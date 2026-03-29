أظهرت أحداث عدة أخيراً أن شبكة الإنترنت هشّة جداً، في أي لحظة يمكن لحرب أو حكومة أن تقطع الإنترنت، وقد تتعرّض مراكز البيانات للقصف والتدمير، ويمكن أن تعاني شبكات إدارة الإنترنت الأعطال في أي وقت. هنا، دليل مفصل لما سيحتاجه المستخدم من تطبيقات إذا ما انقطعت الشبكة العالمية فجأة أو كانت ستنقطع قريباً:

بيتشات: التواصل عبر الإنترنت

BitChat تطبيق لامركزي مصمم للتواصل من دون اتصال بالإنترنت. لا يحتاج شبكة واي فاي أو بيانات الهاتف، بل يستخدم شبكة البلوتوث المترابطة لربط الأجهزة القريبة. هذا يجعله تطبيقاً مثالياً للاستخدام في البيئات مثل المناطق النائية، أو الفعاليات المزدحمة، أو حالات الطوارئ. كذلك، يتميّز التطبيق بتركيزه على الخصوصية، واللامركزية، فلا يستخدم خوادم مركزية، ولا يتطلب إنشاء حسابات، ولا يحتوي على أي آليات تتبع. (يمكن تحميله من هذا الرابط).

كيويكس: التطبيق الذهبي

Kiwix برنامج مجاني يسمح للمستخدمين بالاطلاع على محتوى الويب من دون إنترنت. يتيح إمكانية الوصول إلى محتوى "ويكيبيديا" و"يوتيوب" والكتب الصوتية ومئات المواقع الأخرى. البرنامج حصل على الجائزة السويسرية للخدمات مفتوحة المصدر، ومتاح لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ("ويندوز" وmacOS و"لينوكس")، وكذلك لأجهزة أندرويد وiOS. (يمكن تحميله من هذا الرابط)

خرائط بلا إنترنت

Organic Maps تطبيق خرائط يعمل من دون اتصال بالإنترنت، وذلك عن طريق تنزيل الخرائط. ويتيح التطبيق تنزيل بيانات الخرائط للتنقل والبحث وتخطيط المسارات، وتتضمن الخرائط القابلة للتنزيل معلومات مثل مسارات المشي لمسافات طويلة وتفاصيل الارتفاع. (يمكن تحميله من هذا الرابط).

وعبر "كيويكس" يمكن الاستفادة من خدمات Wikivoyage من دون إنترنت. وهو دليل سفر مجاني على شبكة الإنترنت لوجهات السفر وموضوعات السفر التي كتبها مؤلفون متطوعون. تغطي مقالته مستويات مختلفة من التحديد الجغرافي، بدءاً من القارات وصولاً إلى أحياء المدن. هذا يسهل السفر والهجرة والنزوح من دون إنترنت.

ويكيميد: عندما يغيب الطبيب

عبر "كيويكس" أيضاً يمكن الاستفادة من خدمات WikiMed، وهي موسوعة تضم عشرات الآلاف من المقالات الطبية، بما في ذلك الأمراض، والأدوية، والتشريح، والصرف الصحي. وعندما يغيب الطبيب والإنترنت معاً، سيظل بإمكان المستخدمين البحث عن الأعراض وإنقاذ الحياة.

مشروع غوتنبرغ: مكتبة العالم

Project Gutenberg، المعروف اختصاراً بـPG، هو أقدم مكتبة رقمية. معظم محتوياتها عبارة عن نصوص كاملة لكتب متاحة للعموم ومجاناً. يمكن تنزيل عدد من الكتب على شكل ملف لقراءتها عندما تغيب الإنترنت. (يمكن تصفحه من هذا الرابط).

خان أكاديمي: تعلّم أي شيء

Khan Academy هي منظمة تعليمية غير ربحية توفر موارد تعليمية مجانية عبر الإنترنت للطلاب والمعلمين في جميع أنحاء العالم. يمكن تحميل المقاطع التعليمية أثناء وجود الإنترنت من أجل استخدامها عندما تغيب. (يمكن تصفحه من هذا الرابط).

الترفيه مهم أيضاً

توفّر معظم منصات البث ميزة التحميل داخل التطبيق. يمكن تحميل ساعات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والموسيقى والمحتوى الترفيهي خلال توفر الإنترنت لمشاهدتها في أوقات غيابها. يمكن أيضاً شراء الألعاب أو تحميل ألعاب مجانية لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للاستمتاع بها في انتظار مرور فترة الانقطاع.