تطبيق ثريدز يتجاوز إكس لأول مرة في الاستخدام اليومي

- تفوق تطبيق ثريدز من ميتا على إكس: أظهرت بيانات جديدة أن عدد مستخدمي ثريدز النشطين يومياً بلغ 141.5 مليون حتى يناير 2026، متجاوزاً إكس الذي يملكه إيلون ماسك بـ125 مليون مستخدم يومياً. - نمو مستمر لثريدز رغم فضيحة إكس: شهد ثريدز زيادة مستمرة في عدد المستخدمين النشطين، غير مرتبطة بفضيحة المحتوى الإباحي على إكس، مما زاد من الإقبال على بلوسكاي المنافس. - استراتيجيات ميتا لتعزيز ثريدز: ازدياد استخدام ثريدز مدفوع بالترويج المتبادل من تطبيقات ميتا الكبرى، وتركيزه على صُنّاع المحتوى، وطرح ميزات جديدة مثل المجتمعات والرسائل الخاصة.

كشفت بيانات جديدة عن تفوق تطبيق التدوين المصغّر ثريدز من شركة ميتا على تطبيق "إكس" الذي يملكه إيلون ماسك. وجاء في تقرير لشركة سيميلارويب أن عدد مستخدمي التطبيق النشطين قد بلغ يومياً 141.5 مليون مستخدم حتى 7 يناير/ كانون الثاني 2026، بينما بلغ عدد مستخدمي تطبيق إكس النشطين 125 مليون مستخدم يومياً.

ولا يزال "إكس"، الموقع، متفوقاً على موقع ثريدز، لكن "ثريدز"، التطبيق، للهواتف الذكية بنظامي iOS و"أندرويد"، شهد زيادة مستمرة في عدد المستخدمين النشطين يومياً خلال الأشهر القليلة الماضية. وجاء هذا النمو على مدى شهور، لهذا هو غير مرتبط بفضيحة توليد المحتوى الإباحي على "إكس" في الأسابيع الأخيرة.

وكان روبوت الدردشة غروك من "إكس" قد أتاح ميزة تحمل اسم Spicy Mode (الوضع الساخن)، الذي سمح بإنشاء صور مزيفة ذات طابع جنسي لنساء وأطفال باستخدام أوامر نصية بسيطة مثل "اجعلها ترتدي البيكيني" أو "أزِل ملابسه". أثارت الميزة ضجة عالمية فتحت تحقيقات في دول عدة، بينها بريطانيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل.

وصحيح أن ضجة "غروك" لم تكن هي سبب ارتفاع الإقبال على "ثريدز"، لكنها زادت من الإقبال على "بلوسكاي"، تطبيق التدوين المصغر الآخر المنافس لـ"إكس"، والذي يملكه المدير التنفيذي السابق لـ"تويتر" جاك دورسي. إذ لوحظت في الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في تثبيت "بلوسكاي".

وبحسب "تك كرانتش"، قد يكون ازدياد استخدام "ثريدز" على الهواتف مدفوعاً بعوامل أخرى، منها الترويج المتبادل من تطبيقات "ميتا" الاجتماعية الكبرى، مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، إذ تُعرَض أمام مستخدميها إعلانات عن "ثريدز" بانتظام. هذا بالإضافة إلى تركيزه على صُنّاع المحتوى، والطرح السريع للميزات الجديدة، مثل المجتمعات القائمة على الاهتمامات، وتحسين الفلاتر، والرسائل الخاصة، والنصوص الطويلة، والمنشورات المختفية، بالإضافة إلى اختبار ميزة الألعاب.