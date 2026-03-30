تفتيش الهاتف في مطارات أميركا: كيف تحمي معلوماتك ونفسك وجهازك؟

- يُنصح بعدم اصطحاب الأجهزة الإلكترونية الشخصية أثناء السفر إلى الولايات المتحدة لتجنب التفتيش والمصادرة، مع استخدام أجهزة سفر مؤقتة وتعطيل المصادقة البيومترية لحماية المعلومات الحساسة. - يجب إطفاء الأجهزة تمامًا عند نقاط التفتيش الأمنية لتقليل احتمالية استعادة البيانات، وفي حال المصادرة، يجب الحصول على نموذج CBP Form 6051D كإثبات. - يُنصح بتقليل المعلومات الحساسة على الأجهزة واستخدام مدير كلمات المرور وتفعيل "وضع السفر"، مع حذف وتشفير الملفات الحساسة ورفعها إلى التخزين السحابي.

ينتشر عملاء إدارة الهجرة والجمارك في أكثر من اثني عشر مطاراً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتتزايد عمليات تفتيش الهاتف والأجهزة الإلكترونية في المطارات وعلى الحدود. ويتمتع هولاء العملاء بصلاحية فحص أجهزة المسافرين، لذلك إذا كان القارئ العربي مسافراً إلى أميركا، فموقع التحقيقات إنترسبت يقترح خطوات لتقليل احتمالية استخراج المعلومات الحساسة في المطار عند تفتيش الهاتف:

تجنّب تفتيش الهاتف بعدم إحضاره أصلاً

الطريقة الوحيدة المؤكدة لحماية الأجهزة الإلكترونية من التفتيش والمصادرة هي ببساطة عدم اصطحابها في الرحلة. يمكن استخدام أجهزة سفر مؤقتة لا تحتاج إلى تفتيش أو مصادرة. يمكن استخدام هاتف أو جهاز لوحي قديم، ثم شراء شريحة اتصالات مؤقتة، أو شريحة إلكترونية، حتى لا يستخدم القارئ رقمه المعتاد. لا تنسَ إخبار المقربين برقم الهاتف الجديد ليتواصلوا معك خلال الرحلة.

كذلك يجب إنشاء حساب جديد لمتجر التطبيقات. هذا لحماية المعلومات أثناء تفتيش الهاتف أو الجهاز في حال إجبارك من سلطات المطار على تسجيل الدخول إلى جهازك، إذ إن المعلومات الوحيدة التي سيجدونها هي البيانات الجديدة في الحساب الجديد. وإذا كانت لديك أي بيانات حسّاسة في حساباتك (مثل رسائل البريد الإلكتروني من مصادر سرية) أو أي شيء تعتقد أن عملاء الحكومة الفيدرالية قد يعتبرونه دليلاً ضدك (مثل الصور الساخرة)، فتأكد من عدم مزامنة تطبيقاتك وملفاتك وإعداداتك على أجهزة السفر الخاصة بك.

تعطيل المصادقة البيومترية

ينصح "إنترسبت" بتعطيل أي مصادقة بيومترية، مثل استخدام الوجه أو بصمة الإصبع لفتح الهاتف. بدلاً من ذلك، ينصح باستخدام رمز مرور من ثمانية أرقام وحروف عشوائية. هذا مع الحذر من إدخال رمز المرور في مكان مكشوف لكاميرات المراقبة، بل يجب استخدام إحدى يديك لحجب شاشتك، واستخدم إبهام يدك الأخرى لإدخال رمز المرور. فكّر في استخدام شاشات حماية الخصوصية على أجهزتك لتقليل احتمالية رؤية محتواها.

إيقاف التشغيل

عند المرور عبر نقاط التفتيش الأمنية، أطفئ أجهزتك تماماً. لا تضعها في وضع السكون فقط، بل أغلقها تماماً، لأن الإطفاء يصعّب استعادة البيانات منه. هذا يعني الحصول على نسخ ورقية من بطاقات الصعود إلى الطائرة (Boarding pass)، بدلاً من الاعتماد على النسخ الرقمية المخزَّنة في محفظة الهاتف أو عبر تطبيق شركة الطيران.

الرفض متعب

إذا طُلب منك فتح أجهزتك، يمكنك الرفض. لكن ذلك قد يؤدي إلى تأخيرك ومضايقتك، وقد يُصادَر جهازك. يؤكد "إنترسبت" أنه يجب على من صودر هاتفه أن يتلقى أوراقاً تثبت المصادرة. يُسمى هذا النموذج CBP Form 6051D، أو إيصال الحفظ للممتلكات المحتجزة (ustody receipt for detained property). وكما تشير مؤسسة الحدود الإلكترونية، قد تستغرق إعادة أجهزتك شهوراً، أو حتى لفترة غير محددة إذا اعتقد المسؤولون بوجود "أدلة" على ارتكاب جريمة.

حذف الملفات وتسجيل الخروج

لتطبيق ما يُعرف في أوساط الأمن بـ"الدفاع متعدد الطبقات"، يُنصح بالتفكير في أمنك الرقمي كالبصلة: إذا تم تقشير الطبقة الخارجية، فأنت بحاجة إلى طبقة ثانية قوية لتقليل الضرر الذي يلحق باللب. ولذلك، افترض أنه حتى لو كانت لديك عبارة مرور قوية وقمت بإيقاف تشغيل جهازك، فقد يتمكن شخص ما من إيجاد طريقة للدخول. لذا، يجب أن تُقلل أجهزة سفرك من كمية المعلومات الحسّاسة. في هذه الحالة، حتى إن تمكّن أحدهم من اختراق الطبقة الخارجية، فستكون المعلومات المنكشِفة ضئيلة.

التعامل مع مدير كلمات المرور

مدير كلمات مرور (Password Manager) هو تطبيق متخصص يخزن كلمات المرور بأمان، بحيث يتذكّر المستخدم كلمة مرور واحدة فقط تسمح بدخول التطبيق، بينما يولّد التطبيق كلمات مرور قوية لمختلف الحسابات. إذا كان القارئ يستخدم مدير كلمات، المرور فعليه تفعيل "وضع السفر"، وتقليل عدد كلمات المرور التي يكشفها طوال مدة الرحلة. ويجب حذف الوصول إلى الحسابات الحسَّاسة التي من غير المرجح أن يحتاج المستخدم إليها أثناء سفره، مثل حذف البريد الإلكتروني الخاص بالعمل عند السفر في إجازة، أو مغادرة وحذف محادثات "سيغنال" الحسّاسة.

المصادر الصحافية

إذا كان القارئ صحافياً، فعليه حذف أرقام مصادره الحسّاسة والسرية. إذا كانت لديه ملفات حسّاسة على أجهزته سوف يحتاج إليها أثناء سفره، فعليه استخدام أداة مثل "كريبتوميتور" (Cryptomator) لتشفيرها ورفعها إلى خدمة تخزين سحابي، ثم حذف الملفات من الأجهزة.