تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية قرب باريس

نفّذ خبراء متفجرات تفجيراً تحت الأرض لقنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية قرب باريس، الأحد، بعد إجلاء أكثر من ألف ساكن، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وطوّق نحو 800 شرطي الموقع في ضاحية كولومب شمال غربي العاصمة، حيث اكتُشفت القنبلة للمرة الأولى في 10 إبريل/نيسان. وسُمع دويّ الانفجار عند الساعة 3:20 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما أكد مسؤولون أن التفجير جرى داخل حفرة بعمق مترين. وجاء القرار بعد فشل الخبراء في إزالة صاعق القنبلة، التي يزيد طولها على متر واحد باستثناء قسم الذيل، فيما أظهرت لقطات شظايا معدنية صدئة في قاع الحفرة.

وقبل العملية، طُلب من السكان ضمن دائرة نصف قطرها 450 متراً مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز استقبال محلية، كما أُغلقت طرق عدة وتوقفت وسائل النقل العام في المنطقة.

💣 Incroyable ! Une bombe de 225 kg de la Seconde Guerre mondiale a été neutralisée à Colombes.



15 000 personnes évacuées et explosion contrôlée sous un dôme de sable pour protéger tout le quartier.



April 19, 2026

ولا تزال ذخائر الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة منتشرة في أنحاء أوروبا، خصوصاً في ألمانيا، حيث تُكتشف قنابل بشكل متكرر في مواقع البناء رغم مرور نحو 80 عاماً على انتهاء الحرب. وفي عام 2025، أدى العثور على قنبلة تزن 500 كيلوغرام إلى إغلاق محطة "غار دو نور" (Gare du Nord)، إحدى أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاماً في فرنسا.

(فرانس برس)