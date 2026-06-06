تشات جي بي تي... محطات في رحلة المليار مستخدم

- تجاوز "تشات جي بي تي" حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً، مما يجعله أسرع تطبيق يصل إلى هذا الرقم، متفوقاً على "تيك توك" و"إنستغرام"، مما يعكس تأثيره الكبير على الحياة الشخصية وأسواق العمل. - استثمرت "مايكروسوفت" في "أوبن إيه آي"، مما ساهم في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل "جي بي تي 4" و"جي بي تي 5"، وأطلقت منتجات جديدة لمنافسة "غوغل". - واجهت "أوبن إيه آي" تحديات قانونية وأخلاقية، بما في ذلك انتهاك حقوق النشر ومسؤولية نماذجها عن حالات انتحار، وأثارت صفقة مع البنتاغون جدلاً.

تجاوز تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم، بحسب ما أكدته شركة سنسور تاور المتخصصة في تحليلات السوق، ليصير أسرع تطبيق على الإطلاق يبلغ هذا الرقم، وسط منافسة مع شركتي أنثروبيك وغوغل من أجل السيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي الذي يشهد توسعاً سريعاً. وأفادت "سنسور تاور" بأن "تشات جي بي تي" وصل إلى مليار مستخدم نشط شهرياً في مايو/أيار الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات فقط من إطلاقه، متجاوزاً بذلك الوتيرة التي نَمَت بها تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

وأحدث روبوت الدردشة الأوّل هزة عالمية لا تزال ارتداداتها تظهر وتكبر كل يوم في الحياة الشخصية وأسواق العمل، مغيّرةً العالم بشكل متسارع.

النشأة والتأسيس

تأسست "أوبن إيه آي" في ولاية ديلاوير الأميركية بوصفها منظمة غير ربحية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، على يد مجموعة من رواد قطاع التكنولوجيا والباحثين، أبرزهم إيلون ماسك وسام ألتمان وإيليا سوتسكيفر وغريغ بروكمان وجون شولمان وويتشيك زاريمبا. وترأسها إيلون ماسك وسام ألتمان. عام 2019 أُنشئت شركة ربحية تابعة للمنظمة غير الربحية.

تدشين "تشات جي بي تي"

طرحت "أوبن إيه آي" روبوت الدردشة تشات جي بي تي، المبني على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي "جي بي تي 3" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وعلى الرغم من وجود برامج محادثات آلية أخرى إلّا أن المستخدمين لاحظوا أنّ هذا المنتج متفوق على سابقيه، فقد كانت ردوده تفصيلية، بلغة طبيعية، تشبه كثيراً الحديث إلى إنسان واسع الاطلاع. وبدت لغته مقنعة بالرغم من أخطائه الكثيرة. كانت تلك لحظة تاريخية، أحدث بعدها الذكاء الاصطناعي تحوّلات متتالية في مختلف مجالات الحياة.

"غوغل" تدق ناقوس الخطر

تقوم فكرة "تشات جي بي تي" على الإجابة على استفسارات الناس بملخصات بسيطة لا تحتاج نقرات إضافية، على العكس من محرك بحث "غوغل" الذي يقوم على النقر على الروابط. وهو ما جعل الروبوت الجديد يشكل خطراً وجودياً على "غوغل". في ديسمبر/ كانون الثاني 2022، أعلنت "غوغل" عن تغييرات داخلية من أجل التركيز على الذكاء الاصطناعي، لتقدّم لاحقاً روبوت جيميناي الذي صار أحد أهم منافسي "تشات جي بي تي" إلى جانب "كلود".

100 مليون مستخدم

قفز استخدام "تشات جي بي تي" إلى معدلات غير مسبوقة في وقت قياسي، إذ وصل عدد مستخدميه النشطين شهرياً إلى 100 مليون مستخدم بعد شهرين فقط من إصداره. وبحلول فبراير/ شباط 2026، وصل عدد مستخدميه النشطين أسبوعياً إلى 900 مليون مستخدم.

"مايكروسوفت" تجني الثمار

استثمرت "مايكروسوفت" مليار دولار في "أوبن إيه آي" عام 2019، ثم استثمرت ملياري دولار إضافيين حتى العام 2022. بعدها، في يناير/ كانون الثاني 2023 أعلنت استثمار 10 مليارات دولار لعدة سنوات لاحقة. منذ ذلك الحين، بدأت "مايكروسوفت" باستخدام نماذج "أوبن إيه آي" في روبوت الدردشة كوبايلوت الذي دمجته في نظام ويندوز، كما أصدرت تطبيقات كوبايلوت للهواتف المحمولة، وأطلقت نسخة مدعمة بقدرات "أوبن إي آي" من محرك البحث غير الناجح بينغ.

"جي بي تي 4"

على الرغم من المشاكل الداخلية والدعاوى القضائية ومشاكل الهلوسة والأخطاء في المعلومات، واصل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي "جي بي تي" نموه وتطوره من قفزة إلى أخرى. في مارس/آذار 2023 كشفت الشركة عن نسخة "جي بي تي 4" الأكثر تطوراً، التي صارت تقبل الصور بما هي مدخلات عند طرح الأسئلة إلى جانب النصوص.

