تسريب فيديو زفاف ابنة علي شمخاني يشعل مواقع التواصل في إيران

- أثار تسريب فيديو لحفل زفاف ابنة علي شمخاني جدلاً في إيران بسبب غياب الحجاب وتكاليف الحفل، بينما دافع البعض عنه باعتبار الحفل خاصاً بالنساء ويتماشى مع العادات المحلية. - يُعتبر شمخاني شخصية بارزة في إيران، وشغل مناصب حساسة، ويرى مراقبون أن تسريب الفيديو يهدف إلى "اغتيال معنوي" له ضمن حرب إعلامية. - أثار الفيديو تساؤلات حول دوافع تسريبه وربطه بخلافات سياسية، وأدان مكتب الرئيس الإيراني نشره، داعياً إلى وحدة الشعب.

أثار تداول مقطع قصير لحفل زفاف ابنة الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي شمخاني، جدلاً واسعاً ومستمراً منذ أيام على منصات التواصل الاجتماعي في إيران. وسجّل الفيديو قبل أكثر من عام ونصف، إلا أنه نشر منذ يومين على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات عن الهدف من تسريبه في هذه المرحلة.

ويعد علي شمخاني من أبرز الشخصيات الإيرانية؛ فقد تولى مناصب حساسة، منها وزارة الدفاع وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو حالياً مستشار سياسي للمرشد الأعلى علي خامنئي

، وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، إحدى المؤسسات السيادية في البلاد.

وظهر شمخاني في المقطع المصور وهو يسير إلى جانب ابنته ستايش حتى يسلمها للعريس، علماً أنّه صوّر في القسم المخصص للنساء في الحفل، إذ تُقام الأعراس في إيران عادةً في قاعات منفصلة للرجال والنساء.

وأطلق انتشار الفيديو عاصفة من الانتقادات تتعلق بغياب الحجاب، وبطبيعة الملابس، وبالتكاليف الباهظة للحفل، وسط اتهامات بالنفاق السياسي والديني. في المقابل، دافع آخرون عن شمخاني، مؤكدين أن الحفل كان خاصاً بالنساء، وأنه تصرّف وفق العادات العشائرية السائدة في خوزستان، حيث يسلم الأب ابنته للعريس أمام الحضور.

وينتمي شمخاني إلى الأقلية العربية في إقليم خوزستان جنوبي إيران، وهو من القلائل من هذه الأقلية الذين وصلوا إلى مناصب رفيعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويرى مراقبون أن الهدف من نشر الفيديو سياسي بالدرجة الأولى، إذ يُعتبر محاولة "اغتيال معنوي" بعد فشل محاولة اغتياله جسدياً خلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران الماضي.

وردّ المسؤول الإيراني، الاثنين، أثناء مشاركته في عزاء للعميد علي رضا أفشاري من الحرس الثوري، على تسريب الفيديو بالقول: "يا أولاد الزنا، أنا ما زلت حياً"، وهي العبارة ذاتها التي استخدمها بعد نجاته من القصف الإسرائيلي الذي استهدفه سابقاً أثناء الحرب. وتصدّر الفيديو قوائم الأكثر تداولاً على "إكس" و"إنستغرام" و"غوغل" في إيران، وتحوّل خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أكثر المقاطع انتشاراً في البلاد.

وكتبت صحيفة شرق الإصلاحية أن اسم علي شمخاني عاد إلى صدارة النقاش العام، مشيرةً إلى أن الرأي العام لا يزال منشغلاً بأسئلة بلا إجابة حول نجاته في الهجوم الإسرائيلي السابق، لتأتي قضية فيديو زفاف ابنته القديم وتعيده لدائرة الجدل من جديد. ووصف مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قالیباف، مهدي محمدي، ما يجري بأنه "اغتيال أصفر للمسؤولين"، معتبراً هذه الحملة جزءاً من حرب إعلامية تستهدف ركائز الدولة في مواجهة إسرائيل.

في المقابل، استحضر بعض المستخدمين تصدي السلطات لغير المحجبات قبل سنوات، فشبهوا صور ابنة شمخاني من دون حجاب بصور مهسا أميني التي توفيت بعد احتجازها عام 2022، بتهمة عدم التقيد بقواعد الحجاب. وكتب البعض أن الحجاب والتقشف مفروضان على الشعب، بينما يعيش المسؤولون في رفاه وبذخ.

فيما رأى رجل الدين المحافظ حسين أسدي أن شمخاني بدا خلال الحفل مطأطأ الرأس، معتبراً أن الزفاف لم يكن فخماً ولا مختلطاً. أما المحلل السياسي الأصولي مصطفى نجفي فرأى في تغريدة أن نشر الفيديو قد يصب في مصلحة شمخاني، لأن ثقل شخصيته واضطلاعه بملفات استراتيجية يجعلان من الصعب إزاحته أو إضعافه، مذكّراً بأن الهجمات ضده يجب أن تُقرأ ضمن لعبة أوسع.

وكان زفاف ابنة علي شمخاني قد أقيم في إبريل/ نيسان 2024 في فندق إسبيناس بارسيان الفاخر شمالي طهران، وأثار حينها جدلاً، من دون نشر صور أو فيديوهات عنه، إذ ذكرت صحيفة آرمان ملي الإصلاحية حينها أن تكلفته بلغت نحو مليار و400 مليون تومان (نحو 20 ألف دولار أميركي)، وهو ما طرح تساؤلات حول اتساق ذلك مع دعوات السلطات للصبر على الضائقة الاقتصادية.

ورأت صحيفة كيهان المحافظة في عددها الصادر الثلاثاء، أن أحد الأسباب المحتملة لنشر الفيديو القديم الانتقام السياسي، وتشتيت الرأي العام عن القضايا الجوهرية، أو تنفيذ "اغتيال معنوي منظم" في إطار الحرب النفسية على إيران. كما ذكّرت بأهمية شمخاني السياسية ودوره في تطوير القدرات الدفاعية الإيرانية.

وربط آخرون على شبكات التواصل بين تسريب الفيديو وخلافات بين شمخاني والرئيس السابق حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف. وانتشرت أقاويل حول إن التسريب جاء من مقربين من روحاني بهدف الانتقام السياسي، إذ كان شمخاني قد قال أخيراً إن روحاني كان يعلم منذ البداية حقيقة إسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2020 من الدفاع الجوي الإيراني بالقرب من طهران. واستدعى ذلك رداً من حسام الدين آشنا، أحد مستشاري الرئيس السابق، والذي حذّر من فضائح ستتكشف في حالة تحدث روحاني وظريف عمّا يعرفانه.

لكن مكتب الرئيس الإيراني أدان نشر الفيديو، ووصفه بأنه "عمل مشين ومنافٍ للأخلاق الإسلامية"، مؤكداً أن "الحفاظ على وحدة الشعب هو السلاح الأقوى في مواجهة مخططات الأعداء"، داعياً إلى "الحذر من البيئة الإعلامية المسمومة التي تصنعها المنصات المعادية"، حسب وصفه.