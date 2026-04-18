- قدمت شركة "روبيوتيه" ميكروروبوت جراحي صغير يستهدف الأمراض العصبية، مصمم للتحرك بدقة داخل نسيج الدماغ دون إحداث أضرار كبيرة، مما يعزز دقة التشخيص والتدخل الجراحي العصبي. - يعتمد الروبوت على حلقات سيليكون دوّارة لتقليل مخاطر النزف والتورم، ويتطلب فتحة جراحية صغيرة، مما يقلل الألم وفترة التعافي، ويسمح بأخذ عينات دقيقة من الأورام. - يستخدم الروبوت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوجيهه أثناء العملية، وأظهرت الاختبارات ما قبل السريرية نتائج مشجعة، لكن التقنية تحتاج لاختبارات سريرية إضافية لإثبات فعاليتها وسلامتها.

قدّمت الشركة الفرنسية الناشئة "روبيوتيه" (Robeauté) نموذجاً مجهرياً لميكروروبوت جراحي أصغر من حبة أرز، تقول إنه قادر على التحرك داخل نسيج الدماغ بدقة كبيرة دون المليمتر. ويستهدف هذا التطوير أحد أكثر التحديات تعقيداً في الطب الحديث، وهو الوصول إلى المناطق العميقة والحساسة من الدماغ من دون إحداث أضرار كبيرة في الأنسجة المحيطة. وتستهدف هذه الأجهزة التي يقل حجمها عن المليمتر الأمراض العصبية، وتوفر مرونة ودقة معززتين للتطبيقات الجراحية العصبية.

تدمج الشركة بين الروبوتات المتطورة والتصنيع الدقيق، لتصنع أجهزة طبية معيارية مخصصة للحالات العصبية المعقدة. وتظل جراحة الدماغ من أكثر الإجراءات الطبية حساسية، لأن أي انحراف بسيط قد يخلّف آثاراً عصبية دائمة. ومن هذا الواقع انطلقت الشركة لتطوير أداة مصغّرة يمكنها اجتياز نسيج الدماغ وفق مسارات منحنية لا تستطيع الأدوات الجراحية الصلبة التقليدية اتباعها. وبحسب ما أُعلنت الشركة المطوِّرة في مطلع مارس/ آذار 2026، فقد يفتح هذا الابتكار المجال أمام مقاربات أكثر دقة في التشخيص والتدخل الجراحي العصبي.

حركة الروبوت داخل الدماغ

يعتمد الروبوت في حركته على حلقات سيليكون دوّارة تدفعه ببطء عبر النسيج الدماغي. وتسمح هذه الآلية له بالالتفاف حول البنى شديدة الحساسية بدل اختراقها في خط مستقيم، وهو ما قد يخفّض مخاطر النزف والتورم وإصابة المناطق الوظيفية المهمة. وتكمن أهمية ذلك في أن بعض الأورام أو الآفات تقع في مواضع يصعب بلوغها بالأدوات المعتادة، أو يكون الوصول إليها محفوفاً بمخاطر مرتفعة. ولإدخال الجهاز إلى داخل الجمجمة، تكفي فتحة جراحية صغيرة لا تتجاوز مليمتراً واحداً، وهو ما يغيّر طبيعة التدخل الجراحي مقارنة بالعمليات الأوسع. فالتدخل الأصغر قد يعني ألماً أقل بعد العملية، وفترة تعافٍ أقصر، وتراجعاً في احتمالات المضاعفات المرتبطة بالشقوق الكبيرة. كما قد يتيح ذلك للطواقم الطبية أخذ عينات من أورام كان الوصول إليها سابقاً شديد الصعوبة أو غير ممكن عملياً بسبب موقعها الدقيق داخل الدماغ. وتتمثل المهمة الأساسية للروبوت في إجراء "خزعات مجهرية"، أي اقتطاع عينات دقيقة جداً من الأورام أو الأنسجة المشتبه بها لتحليلها مخبرياً. وتمثل هذه الخطوة عنصراً حاسماً في تشخيص الأورام الدماغية وتحديد نوعها، لأن القرار العلاجي يعتمد بدرجة كبيرة على دقة التشخيص النسيجي. وتقول الشركة إن اعتماد أداة أصغر وأكثر مرونة قد يجعل هذا النوع من الخزعات أكثر أماناً، خصوصاً عندما تكون الآفة قريبة من مناطق مسؤولة عن الحركة أو اللغة.

الذكاء الاصطناعي والتوجيه اللحظي

لا يعمل الروبوت بصورة مستقلة تماماً. فقبل العملية، تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الرنين المغناطيسي عالية الدقة ورسم المسار الأنسب للوصول إلى الهدف. ويُفترض أن تسمح هذه المرحلة بتجنب المرور عبر المناطق الوظيفية الحرجة قدر الإمكان. وخلال التدخل الجراحي نفسه، يتولى نظام يعتمد على التتبع بالموجات فوق الصوتية متابعة موقع الروبوت لحظة بلحظة، وهو ما يمنح الجرّاح قدرة على مراقبة الحركة وتصحيح المسار عند الحاجة. هذا الدمج بين الروبوتات الطبية والتصوير المتقدم وخوارزميات التخطيط يضع المشروع ضمن اتجاه أوسع نحو الجراحات فائقة الدقة. فبدل الاعتماد فقط على الأدوات الجامدة، يجري هنا توظيف منظومة تجمع التخطيط المسبق والتوجيه اللحظي وأداة ميكانيكية مصغرة قادرة على المناورة داخل بيئة بيولوجية شديدة التعقيد.

نتائج أولية واختبارات مرتقبة

وبحسب الشركة، أظهرت الاختبارات ما قبل السريرية التي أُجريت على الأغنام نتائج مشجعة، إذ لم تُسجل مضاعفات خطيرة في هذه المرحلة. وتمثل هذه البيانات خطوة أولى قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر، المقرر البدء بها خلال عام 2026. وتركّز المرحلة الأولى على تقييم استخدام الروبوت في أخذ خزعات من أورام تقع في مناطق دماغية شديدة الحساسية، وهي حالات كثيراً ما تفرض على الأطباء موازنة دقيقة بين الحاجة إلى التشخيص وخطر التدخل.

آفاق مستقبلية وتحفظات ضرورية

ومع ذلك، فإن هذه النتائج لا تزال أولية، ولا يمكن اعتبار التقنية جاهزة للاستخدام الواسع قبل استكمال الاختبارات السريرية وإثبات السلامة والجدوى العلاجية على البشر. فنجاح التقنية في النماذج الحيوانية لا يضمن تلقائياً تكرار النتيجة نفسها في الممارسة السريرية، كما أن الحصول على الموافقات التنظيمية يتطلب بيانات صارمة بشأن السلامة والفعالية. وعلى المدى البعيد، تطرح الشركة تطبيقات محتملة، منها إيصال العلاجات مباشرة إلى مناطق محددة داخل الدماغ، ومراقبة تطور بعض الأمراض العصبية، والتعامل مع أمور يصعب الوصول إليها من دون فتح جراحي كبير. لكن هذه الاستخدامات ما زالت في إطار التصورات المستقبلية، وستعتمد على ما ستكشفه التجارب المقبلة من حدود عملية ومخاطر وفوائد.