تعليقات ساخرة من سرقة شحنة شوكولاتة "كيت كات" في أوروبا

- أثارت سرقة 12 طناً من شوكولاتة كيت كات تفاعلاً واسعاً وساخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض "أغرب سرقة في أوروبا" مع اقتراب عيد الفصح. - انضمت شركات مثل "دومينوز بيتزا" و"رايان إير" إلى السخرية، بينما أكدت "نستله" تعاونها مع السلطات لتعقب الشحنة المفقودة بين إيطاليا وبولندا. - رغم السخرية، حذرت "نستله" من تزايد سرقات الشحنات في أوروبا، مؤكدة أن الإمدادات لم تتأثر، بينما لا يزال مصير الشحنة مجهولاً.

يتواصل التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع خبر سرقة 12 طناً من شوكولاتة كيت كات بعدما تحولت الحادثة إلى مادة ساخرة تتصدر النقاشات، مع سيل من النكات التي أعادت تأطير القصة بوصفها "أغرب سرقة في أوروبا قبيل عيد الفصح".

وبينما تتواصل التحقيقات، امتلأت منصة إكس بتعليقات تراوح بين السخرية والدهشة، إذ كتب أحد المستخدمين أن "كيت كات هي العملة الجديدة"، في إشارة إلى حجم الشحنة المسروقة، فيما ذهب آخر إلى تخيّل سيناريو أكثر عبثية قائلاً إن "ويلي وونكا يقف وراء هذه الجريمة"، في إشارة إلى الشخصية الخيالية الشهيرة، وهو مالك مصنع شوكولاتة خيالي في رواية "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" (Charlie and the Chocolate Factory).

وفي واحدة من أبرز النكات المتداولة، قارن مستخدمون بين مناطق تشهد حروباً أو تشنها دول حول العالم، مثل الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وبين أوروبا التي ظهرت على هيئة شخص غارق في شوكولاتة كيت كات، في مفارقة ساخرة تختزل الحادثة وكأنها الحدث الأبرز في القارة. بينما اختصر مستخدم آخر المزاج العام بجملة "لا أحد يأخذ استراحة" (Nobody gets a break)، في تلاعب مباشر بالشعار الشهير للعلامة.

America: at war

The Middle East: at war

Asia: at war

Africa: at war



Europe: pic.twitter.com/X14vbyyjUb — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 30, 2026

ودخلت "دومينوز بيتزا" في المملكة المتحدة على خط المزاح اليوم الاثنين، عبر منشور صيغ على هيئة "بيان رسمي" يقدّم التعازي لعلامة كيت كات، قبل أن ينتهي بإعلان "بيتزا كيت كات". كما انضمت إلى موجة السخرية شركة الطيران الأيرلندية رايان إير، فنشرت صورة لطائرة جرى التلاعب بها بصرياً لتبدو وكأن مقدمتها تلتهم ألواح شوكولاتة كيت كات.

وسط هذا التفاعل، أفادت "نستله"، الشركة الأم لـ"كيت كات"، في بيان، مساء الأحد، بأنها تعمل مع السلطات المحلية وشركاء سلسلة التوريد لتعقب الشحنة التي لا تزال مفقودة حتى الآن، بعدما اختفت خلال نقلها من مصنع في وسط إيطاليا باتجاه بولندا.

وتعود بداية القصة إلى 26 مارس/آذار، حين استولى مجهولون على نحو 413.793 لوحاً من الشوكولاتة، أي ما يعادل 12 طناً، في عملية وُصفت بأنها واحدة من أكبر سرقات المواد الغذائية في أوروبا، خصوصاً مع توقيتها قبيل موسم عيد الفصح، الذي يشهد عادة ذروة في استهلاك الحلويات.

وفي بيان لافت حاولت من خلاله التفاعل مع الضجة، استعادت "كيت كات" شعارها الإعلاني، مشيرة إلى أنها لطالما شجعت الناس على "أخذ استراحة"، لكن "يبدو أن اللصوص أخذوا الرسالة حرفياً"، في إشارة إلى حجم السرقة.

ورغم الطابع الساخر الذي يطغى على النقاشات، حذرت الشركة من أن الحادثة تعكس تصاعداً في سرقات الشحنات عبر أوروبا، مع احتمال تسريب المنتجات إلى الأسواق غير الرسمية، مؤكدة في الوقت نفسه أن كل لوح يمكن تتبعه عبر رموز الدفعات الخاصة به.

في المقابل، حاولت الشركة طمأنة المستهلكين، وأكدت أن الإمدادات لم تتأثر حتى اللحظة، وأن سلامة المنتجات ليست موضع قلق، بينما يبقى مصير الشحنة المسروقة، وهوية منفذي العملية، مفتوحاً على احتمالات متعددة مع استمرار التحقيقات.