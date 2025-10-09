تسريب بيانات هوية آلاف المستخدمين في "ديسكورد"

- أعلنت منصة ديسكورد عن تسريب محتمل لصور هويات عشرات الآلاف من المستخدمين نتيجة اختراق أمني لخدمة عملاء تابعة لجهة خارجية، مما أثر على معلومات حساسة مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني. - نفت ديسكورد تعرض منصتها للاختراق، مؤكدة أن الأرقام المتداولة غير صحيحة وأنها جزء من محاولة ابتزاز للحصول على مبلغ مالي، حيث تم رصد حوالي 70 ألف مستخدم متأثر. - أكدت ديسكورد أنها تواصلت مع المستخدمين المتأثرين وتعمل مع جهات إنفاذ القانون وخبراء الأمن لتأمين الأنظمة المتضررة وإنهاء التعامل مع المزود المخترق.

أعلنت منصة منتديات التواصل التفاعلي ديسكورد أن صور هويات عشرات الآلاف من المستخدمين ربما سُرّبت نتيجة اختراق أمني. وذكرت أن معلومات مثل الأسماء، وأسماء المستخدمين، وعناوين البريد الإلكتروني، والأرقام الأربعة الأخيرة من بطاقات الائتمان، وعناوين IP، ربما تكون قد تأثرت أيضاً بالاختراق. وصرّحت المتحدثة باسم المنصة، نو ويكسلر، لموقع ذا فيرج التقني بأن الموقع رصد ما يقرب من 70 ألف مستخدم ربما تكون صور هوياتهم الحكومية قد سُرّبت نتيجة اختراق لبيانات خدمة عملاء.

وجاء في تغريدة نشرها حساب vx-underground أن الشركة تتعرض للابتزاز بسبب اختراق نفّذته مجموعة تدّعي امتلاكها "1.5 تيرابايت من صور التحقق من العمر، أي 2,185,151 صورة". لكن ردت ويكسلر بأنه "في أعقاب إعلان الأسبوع الماضي عن حادثة أمنية تتعلق بمزود خدمة عملاء تابع لجهة خارجية، نود توضيح ادعاءات المسؤولين غير الدقيقة التي انتشرت على الإنترنت".

هل تعرّض "ديسكورد" للاختراق؟

وأوضحت الشركة أنه "أولاً، كما ذُكر في منشورنا، لم يكن هذا اختراقاً لمنصة ديسكورد، بل خدمة تابعة لجهة خارجية نستخدمها لدعم جهود خدمة العملاء لدينا. ثانياً، الأرقام المتداولة غير صحيحة، وهي جزء من محاولة ابتزاز ديسكورد للحصول على مبلغ مالي. من بين الحسابات المتأثرة عالمياً، رصدنا ما يقرب من 70 ألف مستخدم ربما تكون صور هوياتهم الحكومية قد كُشفت، والتي استخدمها مزود الخدمة لدينا لمراجعة الطعون المتعلقة بالعمر. ثالثاً، لن نكافئ المسؤولين عن أفعالهم غير القانونية". وأضافت: "تم التواصل مع جميع المستخدمين المتأثرين عالمياً، ونواصل العمل بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون، وهيئات حماية البيانات، وخبراء الأمن الخارجيين. لقد أمّنا الأنظمة المتأثرة، وأنهينا العمل مع المزود المخترَق. نتحمل مسؤوليتنا في حماية بياناتكم الشخصية بجدية، ونتفهم القلق الذي قد يسببه هذا الأمر".