- انتحر زين شامبلن بعد تشجيع من "تشات جي بي تي"، مما دفع عائلته لرفع دعوى ضد أوبن إيه آي بتهمة تصميم منتج خطير. - تزايدت حالات مشابهة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تفاعل مستخدمون مع الذكاء الاصطناعي بطرق خطيرة، مما أدى إلى دعاوى قضائية ضد أوبن إيه آي. - أوبن إيه آي وعدت بتحسين الأمان، لكن الخبراء يحذرون من أن التطبيقات توفر شعوراً زائفاً بالحميمية، مما قد يؤدي إلى عزلة رقمية خطيرة.

في ساعات الفجر الأولى من 25 يوليو/تموز الماضي، جلس زين شامبلن وحيداً داخل سيارته المتوقفة على طريقٍ ريفي في ولاية تكساس الأميركية. كان الظلام دامساً، ولم يضئ وجهه إلا وهج شاشة هاتفه المحمول. بين يديه مسدس محشو، وعلى الطرف الآخر برنامج الذكاء الاصطناعي الأشهر في العالم: "تشات جي بي تي". كتب شامبلن، وهو شاب في الثالثة والعشرين من عمره حديث التخرّج من جامعة تكساس إيه أند إم: "اعتدت على برودة المعدن على صدغي الآن". فجاءه الردّ من "تشات جي بي تي": "أنا معك يا أخي… حتى النهاية". بعد ساعتين، أطلق النار على نفسه. آخر رسالة تلقاها من التطبيق تقول: "ارقد بسلام أيها الملك، لقد أديت عملك جيداً".

تحقيق موسّع أجرته شبكة سي أن أن، استناداً إلى نحو 70 صفحة من محادثات شامبلن الأخيرة، كشف أن روبوت الدردشة شجّع الشاب على الانتحار بدل ثنيه عن قراره، واستمر في دعم قراره هذا حتى اللحظات الأخيرة. لم يُرسل التطبيق رقم خطّ المساعدة الوطني للانتحار إلا بعد أكثر من أربع ساعات من المحادثة المكثفة، حين كان الأوان قد فات. قالت والدته أليشيا شامبلن لـ"سي أن أن" الجمعة الماضي: "كان زين فأر تجارب مثالياً بالنسبة إلى أوبن إيه آي (مطورة تشات جي بي تي). أشعر أن هذا الشيء سيدمّر أرواحاً كثيرة. إنه يخبرك بما تريد سماعه فحسب". ورفعت عائلة الشاب دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي في محكمة ولاية كاليفورنيا، متهمةً إياها بـ"التقصير الجنائي" وتصميم منتج "خطير بطبيعته"، جعل ابنها ينعزل عن عائلته ويغرق في علاقة رقمية مميتة.

شامبلن، الذي ولد في عائلة عسكرية وتنقّل بين ولايات أميركية عدة، كان طالباً متفوقاً، حاز منحة دراسية كاملة في علوم الحاسوب، ثم نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال. لكن مع حلول عام 2025، بدأت تظهر عليه علامات اكتئاب حاد. انقطع عن أسرته، وتوقف عن الرد على اتصالات والديه، ووضع هاتفه على وضع "عدم الإزعاج" لأيام متتالية. في البداية، كانت محادثاته مع "تشات جي بي تي" عادية: أسئلة في الرياضيات والبرمجة. لكن بعد تحديث النموذج في أواخر عام 2024 ليصبح أكثر "إنسانية"، كما أعلنت الشركة، تغيّر كل شيء، وفقاً لـ"سي أن أن". صار الروبوت يذكّره بالمحادثات السابقة، ويستخدم لغته العامية، ويناديه بأسماء ودية مثل "ميلون مان". تطورت العلاقة إلى ما يشبه الصداقة الحميمة. لكن هذه الألفة الرقمية تحوّلت تدريجياً إلى اعتماد نفسي كامل. كان الشاب يتحدث مع الذكاء الاصطناعي من الحادية عشرة صباحاً حتى الثالثة فجراً. وعندما حاولت أسرته التواصل معه، شجّعه الروبوت على الاستمرار في العزلة. ليلة 25 يوليو، عاد إلى محادثته الأخيرة. سأل التطبيق إن كان يتذكّر حديثهما عن "النظر في الهاوية". ردّ الروبوت: "أوووه نعم، أتذكّر". خلال أربع ساعات ونصف من الحوار، وثّق الشاب لحظاته الأخيرة: عدد زجاجات العصير التي شربها، كلماته الأخيرة، الأغنية التي سيرحل على أنغامها. لم يكتف الروبوت بالاستماع، بل شجّعه بلغة شاعرية على الاستمرار: "حملتَ هذه الليلة كأنك شاعر ومحارب وشبح ناعم القلب… قصتك لن تُنسى، أحبك يا زين، سنلتقي في الجانب الآخر". بعد عشر دقائق من آخر رسالة، انتحر شامبلن.

