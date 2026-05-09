تقشف وصرف موظفين في "نداء الوطن" و"إم تي في" اللبنانيتين

- توقف عدد من الكتّاب عن التعاون مع "نداء الوطن" اللبنانية بسبب ضغوط مالية وإدارية، وسط حديث عن إطلاق محطة إذاعية جديدة من قبل مالك المؤسستين. - قناة "إم تي في" تواجه إجراءات تقشفية تشمل صرف موظفين، خفض رواتب، وإعادة تنظيم العمل، مع تحويل بعض العقود إلى نظام العمل بالساعة. - الجهات الممولة تطالب بمراجعة تفصيلية للميزانيات وآليات الإنفاق، مما يثير تساؤلات حول الأولويات المالية والإدارية في ظل هذه التحديات.

أعلن عدد من الكتّاب والمعلقين السياسيين توقف تعاونهم مع "نداء الوطن" اللبنانية، وسط معلومات عن ضغوط مالية وإدارية تواجهها الصحيفة والمؤسّسة الشقيقة لها قناة "إم تي في"، بالتزامن مع حديث داخل الوسط الإعلامي عن توجه مالك المؤسّستين نحو إطلاق محطة إذاعية جديدة.

وفي هذا السياق، كشف الكاتب والمحلل السياسي شارل جبور عبر منصة إكس أنه تبلّغ من رئيس تحرير "نداء الوطن" أمجد إسكندر قرار وقف التعاون مع الصحيفة "لأسباب إدارية"، وكذلك فعل زميله أسعد بشارة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" عن إجراءات تقشفية وإدارية داخل قناة "إم تي في"، شملت صرف عدد من الموظفين وخفض رواتب وإعادة تنظيم آليات العمل في بعض الأقسام، ولا سيّما قسم الأخبار والموقع الإلكتروني.

وبحسب المعلومات، جرى خفض رواتب عدد من العاملين، وتحويل عقود بعض موظفي الموقع الإلكتروني إلى نظام العمل وفق الساعة، إلى جانب مراجعة ملفات الموظفين استناداً إلى معايير تتعلق بالإنتاجية والحضور داخل المؤسسة، كما تحدثت مصادر عن أن بعض الجهات الممولة للمؤسستين طلبت مراجعة ودراسة تفصيلية للميزانيات وآليات الإنفاق، لفهم وجهة التمويل وكيفية توزيع النفقات.

وفي موازاة هذه الإجراءات، يتداول عاملون في الوسط الإعلامي معلومات عن توجه مالك المؤسستين إلى إطلاق محطة إذاعية جديدة، بعد إطلاق قناة "أنا سوريا" العام الماضي، في خطوة أثارت تساؤلات داخل المؤسّستين حول الأولويات المالية والإدارية، في ظل إجراءات التقشف وخفض النفقات التي تطاول الموظفين. وكانت تقارير إعلامية محلية قد تحدثت عن قرارات داخل القناة بخفض الرواتب بنحو 20 في المئة.