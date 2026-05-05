تغريم الناشط المغربي محمد رضا الطاوجني بتهمة قذف أمير

- أُدين الناشط محمد رضا الطاوجني بغرامة مالية وتعويض مدني لصالح الأمير هشام العلوي، بعد نشره فيديو اعتُبر مسيئًا للشرف والاعتبار، وأمرت المحكمة بحذف المادة ونشر الحكم. - الأمير هشام لجأ إلى القضاء كوسيلة للرد على الاتهامات التي مست سمعته، مؤكدًا أن القضاء هو الإطار المناسب لحماية الحقوق الإنسانية وحق الكرامة. - يُعرف الأمير هشام باهتمامه بحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويشارك في مشاريع ثقافية ومحاضرات في جامعات عالمية مرموقة.

أدانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي محمد رضا الطاوجني بغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) وتعويض مدني قدره 600 ألف درهم (نحو 60 ألف دولار) لفائدة الأمير هشام العلوي، ابن عم العاهل المغربي، الملك محمد السادس

. وقَضَت المحكمة الابتدائية كذلك بالأمر بنشر الحكم الصادر في القضية، مع إلزام الموقع المعني بحذف المادة موضوع المحكمة.

وجاءت إدانة الناشط الطاوجني على خلفية نشره لفيديو في قناته على "يوتيوب" تتضمن عبارات اعتبرها الأمير تمس بـ"الشرف والاعتبار". وكان الأمير هشام قد نشر تدوينة على حسابه على "فيسبوك"، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن فيها أنه لجأ إلى القضاء "بصفته مواطناً" يطلب الإنصاف، معتبراً أن القضاء هو الإطار المؤسساتي المناسب للرد على الاتهامات التي مسّت سمعته، بعيداً عن أي سجالات أخرى.

وفي تعليقه على الحكم، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير هشام، إن موكله لجأ إلى القضاء بوصفه مواطناً تضرر من "حملة تشهير"، و"تحدياً" للمتهم للإدلاء بحججه أمام العدالة، مؤكداً أن القضاء هو الفيصل في حماية الحقوق الإنسانية الأصيلة، وعلى رأسها حق الكرامة. وأوضح الجامعي، في تصريح للصحافة، أن الدفاع يقدس حرية الرأي والتعبير ويدافع عنها بشراسة، "لكن هذه الحرية تقف عند حدود كرامة الأشخاص وأعراضهم"، مشدداً على أن "استعمال لغة التحقير لا يمت بصلة للرسالة النبيلة للصحافة".

ويُعرَف عن الأمير هشام العلوي اهتمامه بحقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير والانخراط في مشاريع ثقافية ونشر مقالات فكرية في عدد من الجرائد الدولية الكبرى، علاوة على المحاضرات التي يلقيها في أكبر الجامعات مثل باركلي وستانفورد وبرينستون وهارفارد، حيث يعمل باحثاً.