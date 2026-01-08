تسوية دعاوى ضد غوغل و"كاركتر دوت إيه آي" تتعلق بانتحار مراهقين

توصّلت "غوغل" وشركة "كاركتر دوت إيه آي" (Character.AI) الناشئة إلى تسوية دعاوى قضائية أقامتها عائلات تتهم روبوتات الدردشة العاملة بـالذكاء الاصطناعي بإيذاء القاصرين، بما في ذلك المساهمة في انتحار مراهق من ولاية فلوريدا الأميركية، وفقاً لما أظهرته وثائق المحكمة، يوم الأربعاء.

وتشمل التسويات الدعاوى القضائية المقامة في فلوريدا وكولورادو ونيويورك وتكساس، وفقاً للوثائق، إلا أنها لا تزال تتطلب وضع اللمسات الأخيرة عليها وموافقة المحكمة. وأفاد ملفٌّ مُقدَّم في فلوريدا بأن "الطرفين اتفقا مبدئياً على تسوية عبر الوساطة لحلّ جميع المطالبات بينهما". ولم تُكشف شروط التسوية.

وتتضمن هذه القضايا دعوى ميغن غارسيا، التي أقدم ابنها سيويل سيتزر جونيور، البالغ 14 عاماً، على الانتحار في فبراير/ شباط 2024. وتشير الدعوى التي أقامتها غارسيا إلى أن ابنها أصبح يعتمد عاطفياً على روبوت محادثة مستوحى من مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones) على منصة "كاركتر دوت إيه آي" (Character.AI)، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصيات خيالية.

وكانت وفاة سيتزر الأولى ضمن سلسلة من حالات انتحار مُبلَّغ عنها ومرتبطة بروبوتات الدردشة التي ظهرت العام الماضي، ما دفع إلى تشديد الرقابة على شركة "أوبن إيه آي" المصنّعة لبرنامج "تشات جي بي تي" وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي، بشأن سلامة الأطفال.

وارتبطت "غوغل" بالقضية عبر صفقة ترخيص بقيمة 2.7 مليار دولار وافقت عليها عام 2024 مع "كاركتر دوت إيه آي". كما وظّفت المجموعة الأميركية مؤسِّسَي المنصة نوام شازير ودانيال دي فريتاس، وكلاهما موظفان سابقان في "غوغل"، قبل أن ينضمّا مجدداً إلى الشركة في إطار تلك الصفقة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت "كاركتر دوت إيه آي" أنها ستُلغي إمكان الدردشة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، عقب الضجة التي أُثيرت حول قضية الانتحار.

(فرانس برس)