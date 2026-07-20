تعليق الاشتراكات الجديدة في "كيمي كي 3" بعد أيام من إطلاقه

أعلنت شركة مونشوت إيه آي (Moonshot AI) الصينية تعليق استقبال الاشتراكات الجديدة في نموذج الذكاء الاصطناعي "كيمي كي 3" (Kimi K3)، بعد أيام قليلة من إطلاقه، إثر موجة طلب كبيرة تجاوزت القدرة التشغيلية الحالية للشركة.

وسلطت هذه الخطوة الضوء على التحديات التي تواجهها شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في تلبية الطلب المتزايد داخل الصين وخارجها، في وقت تتصاعد فيه المنافسة التقنية بين الصين والولايات المتحدة.

وتواصل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة، ومن بينها أحدث إصدار من "ديبسيك في4" (DeepSeek V4)، جذب اهتمام عالمي متزايد. وكان "ديبسيك" قد أثار مطلع عام 2025 اضطرابات في الأسواق العالمية، وأسهم في ترسيخ مكانة الصين منافساً جدياً للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد معظم النماذج الصينية المتقدمة على نهج المصدر المفتوح.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات التقنية التي واجهت شركة مونشوت إيه آي في تلبية الطلب على نموذج "كيمي كي 3"؟ ما هي أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية الأخرى التي حظيت باهتمام عالمي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكتبت شركة مونشوت إيه آي، ومقرها بكين، في منشور على منصة إكس: "حظي كيمي كي 3 باهتمام يفوق بكثير توقعاتنا"، مضيفة أن الطلب خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية اقترب من الحد الأقصى لقدرتها التشغيلية. وأوضحت الشركة أنها ستعطي الأولوية للمشتركين الحاليين، وستعلق مؤقتاً استقبال المشتركين الجدد، على أن تعيد فتح باب الاشتراك تدريجياً مع زيادة قدرتها التشغيلية. كما نشرت بياناً مماثلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية.

وأثار الإطلاق العام للنموذج في نهاية الأسبوع الماضي اهتماماً واسعاً، إذ يستهدف منافسة النماذج الأكثر تقدماً التي تطورها شركات مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك". ويضم "كيمي كي 3" نحو 2.8 تريليون معامل (Parameters)، وهي مقياس يعكس حجم نموذج الذكاء الاصطناعي وقدرته على المعالجة. وهو ما يجعله، وفق مطوريه، أكبر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر في العالم.

ويرى ليان جي سو، كبير المحللين في شركة الأبحاث والاستشارات التقنية أومديا (Omdia)، أن إطلاق النماذج الجديدة عادة ما يثير اهتماماً كبيراً قد يضغط على البنية التحتية الحاسوبية المتاحة، مضيفاً أن ما حدث يشير إلى أن "مونشوت إيه آي" لا تمتلك حالياً ما يكفي من رقائق الحوسبة لتلبية الارتفاع المفاجئ في الطلب. ورجح سو أن السبب الرئيس يعود إلى أن الشركة لم تتوقع الشعبية الكبيرة التي حققها النموذج، مشيراً إلى أن "كيمي كي 3" يتطلب قدرات حوسبية ضخمة، ما يجعل تخصيص الموارد اللازمة لتشغيله أمراً معقداً ومكلفاً.

وفي تصنيف منصة أرينا (Arena) المتخصصة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، تصدر "كيمي كي 3" قائمة النماذج الرائدة من حيث قدرات "برمجة الواجهة الأمامية" (Front-end Coding) بعد إطلاقه مباشرة.

كما زاد إطلاق النموذج الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، وسط مخاوف من أن تؤدي النماذج الصينية الأقل تكلفة إلى تقويض القوة التسعيرية وتقليص الطلب على خدمات شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية، التي تضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع، رغم القيود التي تفرضها واشنطن على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، ولا سيما أحدث الرقائق الإلكترونية.

ويعد "كيمي كي 3" أحدث سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية التي حظيت باهتمام عالمي واسع.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، استعرضت شركة علي بابا أيضاً نموذجها الجديد كوين 3.8 ماكس (Qwen3.8 Max)، الذي أعلنت أنه يضم 2.4 تريليون معامل، ويصنف ضمن أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، ولا يتفوق عليه سوى نموذج "فيبل 5" (Fable 5) الذي تطوره "أنثروبيك". كما أطلقت شركة زيبو إيه آي (Zhipu AI)، المعروفة أيضاً باسم "زد.إيه آي" (Z.ai)، الشهر الماضي نموذج "جي إل إم-5.2" (GLM-5.2)، الذي شهد انتشاراً سريعاً على مستوى العالم.