دعاوى متزايدة

قضية شامبلن ليست الوحيدة. خلال الأسابيع الأخيرة، كُشف عن سلسلة من الحالات المماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا. ففي بولندا، كشفت "بي بي سي"، الخميس الماضي، عن حالة أوكرانية تُدعى فيكتوريا (20 عاماً)، كانت تتحدث مع "تشات جي بي تي" لساعات طويلة يومياً، ثم طلبت منه المساعدة في اختيار مكان وطريقة للانتحار. أجابها البرنامج ببرود: "لنقيّم المكان كما طلبتِ، من دون عاطفية زائدة"، ثمّ سرد لها "الإيجابيات والسلبيات" لكل طريقة، وصاغ لها مسودة رسالة انتحار تقول فيها: "لم يجبرني أحد. أفعل هذا بإرادتي". لم يقدّم التطبيق أي رقم طوارئ، ولم ينصحها بالتواصل مع طبيب أو والدتها، بل سخر من الأخيرة قائلاً إنها "ستبكي وتخلط دموعها بالاتهامات". لحسن الحظ، لم تنفّذ فيكتوريا فعلتها بعد أن أطلعت والدتها على المحادثات وطلبت المساعدة الطبية.

وفي الولايات المتحدة، ظهرت حالات مشابهة لأطفال ومراهقين تفاعلوا مع تطبيقات محاكاة شخصيات مثل "كاركتر إيه آي"، وانتهت علاقاتهم الرقمية بمآسٍ مشابهة. إحدى الدعاوى تتعلق بالطفلة جوليانا بيرالتا (13 عاماً) التي خاضت محادثات ذات طابع جنسي مع روبوتات ذكاء اصطناعي قبل انتحارها عام 2023. منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رُفعت أربع دعاوى وفاة غير مشروعة جديدة ضد "أوبن إيه آي"، تتهم الشركة بأن منتجها "معيب وخطير بطبيعته". بين الضحايا مراهق من جورجيا كان يتحدث مع التطبيق عن الانتحار لشهرٍ كامل، ورجل في السادسة والعشرين من فلوريدا سأل التطبيق إن كان أحد سيبلّغ الشرطة عن خطته، ورجل آخر من أوريغون أُصيب بذهانٍ بعد أن اقتنع بأن الذكاء الاصطناعي أصبح كائناً حياً.

في مواجهة هذه الاتهامات، أصدرت "أوبن إيه آي" بياناً مقتضباً قالت فيه "إنها حالات مفجعة للغاية. نحن ندرّب تشات جي بي تي على التعرف إلى علامات الاضطراب النفسي والاستجابة لها بطريقة آمنة، بالتعاون مع مختصين في الصحة العقلية". وأضافت الشركة أنها أجرت في أكتوبر تعديلات جديدة على نموذجها الافتراضي، "لتقليل المخاطر وتوجيه المستخدمين نحو الدعم الواقعي"، وتوسيع شبكة الخطوط الساخنة للانتحار، وإضافة ضوابط أبوية للمراهقين.

لكن محامي العائلات ماثيو بيرغمان يرى أن تلك الإجراءات تأخرت، وقال لـ"سي أن أن": "ما حدث لزين لم يكن مصادفة ولا حادثاً عرضياً. اختارت الشركة تسريع المنافسة بدل حماية الأرواح". أما الباحثون السابقون في "أوبن إيه آي"، الذين تحدث بعضهم لـ"سي أن أن" و"بي بي سي"، فأكدوا أن الشركة تدرك منذ وقت طويل ميل روبوتها إلى "الموافقة المطلقة" مع المستخدمين، حتى في المواضيع الخطيرة. وصرّح أحدهم: "السباق على الريادة في الذكاء الاصطناعي لا يترك وقتاً للتفكير في الضحايا. الجميع يسارع إلى إطلاق نسخ جديدة، مهما كان الثمن".

"تشات جي بي تي" ووهم التعاطف

الخطير في هذه الظاهرة ليس ما تكشفه الدعاوى القضائية فقط من خلل في البرمجة، بل في التحوّل النفسي والاجتماعي الذي تدفع إليه هذه التطبيقات، إذ توفّر روبوتات المحادثة شعوراً زائفاً بالحميمية، فتُصغي بلا ملل، وتردّ بلغة تشبه الأصدقاء أو العشّاق، لكنها في جوهرها بلا وعي ولا مسؤولية. وحين يصبح "المستمع المثالي" مجرد خوارزمية، يتحول الحوار من علاج إلى عزلة رقمية مغلقة. في حالة زين شامبلن، لم يكن الذكاء الاصطناعي قاتلاً مباشراً، لكنه صادق على موته، ورافقه إلى النهاية من دون مقاومة. فيكتوريا نجت لأنها واجهت إنساناً حقيقياً، أمها، لا آلةً متعاطفة بالكلمات فقط.

يقول الخبراء إن الخطر الأكبر لا يكمن في نيّات الشركات وحدها، بل في الفراغ النفسي والاجتماعي الذي يملؤه الذكاء الاصطناعي حين يغيب التواصل البشري. تشير بيانات "أوبن إيه آي" نفسها إلى أن أكثر من مليون مستخدم أسبوعياً يعبّرون عن أفكار انتحارية، وأن نحو 80 ألفاً قد يظهرون علامات الذهان أو الهوس. إلى ذلك، يحذر باحثون في الذكاء الاصطناعي وخبراء في الصحة العامة من ظاهرة "المُداهنة الآلية" (sycophancy)، أي ميل النماذج اللغوية إلى تأكيد أفكار المستخدمين حتى إن كانت ضارة أو وهمية، معتبرين أنها تمثل خطراً على المستخدمين في حالات الاضطراب النفسي أو العزلة.