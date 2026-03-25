تضرر منزل عباس كيارستمي في طهران جراء العدوان

تضرّر منزل المخرج الإيراني العالمي الراحل عباس كيارستمي، في حي جيذر، شمالي طهران، جراء الهجوم الذي استهدف العاصمة، مساء أمس الثلاثاء. وقال أحمد كيارستمي، نجل المخرج الإيراني الذي توفي عام 2016، في منشور على منصة إكس، إنّ "حي جيذر استهدف الليلة الماضية، حيث يقع منزل والدتي وكذلك منزل والدي في هذا الحي"، وأضاف: "في الليلة نفسها اتصلت بي والدتي بصوت مرتجف ومتقطع لتطمئنني على سلامتها، لكنني علمت صباح اليوم أن منزل والدي قد تضرر".

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، في منشور على "إكس"، إلى الهجوم الذي طاول منزل عباس كيارستمي، فكتب: "هل تتذكرون عباس كيارستمي، المخرج الإيراني الشهير والحائز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1997 عن فيلم طعم الكرز؟ حتى منزله لم يسلم من قنابل المعتدين الأميركيين والإسرائيليين. فهل كان منزل كيارستمي أيضاً جزءاً من التهديد الوشيك ضد الولايات المتحدة؟". وأضاف بقائي أن العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي على إيران "ليس مجرد حرب ضد دولة أو أرض، بل هو حرب ضد ثقافة وحضارة وهوية متجذرة، لكن إيران ستتمكّن بالاعتماد على هذه الجذور من شلّ أعدائها".

وُلد عباس كيارستمي في 22 يونيو/ حزيران 1940، وتلقى تعليمه في معهد الفنون الجميلة بجامعة طهران، وابتدأ مشواره الفني بإنتاج الأشرطة الإعلانية للتلفزيون الإيراني. وبعد الثورة الإسلامية التي أطاحت بالملكية في إيران عام 1979، اختار كيارستمي البقاء في بلاده، وتوفي في 4 يوليو/ تموز 2016 في فرنسا التي قصدها للعلاج.

يُعد كيارستمي من أكثر صناع السينما تأثيراً في العالم، وأخرج أكثر من 40 فيلماً بين طويل وقصير ووثائقي، وقال عنه المخرج الفرنسي جان-لوك غودار إن "السينما تبدأ عند دي دبليو غريفيث وتنتهي عند عباس كيارستمي". ورُشح كيارستمي خمس مرات لنيل السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي، قبل أن يفوز بها عام 1997 عن فيلم "طعم الكرز". كما شارك عضواً في لجان تحكيم عدد من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية، ويُعد من أكثر الفنانين الإيرانيين حصداً للجوائز، إذ نال 32 جائزة خلال مسيرته.