراسة على ستة متطوعين تتراوح أعمارهم بين 22 و37 عامًا. - خلال التجربة، عُرض على المشاركين 2180 مقطع فيديو، وسُجل نشاط أدمغتهم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، لتحويل النصوص المكتوبة إلى متسلسلات رقمية تتطابق مع أنماط نشاط الدماغ. - أطلق هوريكاوا على التقنية اسم "التمثيل الذهني"، مشيرًا إلى قدرتها على إنتاج نصوص مفصلة، مما قد يساعد الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام بسبب أمراض التنكس العصبي.

طوّر باحث ياباني تقنية جديدة تحوّل الصور الذهنية في الدماغ البشري إلى جمل نصية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. وأجرى الباحث في مختبر علوم الاتصالات لشركة "نيبون تلغراف وتلفون" للاتصالات في اليابان، هوريكاوا توموياسو، دراسة حول تحويل الصور الذهنية إلى أوصاف مكتوبة على ستة متطوعين تراوح أعمارهم بين 22 و37 عاماً، لغتهم الأم اليابانية.

ونشرت الدراسة في مجلة "ساينس أدفنسز" العلمية. وخلال التجربة عُرض على المشاركين 2180 مقطع فيديو بمحتويات شملت مشاهد طبيعية وأموراً مختلفة وحركات بشرية وأنشطة يومية، حيث سُجّل نشاط أدمغة المشاركين بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في أثناء مشاهدتهم لمقاطع الفيديو القصيرة. وتعمل التقنية عبر تحويل النصوص المكتوبة المرتبطة بمحتوى المقاطع المصوّرة إلى متسلسلات رقمية باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي، ثم تدريب نماذج ذكاء اصطناعي بسيطة على مطابقة هذه المتسلسلات الرقمية مع أنماط نشاط الدماغ التي سُجّلت في أثناء مشاهدة الفيديوهات.

وأطلق هوريكاوا على تقنية تحويل المشاهد التي تصورها المشاركون في أثناء مشاهدة أو تذكر ما شاهدوه إلى جمل نصية، اسم "التمثيل الذهني". وقال هوريكاوا إن هذه الطريقة الجديدة قادرة على إنتاج نصوص مفصّلة تصف الأشياء والأماكن والأفعال والأحداث والعلاقات فيما بينها من خلال تحليل كيفية معالجة الدماغ للمعلومات البصرية. وذكر أن هذه التقنية تعمل بشكل مستقل عن مراكز اللغة في الدماغ، مشيراً إلى أنها قد تساعد الأشخاص الذين فقدوا قدرتهم على الكلام بسبب أمراض التنكس العصبي على التواصل.

(الأناضول، العربي الجديد)