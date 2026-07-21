تقرير حقوقي يوثّق "الانهيار المدمر" لحرية الصحافة في السودان

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ما هي أبرز الانتهاكات المحددة التي وثقها التقرير ضد الصحافيين في السودان؟ ما هي الخطوات التي دعا إليها التقرير لمعالجة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين؟

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