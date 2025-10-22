تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الأثري جنوبي أسوان في صعيد مصر

22 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 12:48 (توقيت القدس)
معبد أبو سمبل قبل شروق الشمس، 30 ديسمبر 2024 (Getty)
- شهد معبد أبو سمبل في أسوان ظاهرة فلكية نادرة بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وهي ظاهرة تتكرر مرتين سنوياً، مما يجذب آلاف السياح ويبرز براعة المصريين القدماء في الفلك والهندسة.
- "سياحة الفلك" أصبحت نمطاً سياحياً جديداً في مصر، حيث تسعى الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية للترويج لهذا النوع من السياحة الثقافية، مستهدفةً معابد مصرية قديمة مثل الكرنك والدير البحري.
- جهود مستمرة لإدراج الظواهر الفلكية ضمن الأجندة السياحية الرسمية، مع تنظيم احتفالات سنوية في محافظات مثل الأقصر وأسوان، مما يعزز من جاذبية السياحة الثقافية في مصر.

مع تعامُد أشعة الشمس على معبد أبو سمبل الأثري، جنوبي أسوان في صعيد مصر، صباح اليوم الأربعاء، شهدت المنطقة واحدة من أندر الظواهر الفلكية في العالم، وهي الظاهرة التي تتكرّر مرتين كل عام في يومي 22 أكتوبر/تشرين الأول و22 فبراير/شباط، وتستقطب آلاف السياح من داخل مصر وخارجها. ومع تزايد شغف محبّي الظواهر الفلكية، أصبحت المعابد المصرية القديمة مقصداً بارزاً لهذا النوع من السياحة الثقافية.

ووفقاً لبيانٍ صادر عن الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، فإن ما يُعرف اليوم باسم "سياحة الفلك" أصبح نمطاً سياحياً جديداً ينتشر في وجهات السياحة الثقافية في مصر، لا سيّما في المدن التي تضم عشرات المعابد المصرية القديمة المشيّدة قبل آلاف السنين. وأوضح البيان أنّ جهوداً متواصلة تُبذل للترويج لهذا النمط واستقطاب مزيدٍ من الزوّار من مختلف دول العالم.

وأفاد رئيس الجمعية أيمن أبوزيد بأن "سياحة الفلك" تُعد نمطاً سياحياً معروفاً عالمياً يجذب ملايين السياح سنوياً، مشيراً إلى أنّ الجمعية تعمل بالتعاون مع الغرف السياحية والجهات المعنية، وفي مقدّمتها سلطات محافظة الأقصر، على إدراج مجموعة من الظواهر الفلكية التي تشهدها المعابد المصرية القديمة ضمن الأجندة السياحية الرسمية. كما يجري الإعداد لإقامة احتفالاتٍ سنوية للاحتفاء بتلك الظواهر التي تتوزّع على معابد ومقاصير أثرية في محافظاتٍ عدّة، أبرزها الأقصر، وأسوان، وقنا، والوادي الجديد.

ولفت أبوزيد، في تصريحاتٍ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى أنّ فريقاً علمياً مصرياً يضم باحثين في مجالي الآثار والفلك الأثري والعمارة القديمة، تمكّن على مدار سنواتٍ من رصد وتوثيق 22 ظاهرة فلكية في معابد مصرية شهيرة، من بينها معابد الكرنك، والدير البحري الذي شيدته الملكة حتشبسوت، وإدفو، ودندرة، وذلك بموافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار.

داخل مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر، 10مايو 2021 (Getty)
مصر تنفي رسمياً خطر انهيار مقبرة توت عنخ آمون

وقد شهد معبد أبو سمبل، صباح اليوم، لحظة تعامُد الشمس التي اخترقت ظلمة قدس الأقداس لتضيء وجه الملك رمسيس الثاني، وسط حضور آلاف السياح الذين تابعوا المشهد على وقع عروضٍ فولكلورية قدّمتها ثمان من فرقٍ الفنون الشعبية المصرية المشاركة في الاحتفال. وتُعدّ هذه الظاهرة الدليل الأبرز على براعة المصريين القدماء في علوم الفلك والهندسة والتخطيط العمراني الدقيق.

(أسوشييتد برس)

