تغريم المصممة غادة والي في سرقة رسومات مترو القاهرة من فنان روسي

- أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً بتغريم غادة والي 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف لاستخدامها في جداريات مترو القاهرة، بعد إلغاء عقوبة الحبس والتعويض المالي. - اتهم كوراسوف والي بسرقة لوحاته لاستخدامها في مشاريع مصرية، مما أثار جدلاً حول مصداقيتها رغم الاحتفاء الرسمي بها، وأظهرت تقارير تورطها في سرقات أخرى. - دافعت والي عن نفسها في مقابلات، نافية الاتهامات ومشيرة إلى استعانتها بمؤرخين، لكن ألغيت فقرة تلفزيونية كانت مخصصة للحديث عن القضية.

أصدرت محكمة النقض المصرية، الاثنين، حكماً نهائياً بمعاقبة مصممة الغرافيك المصرية غادة والي بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار أميركي) على خلفية اتهامها بسرقة أربع لوحات من أعمال الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة.

وسبق أن ألغت محكمة الاستئناف الاقتصادية المصرية، في وقت سابق، عقوبة الحبس ستة أشهر وتعويض 100 ألف جنيه، واكتفت بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في القضية، وهو ما أيدته محكمة النقض. علماً أن النائب العام المصري قد فتح، في 24 سبتمبر/ أيلول 2023، تحقيقاً في اتهام الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، مصممة الغرافيك المصرية، غادة والي، بسرقة أعماله.

وكلّف النائب العام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال بالتحقيق وفحص الملفات الخاصة بواقعة سرقة لوحات رسومات مترو الأنفاق من الفنان الروسي، وقررت النيابة بدورها استدعاء المحامي أحمد حسن العطار بصفته الوكيل القانوني للفنان الروسي ومقدم البلاغ نيابة عنه، لسماع أقواله وتلقي ما لديه من وثائق تدعم موقفه في واقعة سرقة لوحات موكله، وحددت جلسة الثلاثاء المقبل لسماع أقواله في الاتهامات.

وكان الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف قد اتهم مصممة الغرافيك المصرية غادة والي بسرقة أربع لوحات من أعماله، بمباركة من الحكومة، في وقت التزمت الأخيرة الصمت تماماً، لا سيما بعد نشر العديد من التقارير الموثقة إزاء تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، جنوبي البلاد، وغلاف فيلم "الأصليين" الذي أنتج عام 2017.

وقال الفنان الروسي في تصريحات صحافية إن لوحاته المسروقة متاحة في الموقع الإلكتروني الخاص به، ثلاث منها في قسم الأصول المبيعة، والرابعة في قسم الأصول المتوفرة، مشيراً إلى أن إحداها ليست مستوحاة من مصر القديمة، وإنما اليونان القديمة، وهي رسم لـ"زوجة بينلوب" في ملحمة "هوميروس"، غير أن المصممة المتهمة بالسرقة نقلتها و"كأنها مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة".

يجدر بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد احتفى بالمصممة المتهمة بالسرقة في "منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ عام 2017، وقال "إنها تقدم أفكاراً واعدة يتبناها"، وطالب السيسي مجلس الوزراء بـ"تبني فكرتها لتنشيط السياحة في مدينة الأقصر باستخدام رسوم من حضارة قدماء المصريين"، وهي الرسومات التي تبين أنها مسروقة لاحقاً، ورغم ذلك اعتمدتها الحكومة في تصاميم مشروع "الهوية البصرية" لمحافظة الأقصر عام 2018.

والفنانة غادة والي من مواليد عام 1990، وتخرجت من الجامعة الألمانية في القاهرة عام 2011، ثم لمع نجمها فجأة عبر وسائل الإعلام والقنوات الموالية للنظام المصري إثر انضمامها إلى "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب"، وتحدثها أمام السيسي في "منتدى شباب العالم"، وإشادته برؤيتها في تصاميم الحياة الفرعونية القديمة، وزعمت اختيارها ضمن أفضل مصممي الغرافيك في العالم عام 2017، من دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك.

وقالت، في حوار تلفزيوني سابق، إنها "استغرقت عاماً ونصف العام في عملية تزيين محطة المترو، حتى تضع الركاب في رحلة تتنقل بهم ما بين المراحل المختلفة للحضارة المصرية القديمة"، مدعيةً استعانتها بمؤرخين ومتخصصين في التاريخ المصري القديم لـ"تجنب أي خطأ في تزيين مترو الأنفاق برسومات مستوحاة من الحضارة الفرعونية".

كذلك اتهمت والي، التي تزوجت الممثل حسن أبو الروس العام الماضي، بسرقة ملصق فيلم "الأصليين" للمخرج مروان حامد، الذي أنتجته شركة تابعة للمخابرات، من أحد الأفلام الهندية الشهيرة، وهو فيلم "مذكرات مومباي" من إنتاج عام 2010، وردّت المصممة المصرية آنذاك على هذا الاتهام بالقول إن "طريقة التصميم هي مدرسة معروفة، ويستخدمها العديد من المصممين في العالم".

وكشفت الصحافية الشابة، أماني إبراهيم، أن برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه المذيعة لميس الحديدي على قناة أون، المملوكة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تستحوذ عليها المخابرات، أبلغها بإلغاء فقرة كانت مخصصة لها للحديث عن تاريخ اللوحات الروسية المسروقة، والتي أعيدت طباعتها في محطة المترو بواسطة المصممة غادة والي من دون إبداء أسباب.