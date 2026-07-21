تسوية تاريخية بـ1.5 مليار دولار تنهي دعوى مؤلفين ضد "أنثروبيك"

- وافقت قاضية أميركية على تسوية تاريخية بقيمة 1.5 مليار دولار بين شركة أنثروبيك ومجموعة من المؤلفين الذين اتهموها بإساءة استخدام كتبهم لتدريب روبوت الذكاء الاصطناعي "كلود"، مما يمثل أكبر تعويض مالي يتعلق بحقوق الطبع والنشر في التاريخ. - رفعت مجموعة من المؤلفين دعوى قضائية ضد "أنثروبيك" في عام 2024، متهمين الشركة باستخدام نسخ مقرصنة من كتبهم دون إذن، وتمت الموافقة على التسوية رغم اعتراضات بعض المؤلفين على قيمتها. - رفضت القاضية مارتينيز أولغين اعتراضات المؤلفين على حجم التسوية، ومنحت المحامين مبلغاً يزيد عن 101 مليون دولار كأتعاب، بينما اختار بعض المؤلفين رفع دعاوى قضائية منفصلة ضد "أنثروبيك".

وافقت قاضية أميركية في سان فرانسيسكو، الاثنين، على تسوية تاريخية بقيمة 1.5 مليار دولار توصلت إليها شركة أنثروبيك لإنهاء دعوى جماعية أقامتها ضدّها مجموعة من المؤلفين الذين اتهموها بإساءة استخدام كتبهم لتدريب روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها كلود، بحسب تقرير لوكالة رويترز. ومنحت القاضية في المحكمة الجزئية، أراسيلي مارتينيز أولغين، موافقتها النهائية على التسوية الأكبر من نوعها في قضايا حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة، ورفضت الحجج التي اعتبرت أن قيمتها ضئيلة للغاية.

وهذه واحدة من عشرات الدعاوى التي رفعها أصحاب حقوق الطباعة والنشر، بما في ذلك أفراد ومؤسسات، ضد شركات التكنولوجيا بسبب استعمال محتواهم لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة، كما أنّها أول قضية أميركية كبرى تصل إلى تسوية. وفي حين لم تعلّق "أنثروبيك" على القرار حتى الآن، قال المحامي الرئيسي عن المؤلفين، جاستن نيلسون، في بيان: "نحن سعداء بقرار المحكمة بمنح الموافقة النهائية على هذه التسوية التاريخية، فهي تمثل أكبر تعويض مالي يتعلق بحقوق الطبع والنشر في التاريخ". وأضاف: "نتطلع إلى توزيع التعويضات على أفراد المجموعة (المدعين) في أسرع وقت ممكن".

وكانت مجموعة من المؤلفين قد رفعت دعوى قضائية ضد "أنثروبيك" في عام 2024، واتهموها باستخدام نسخ مقرصنة من كتبهم من دون إذن لتدريب "كلود" على الاستجابة لطلبات المستخدمين البشر. وبحسب "رويترز"، كان القاضي المتقاعد ويليام ألسوب، قد أصدر حكماً في يونيو/ حزيران 2025، رأى فيه أن "أنثروبيك" استخدمت أعمال المؤلفين "بشكل عادل" عند تدريب "كلود"، لكنه وجد أن الشركة انتهكت حقوقهم عبر تخزين أكثر من 7 ملايين كتاب مقرصن في مكتبة مركزية لم تكن بالضرورة مخصصة لتدريب الذكاء الاصطناعي.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتحديد قيمة التعويضات المستحقة على "أنثروبيك" جراء القرصنة المزعومة، مع احتمالية أن تصل قيمة التعويضات إلى مئات المليارات من الدولارات. وذكر محامي المؤلفين، خلال جلسة استماع في المحكمة، أن المؤلفين وأصحاب حقوق الطبع والنشر الآخرين قدموا مطالبات تغطي أكثر من 92% من الأعمال المشمولة في التسوية، والتي يزيد عددها عن 480 ألف عمل.

وأثارت التسوية التي وافق عليها القضاء اعتراضات بعض المؤلفين الذين اعتبروا أن قيمتها غير كافية، وأنها تمنح محامي المدعين تعويضات مبالغاً فيها، كما رفضوا استبعاد بعض أصحاب حقوق النشر بشكل غير عادل. لكن القاضية مارتينيز أولغين رفضت هذه الاعتراضات في قرارها، الاثنين، ورأت أن الشكاوى حول حجم التسوية "لا تستند إلى تقييم واقعي للمخاطر والمكاسب الإجمالية لخوض المحاكمة". كما منحت المحامين مبلغاً يزيد عن 101 مليون دولار من 187.5 مليون دولار كانوا قد طالبوا بها بوصفها أتعاباً. وأشارت "رويترز" إلى أن بعض المؤلفين اختاروا عدم الانضمام إلى التسوية، ورفعوا دعاوى قضائية منفصلة ضد "أنثروبيك" من صدور أحكام فيها حتى الآن.