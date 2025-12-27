تصاعد العنف الإلكتروني ضدّ الصحافيات والناشطات

- تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 70% من المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحافيات تعرضن لعنف إلكتروني، مما يهدد بانسحابهن من الفضاء الرقمي ويؤثر على الديمقراطية وحرية التعبير. - ارتفعت نسبة الصحافيات اللاتي تعرضن لأذى واقعي بسبب العنف الرقمي من 20% في 2020 إلى 42% في 2025، مما يزيد من صعوبة التعرف على الجناة ويؤثر على سلامة النساء. - تدعو الأمم المتحدة لتعزيز الأطر القانونية ومساءلة منصات التواصل الاجتماعي ودعم الضحايا لمكافحة العنف الإلكتروني، مع التأكيد على التعاون الدولي لتطوير بروتوكولات فعالة.

تشير بيانات حديثة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنّ العنف الإلكتروني ضدّ المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحافيات يصل إلى مستويات "حرجة"، إذ أبلغت سبع من كل عشر مشاركات في استطلاع أنهنّ تعرضن لهجمات عبر الإنترنت مرتبطة بعملهنّ.

التقرير، الصادر بعنوان "نقطة التحول: التصعيد المقلق للعنف ضد النساء في المجال العام" في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025 عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية الأوروبية، بالشراكة مع باحثين من جامعة سيتي سانت جورج بلندن، ومؤسسة ذا نيرف، ومنظمة يونسكو، والمركز الدولي للصحافيين، يستند إلى إجابات أكثر من 6400 مشاركة من 119 دولة.

أفادت 70% من النساء اللاتي شملهنّ الاستطلاع بتعرضهنّ للعنف الإلكتروني أثناء عملهنّ، فيما أبلغت 41% بتعرضهنّ لأذى في الواقع مرتبط بالإساءة الرقمية، ويُحذر التقرير من أنّ استمرار هذا العنف قد يدفع النساء إلى الانسحاب من الفضاء الرقمي، ما يُقوّض الديمقراطية وحرية التعبير.

العنف الإلكتروني ليس افتراضياً

لا يقتصر العنف الإلكتروني على نطاق الكلام المسيء عبر الشبكات، بل يمتد إلى أذى ملموس في الحياة اليومية؛ إذ ارتفعت نسبة الصحافيات اللاتي ربطن الاعتداءات الواقعية بالعنف الرقمي من 20%، في دراسة سابقة أجرتها "يونسكو" عام 2020، إلى أكثر من 42% في استطلاع عام 2025، ما يشير إلى تصاعد خطر "العنف الرقمي الذي يترجم إلى أذى حقيقي". وتبين هذه النتائج أن العنف الإلكتروني لا يبقى محصوراً في الحدود التقنية وحدها، بل غالباً ما يتجاوز الشاشات ليؤثر على السلامة الشخصية والنفسية للنساء المستهدفات. ففي دراسة أعدتها منظمة يونسكو عام 2020، أُبلغ أن نحو 25% من الصحافيات تلقّين تهديدات بالعنف الجسدي، و18% تهديدات بالعنف الجنسي، فيما 20% ارتبطت الهجمات الإلكترونية عليهنّ بسلوكيات عدائية في العالم الواقعي. وأفادت البروفيسورة جولي بوسيتي، الباحثة الرئيسية ومديرة مبادرة نزاهة المعلومات في مؤسسة ذا نيرف، أن هذه البيانات تظهر تصعيداً حاداً ضد النساء في المجال العام، وأضافت: "في عصر الإساءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وازدياد النزعة الاستبدادية، يزداد العنف الإلكتروني ضد النساء، وما يثير القلق حقاً هو أن تعرض الصحافيات للأذى الواقعي المرتبط بالعنف الرقمي قد تضاعف منذ عام 2020".

أبعاد الظاهرة وتطوّر أدواتها

التقرير الحديث يشير أيضاً إلى أنّ جزءاً من هذا العنف أصبح مدعوماً بأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل الصور المفبركة والمحتوى المتلاعب به، ما يزيد من صعوبة التعرّف على الجناة ومنع انتشار الإساءة. وتتجاوز الاعتداءات الصحافيات، لتشمل الكاتبات وصانعات المحتوى اللواتي يركزن على قضايا حقوق الإنسان، إذ بلغ معدل التعرض لهنّ نحو 30%. وبيّن الخبراء أن العنف الإلكتروني مدفوع بعدد من العوامل، منها ازدياد استخدام منصات التواصل لنشر خطاب الكراهية، وتوظيف الحملات التضليلية لاستهداف النساء في المناقشات العامة، والاستفادة من أدوات التكنولوجيا لتوليد محتوى مسيء يصعب تتبعه أو إزالته بسرعة. تقارير سابقة أشارت إلى أن العنف عبر الإنترنت غالباً ما يتداخل مع خطاب كراهية قائم على النوع الاجتماعي، والعرق، والسياسة، ما يزيد تأثيره على النساء في العمل العام.

العنف الإلكتروني له آثار متعدّدة على المشاركة النسائية في الحياة العامة وحرية التعبير. ففي عام 2020، قالت 30% من المشاركات إنهن اضطررن إلى الرقابة الذاتية والتراجع عن التفاعل الرقمي. وتحذر المنظمات الدولية من أن هذا النمط من العنف "ليس مجرد إزعاج على الإنترنت"، بل "يهدّد المشاركة الفاعلة للنساء في الفضاء العام ويقوّض أسس الديمقراطية وحرية التعبير"، وتؤكد "يونسكو" أن تقارير العنف ضد النساء على الإنترنت تبرز حجماً واسعاً من التهديدات التي تتجاوز التعليقات السلبية لتشمل الضغط والتخويف والابتزاز والتهديدات الجسدية.

نداءات لتعزيز الاستجابة

أمام هذه البيانات، تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل تعزيز الأطر القانونية لمعاقبة العنف الإلكتروني واعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان، ومساءلة منصات التواصل للتقليل من انتشار محتوى مسيء يستهدف النساء بناءً على جنسهنّ أو أدوارهنّ المهنية، ودعم برامج الحماية والمساندة للضحايا، بما في ذلك موارد لمواجهة الإساءة الرقمية والتحرش عبر الإنترنت، والتعاون الدولي لتطوير بروتوكولات تقنية وقانونية لمكافحة العنف السيبراني بفعالية.