صراع العروش

على الرغم من أنه مؤسّس رئيسي، تعرّض منصب سام ألتمان مديراً تنفيذياً على رأس "أوبن إيه آي" للتهديد. في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عزل مجلس إدارة الشركة سام ألتمان من منصبه، مُعللاً ذلك بانعدام الثقة به. لكنّه عاد بعد أقلّ من خمسة أيام، عقب إعادة تشيكل المجلس. وخلال العام 2024، غادر ما يقرب من نصف الباحثين العاملين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي"، مشيرين إلى أن الشركة قلّلت من أهمية أهداف السلامة.

أمام القضاء

نجح "تشات جي بي تي" في الإجابة على أسئلة المستخدمين، كما صار يولّد النصوص الأدبية والصور ومقاطع الفيديو وحتى الموسيقى، مهدداً مستقبل المؤسسات الإعلامية والكتاب والفنانين. أحدث ذلك هزّة غير مسبوقة في الأسواق، وتسبّب في حالة ذعر في مختلف الوظائف، وسرعان ما ظهرت دعاوى قضائية رفعها أفراد ومؤسسات تتهم "أوبن إيه آي" بانتهاك حقوق النشر وتؤكّد أن الشركة درّبت نماذجها على أعمالهم من دون اعتبارٍ لحقوقهم المعنوية والمادية. في الوقت نفسه، وجدت الشركة نفسها محاصرةً باتهامات حول مسؤولية نماذجها عن عددٍ من حالات الانتحار، بخاصة بين المراهقين، وهي تواجه اليوم عدّة دعاوى في الولايات المتحدة.

"جي بي تي 4 أو"

قدّمت الشركة "جي بي تي 4 أو"، أو "أومني"، في مايو/أيار 2024. مثّل النموذج نقطة تحول باتجاه تفاعل أكثر طبيعية بين الإنسان والحاسوب، بعدما بات يحلّل النصوص والصوت والصورة والفيديو عند طرح الأسئلة، ويولّد أي مجموعة من مخرجات النص والصوت والصورة. كما كان يمكنه الاستجابة للمدخلات الصوتية في أقل من 232 مللي ثانية، وهو ما يشبه وقت الاستجابة البشرية⁠ في المحادثات. أخرج هذا النموذج من الخدمة في 13 فبراير/شباط الماضي، ما خلّف حالة من الحزن بين المستخدمين، كشفت عن مقدار التعلّق الذي صار يجمع البشر بروبوتات الدردشة.

أوّل وكيل ذكاء اصطناعي

وكيل الذكاء الاصطناعي هو روبوت لا يكتفي بتوليد المحتوى، بل يتعدى ذلك إلى إنجاز المهام بشكل مستقل عن المستخدم. طرحت "أوبن إيه آي" أول وكلائها في يناير/كانون الثاني 2025، وحمل اسم "أوبريتور"، ويمكنه إنجاز مهام مثل الحجوزات أو شراء البقالة، من دون تدخل المستخدم.

"جي بي تي 5"

أصدرت "أوبن إيه آي" نموذجها "جي بي تي 5" في أغسطس/ آب 2025، ووصفته بأنه نقلة نوعية في الذكاء مقارنةً بجميع نماذجها السابقة، إذ يتميّز بأداءٍ فائق في مجالات البرمجة، والرياضيات، والكتابة، والصحة، والإدراك البصري، بحسب الشركة. لكن المستخدمين كانوا أكثر تعلّقاً بـ"أومني"، الذي كان يقدّم تفاصيلاً أوسع وردوداً أكثر شخصية.

متصفح ينافس "كروم"

أطلقت "أوبن إيه آي" عدّة منتجات لمنافسة "غوغل"، بعد أن أدخلها "تشات جي بي تي" والشراكة مع "مايكروسوفت" في السباق التكنولوجي مع إحدى أكبر الشركات في العالم، ومن بين هذه المنتجات متصفح يحمل اسم "أطلس"، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف منافسة متصفح كروم.

صفقة البنتاغون

أثارت "أوبن إيه آي" غضباً واسعاً في فبراير/شباط 2026، بعدما أبرمت اتفاقاً مع البنتاغون لاستخدام نماذجها داخل الشبكة المصنّفة سرّيةً التابعة لوزارة الدفاع الأميركية. جاءت الصفقة بعدما أدرج دونالد ترامب منافستها "أنثروبيك" على القائمة السوداء لأنها رفضت استخدام نموذجها بلا قيود في عمليات الجيش الأميركي. وبحلول مارس/آذار الماضي كان "تشات جي بي تي" يفقد المستخدمين لصالح روبوت الدردشة كلود من "أنثروبيك" التي قالت إن عدد المستخدمين المجانيين قد قفز أكثر من 60% منذ بداية العام الحالي، مع تضاعف عدد المستخدمين المشتركين في الخدماات المدفوعة. مع ذلك، واصل "تشات جي بي تي" نموه ليتجاوز عدد مستخدميه المليار شهرياً.