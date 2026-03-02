تضرّر مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات والبحرين

- تعرضت مرافق الحوسبة السحابية لشركة "أمازون" في الإمارات لمشاكل في الطاقة والاتصال بعد اصطدام أجسام مجهولة بمركز بياناتها، مما أدى إلى حريق وانقطاع التيار الكهربائي عن مراكز البيانات. - تأثرت خدمات AWS في الإمارات والبحرين، مما أدى إلى تعطيل 12 خدمة سحابية أساسية، ونصحت الشركة عملاءها بنقل عملياتهم إلى خوادم غير متأثرة. - الحادث تزامن مع اعتداءات إيرانية على دول الخليج، مما يثير تساؤلات حول توسع شركات التكنولوجيا الأميركية في المنطقة.

واجهت مرافق الحوسبة السحابية التابعة لشركة "أمازون" في المنطقة مشاكل في الطاقة والاتصال، اليوم الاثنين، بعد أن اصطدمت "أجسام" مجهولة بمركز بياناتها في الإمارات. وتسببت هذه الأجسام في اندلاع حريق أمس الأحد، ما اضطر السلطات إلى قطع التيار الكهربائي عن مجموعتين من مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات، ومن المتوقع أن تستغرق استعادة الخدمة يوماً على الأقل، وفقاً لصفحة حالة خدمات "أمازون" السحابية (AWS).

وأفادت الصفحة أن مشاكل الطاقة قد أثرت على خدمات AWS في كل من الإمارات والبحرين. وقد أدت المشكلة إلى تعطيل اثنتَي عشرة خدمة سحابية أساسية، ونصحت الشركة عملاءها بنسخ بياناتهم الحيوية احتياطياً ونقل عملياتهم إلى خوادم في مناطق AWS غير المتأثرة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع أن المؤسسات المالية التي تستخدم خدمات AWS قد تأثرت بانقطاع التيار، وأعلن بنك أبوظبي التجاري، أنّ منصاته وتطبيقه للهواتف المحمولة غير متاحة بسبب عطل تقني على مستوى المنطقة، مع أنه لم يربط العطل مباشرةً بحادثة AWS.

وبالرغم من أن "أمازون" لم تحدد هوية الأجسام، إلّا أن الحادث وقع في نفس يوم الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج بوابل من الطائرات المسيّرة والصواريخ، رداً على العدوان الأميركي والإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وإذا تأكدت الضربة التي استهدفت منشأة AWS في الإمارات، فستكون المرة الأولى التي يُعطَّل فيها مركز بيانات تابع لشركة تقنية أميركية كبرى بفعل عمل عسكري. وتسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى جعل الإمارات مركزاً إقليمياً للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، اللازمة لتشغيل خدمات مثل "تشات جي بي تي"، لكن بحسب "رويترز"، قد تثير الاعتداءات "تساؤلات حول وتيرة توسع شركات التكنولوجيا العملاقة".



