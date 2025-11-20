- كشف تسريب ضخم من تطبيق "سكريت ديزايرز" عن مليوني صورة وفيديو، بما في ذلك محتوى إباحي مفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما عرض معلومات شخصية لمواطنين عاديين للاختراق. - تضمنت التسريبات صوراً ومقاطع لمؤثرين وشخصيات عامة ونساء عاديات، حيث تم تحويل صورهم إلى محتوى إباحي باستخدام تقنيات التزييف العميق، مما أثار قلقاً بشأن استغلال القاصرين. - يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء شخصيات افتراضية والدردشة معها، لكنه تعرض لانتقادات بسبب استغلاله للذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى غير لائق.

ترك روبوت للدردشة الحميمية ما يقرب من مليوني صورة وفيديو، الكثير منها يظهر مواطنين عاديين، مكشوفة للعامة. وتضمن التسريب مقاطع فيديو إباحية أنشأها الذكاء الاصطناعي. وتطبيق سكريت ديزايرز (رغبات سرية)، وهو روبوت دردشة إباحي ومولد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي، قد ترك مخازن صور وأسماء نساء ومعلومات شخصية أخرى مثل أماكن العمل والجامعات عرضة للاختراق، وفقاً لموقع ميديا 404.

وفي التسريب الضخم صور ومقاطع مأخوذة من مؤثرين حقيقيين وشخصيات عامة، لكن كذلك من نساء عاديات غير مشهورات، وحوّل الروبوت صورهم ومقاطع إلى محتوى إباحي. وقد استخدم المحتوى الإباحي المفبرك لقطات شاشة من "سناب شات" وصورة واحدة على الأقل من كتاب الجامعة للتخرج السنوي. وتضمنت بعض المحتويات المسرّبة صوراً أنشأها المستخدمون بالذكاء الاصطناعي تسمح بتركيب وجه على جسد آخر، وهي ميزة أزالها "سكريت ديزايرز" في وقت سابق من هذا العام.

ويتيح "سكريت ديزايرز" للمستخدمين إنشاء شخصيات افتراضية والدردشة معها، ويَعِد التطبيق بما يسميه "توفير حميمية وتواصل بلا حدود". واكتشف "ميديا 404" أن الصور المسرّبة ذات صبغة جريئة في الغالب، وأشارت أسماء بعض الملفات إلى استغلال القاصرين مثل اسم "17 عاماً".

ولسنوات، كانت النساء والفتيات ضحايا لما يسمى بـ"التزييف العميق الإباحي"، وهو محتوى من صنع الذكاء الاصطناعي يفبرك صوراً ومقاطع إباحية للشخصيات من خلال تلفيق صور الضحايا لأجساد عارية مثلاً، وقد وقعت مشهورات ضحية لهذه الممارسات، ومن أبرزهن نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت، كما وقعت ضحية هذه الفبركة فتيات وحتى أطفال.