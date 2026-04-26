تطبيق جديد من "إنستغرام" يتيح صوراً تُشاهد مرة واحدة فقط

أكّدت منصة إنستغرام أنها تختبر تطبيقاً جديداً لتبادل الصور باسم "إنستانتس" (Instants)، يتيح للمستخدمين مشاركة صورٍ تختفي تلقائياً بعد مشاهدتها، بحيث يمكن الاطلاع عليها مرةً واحدة فقط، وتبقى متاحة لمدةٍ لا تتجاوز 24 ساعة.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في شؤون التكنولوجيا، إلى أن التطبيق، المتاح حالياً في إسبانيا وإيطاليا، يتيح التقاط صورةٍ بنقرةٍ واحدة من دون إمكانية تعديلها، ولا يسمح بتحميل الصور من ألبوم الكاميرا، بل يقتصر على التقاط المحتوى ومشاركته عبر كاميرا التطبيق. ورغم إمكانية إضافة نص إلى الصور "الفورية" وتسميتها، فإنه لا يمكن العودة إليها أو تعديلها لاحقاً.

وعلى خلاف "إنستغرام" الذي يركّز على المحتوى المنتقى والمُعدّ بعناية، صُمّم "إنستانتس" لالتقاط صورٍ سريعة وعفوية، مستلهماً فكرته من منصات مثل "سناب شات" (Snapchat) و"لوكيت" (Locket) و"بي ريل" (BeReal)، التي تركّز على المحتوى الأصلي والعابر.

وكانت "إنستغرام" قد اختبرت خاصية "إنستانتس" داخل تطبيقها في مناطق محددة سابقاً، قبل التوجّه نحو تجربة تطبيقٍ مستقل، مع إتاحة الخيار للمستخدمين لاستخدامه ضمن التطبيق الأساسي أو بشكل منفصل.

وأوضح متحدث باسم "ميتا بلاتفورمز"، الشركة المالكة لـ"إنستغرام"، في بيان، أن الهدف "توفير طرق سهلة للتواصل مع الأصدقاء"، مشيراً إلى أن الشركة تختبر عدة إصدارات من "إنستانتس" لمعرفة تفضيلات المستخدمين والاستماع إلى آرائهم.

ويتوفر التطبيق للأجهزة العاملة بنظامي "أندرويد" (Android) و"آي.أو.إس" (iOS).

(أسوشييتد برس)