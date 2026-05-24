تسريحة "الموليت"... من السخرية إلى الاحتفاء

تجمع مئات الأشخاص من أصحاب قصات الشعر اللافتة هذا الأسبوع في جنوب بلجيكا للمشاركة في النسخة السنوية من "بطولة أوروبا لقصة الموليت" (European Mullet Championship)، احتفاءً بتسريحة الشعر التي كانت موضع سخرية لسنوات قبل أن تعود مجدداً إلى الواجهة.

وتُعرف تسريحة "الموليت" (Mullet) بشعارها الشهير "العمل من الأمام، والحفلة من الخلف"، إذ تكون قصيرة من الأمام والجانبين، مع خصلات طويلة تنسدل خلف الرقبة. واكتسبت هذه التسريحة شهرة واسعة خلال ثمانينيّات القرن الماضي، قبل أن تختفي كثيراً من عالم الموضة، ثم تعود في السنوات الأخيرة بطابع متمرّد ومختلف.

وتُقام البطولة الأوروبية للمرة الرابعة منذ أن استوحى مجموعة من المتحمسين في بلجيكا الفكرة من أستراليا، إذ بدأت مسابقات مماثلة هناك. وشارك في نسخة هذا العام متسابقون قدموا من دول عدة، بينها فرنسا وإسبانيا وإنكلترا.

وبالنسبة لكثير من المشاركين، لم تعد "الموليت" مجرد قصة شعر، بل تحوّلت إلى أسلوب حياة. وقال المتحدث باسم الحدث ديفيد هوبير، المعروف باسم "إدغار فونكل": "هذه التسريحة منفتحة على الآخرين، وعلى الاختلاف والمغامرة، ولديها جانب جامح".

وفي إطار المنافسة على لقب أفضل "موليت" في أوروبا، طُلب من المشاركين أولاً تعبئة استبيان يعرّفون فيه بأنفسهم وشخصياتهم. وقالت عضو لجنة التحكيم لوليتا دوموستييه (39 عاماً)، المعروفة باسم "داليتا": "بالطبع نختار قصة شعر رائعة، لكن ما نريده فعلاً هو اختيار شخص رائع"، وأضافت: "المهم أن يجسّد الشخص الذي يعتمد الموليت قيماً مثل التسامح واللطف وحرية أن يكون على طبيعته".

وأشارت المتسابقة البلجيكية كريستين (60 عاماً) إلى أن تسريحتها الجديدة قد ساعدتها على تجاوز فترة صعبة في حياتها، وأضافت وهي تستعرض شعرها الفضي: "إنه شعور رائع للغاية، ولم أعد بحاجة إلى مضادات الاكتئاب"، وختمت بالقول: "عاشت الموليت!".

واختير نحو 50 متأهلاً نهائياً لاستعراض قصات شعرهم أمام جماهير تهتف بحرارة. وجرى اختيار الفائزين ضمن فئات متعددة، بينها "موليت الناشئين" (Junior mullet) و"الموليت التقليدية" (Traditional mullet) و"الموليت الغريبة" (Unusual mullet) و"موليت المخضرمين" (Veteran mullet). وفي النهاية، تُوّج الثنائي بيرينيس (44 عاماً) وصامويل (46 عاماً)، المعروفان لدى متابعيهما باسم "بيسا موليت"، بلقب بطلي أوروبا لعام 2026.

(فرانس برس، العربي الجديد)