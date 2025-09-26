- سيصوت أعضاء اتحاد البث الأوروبي في نوفمبر على مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن 2026، وسط جدل حول حياد المسابقة السياسي بسبب الحرب في غزة. - عدة دول، بما في ذلك إسبانيا وهولندا وسلوفينيا، تهدد بالانسحاب من المسابقة إذا شاركت إسرائيل، مما يعكس تزايد الضغوط لاستبعادها. - رئيسة الاتحاد، دلفين إرنوت كونسي، أكدت أن القرار يتطلب أساساً ديمقراطياً أوسع، نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول مشاركة هيئة البث الإسرائيلية.

أعلن اتحاد البث الأوروبي أن أعضاءه سيصوتون في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على مشاركة إسرائيل من عدمها في مسابقة يوروفيجن الغنائية التي ستقام في فيينا العام المقبل.

وتواجه "يوروفيجن" التي تشدد على حيادها السياسي جدلاً هذا العام، مرتبطاً برفض عددٍ من الدول استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، مع دعوتهم إلى استبعاد إسرائيل من المسابقة.

وقال اتحاد البث لوكالة رويترز في تصريح: "سيجري التصويت على المشاركة في مسابقة يوروفيجن 2026 في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لاتحاد البث الأوروبي عبر الإنترنت في أوائل نوفمبر"، وأوضح لاحقاً أن التصويت يتعلق بمشاركة هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) من عدمها.

وذكر أن هيئات البث العامة الأعضاء في اتحاد البث الأوروبي فقط يمكنها المشاركة في المسابقة التي تحظى بمتابعة واسعة، وأن "راديو كان" هو العضو الوحيد في الاتحاد بإسرائيل. ولم ترد هيئة الإذاعة الإسرائيلية بعد على طلب التعليق.

وذكرت صحيفة كرونين تسايتونغ النمساوية، الخميس، أنه جرى إبلاغ أعضاء اتحاد البث الأوروبي بإجراء التصويت في رسالة من رئيسة الاتحاد دلفين إرنوت كونسي. كما نشرت صورةً مأخوذة من شاشة تظهر الرسالة التي جاء فيها أن المجلس التنفيذي لاتحاد البث الأوروبي أقر بأنه لم يتمكن من التوصل إلى موقف توافقي بشأن مشاركة هيئة البث العامة الإسرائيلية.

وقالت إرنوت كونسي في الرسالة، التي أكدها اتحاد البث الأوروبي، "بالنظر إلى أن الاتحاد لم يواجه موقفاً خلافياً مثل هذا من قبل قط، فقد وافق المجلس على أن هذه المسألة تستحق أساساً ديمقراطياً أوسع لاتخاذ قرار".

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الحالي، صوّت مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية لصالح الانسحاب من مسابقة يوروفيجن لعام 2026 في حال شاركت إسرائيل فيها. وإسبانيا هي خامس دولة تقدم على هذه الخطوة بعد تقديم هولندا وسلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا تعهدات مماثلة، وأول دولة من "الخمس الكبار"، وهي مجموعة تضم بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وتتأهل هذه الدول تلقائياً إلى الجولة النهائية للمسابقة.

وحثّت عدة دول اتحاد البث الأوروبي، وهو تحالف من هيئات البث العامة التي تنظم وتشارك في إنتاج الحدث السنوي، على استبعاد إسرائيل من نسخة 2025. كما دعا المغني النمساوي جيه جيه الفائز في نسخة العام الحالي أيضاً إلى استبعاد إسرائيل من نسخة العام المقبل في فيينا.

(رويترز)